Receta de budín de almendras y miel, rápida y fácil

La mezcla combina una base suave y húmeda con el sabor delicado de los frutos secos y el dulzor natural de la miel. Después de integrar los ingredientes, se coloca en una budinera y se cocina hasta lograr una superficie dorada y un interior tierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de la miel al salir del horno convierte una merienda simple en un momento especial. Este budín ofrece una miga tierna, húmeda y delicadamente aireada, con el sabor suave de las almendras y un dulzor equilibrado que combina muy bien con café, té o mate. La superficie queda apenas dorada, mientras que el interior mantiene una textura agradable, ideal para cortar en rodajas sin que se desarme.

Es una opción práctica para la merienda familiar, especialmente cuando se busca preparar algo casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina. La receta requiere ingredientes fáciles de conseguir y permite aprovechar almendras disponibles en la alacena. Además, se puede servir recién hecho o conservar durante varios días para acompañar desayunos, meriendas y reuniones informales.

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Receta de budín de almendras y miel

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con harina de almendras, harina de trigo, huevos y miel. La preparación incorpora aceite, leche y esencia de vainilla para conseguir una miga tierna y aromática, mientras que las almendras picadas aportan una textura levemente crocante en cada porción. La mezcla se cocina en un molde de budín inglés hasta que queda dorada por fuera y tierna en el centro.

Para obtener un resultado parejo, es importante integrar los ingredientes secos sin batir de más. La miel ayuda a darle humedad y sabor, pero también puede hacer que la superficie se dore rápidamente, por lo que conviene mantener una temperatura moderada durante el horneado. El resultado es un budín casero, sencillo y rendidor, perfecto para acompañar con una infusión o servir como algo dulce después de la comida.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

120 gr de harina de trigo leudante

100 gr de harina de almendras

100 gr de miel

2 huevos

80 ml de aceite neutro

100 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

30 gr de almendras picadas

1 cucharada de manteca para el molde

1 cucharada de harina para el molde

Las almendras aportan textura y un sabor levemente tostado que se destaca en cada porción. Para obtener un resultado parejo, conviene incorporarlas al final y mezclar con movimientos suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de almendras y miel, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar y enharinar un molde de budín inglés de aproximadamente 24 cm. Colocar los huevos en un bol y batirlos durante 2 minutos. Agregar la miel, el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Incorporar la harina de trigo, la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme. Agregar las almendras picadas y unir con movimientos suaves. No batir de más, porque el budín puede quedar pesado. Volcar la mezcla en el molde y emparejar la superficie con una espátula. Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco. La temperatura debe ser moderada para evitar que la miel se queme en la superficie. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar. Enfriar por completo sobre una rejilla. Servir solo, con una lluvia de azúcar impalpable o con un poco más de miel.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 275 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 30 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.