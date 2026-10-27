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¿El cuarzo dejó de ser la opción preferida para las mesadas? Cuáles son las alternativas

Profesionales del diseño recomiendan revisar cuidados, desempeño cotidiano y condiciones de fabricación antes de definir una superficie culinaria

Ilustración de una cocina con isla central, encimera clara, grifo, fregadero, estantes de madera con vajilla y horno empotrado en la pared.
El cuarzo industrializado enfrenta un debate sobre seguridad laboral y desempeño cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La elección del material de una mesada de cocina ya no se limita al color, precio o facilidad de limpieza. El cuarzo industrializado enfrenta un debate que combina diseño, desempeño y seguridad laboral durante su fabricación.

El riesgo se concentra en el corte y la elaboración de las placas

El cuarzo destinado a mesadas se elabora con cuarzo triturado, resinas y pigmentos prensados en placas. Su popularidad se apoyó en su aspecto uniforme y en una reputación de bajo mantenimiento.

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Pero la exposición al polvo que surge al cortarlo, pulirlo o perforarlo puso el foco sobre las condiciones de trabajo en talleres de fabricación.

Infografía con seis tarjetas sobre corte de cuarzo, protección respiratoria, normativas internacionales y muestras de piedra natural.
El corte y pulido de las placas puede liberar polvo con sílice cristalina respirable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese polvo puede contener sílice cristalino respirable, partículas muy pequeñas que, si se inhalan de forma prolongada, se relacionan con la silicosis, una enfermedad pulmonar incurable. La preocupación sanitaria se dirige a quienes manipulan las placas y no a una encimera ya instalada. Retirar una superficie existente también requiere precauciones, porque el corte puede volver a generar polvo.

La discusión ya impulsó cambios regulatorios. Australia prohibió desde 2024 la piedra industrializada con más de 1% de sílice cristalina. En el Reino Unido se reforzaron medidas para los talleres, entre ellas la prohibición del corte en seco y el uso de protección respiratoria.

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El medio especializado Kitchens & Bathroom News informó además que las autoridades británicas prevén inspecciones a fabricantes durante 2026 y 2027.

Primer plano de superficie de cuarzo artificial texturizada, con herramienta industrial desenfocada y partículas de polvo flotando en el aire.
La silicosis constituye uno de los principales riesgos asociados a la exposición prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia del cuarzo tiene límites en el uso cotidiano

La durabilidad sigue siendo uno de los argumentos a favor del cuarzo, aunque especialistas consultados por House Beautiful advierten que esa ventaja tiene límites. El diseñador Steven Cooper sintetizó esa diferencia al señalar que el material resiste las manchas, pero no es inmune a ellas.

La diseñadora Jessica Risko Smith añadió que algunos clientes esperan una superficie sin desgaste ni marcas, una expectativa que puede resultar poco realista.

Vista panorámica de un taller industrial donde varios trabajadores con mascarillas cortan y pulen losas de cuarzo, con polvo en el aire, herramientas y ventiladores visibles.
Australia prohíbe desde 2024 la piedra industrializada con más de 1% de sílice cristalina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mancha o señal de uso depende del material, la instalación y los cuidados posteriores. En ese sentido, comparar prestaciones concretas antes de elegir resulta más útil que tomar la etiqueta de “bajo mantenimiento” como garantía total.

También hay una cuestión estética. Barrett Oswald, diseñadora de interiores del condado de Westchester, en Nueva York, considera que el cuarzo ofrece consistencia, aunque la piedra natural aporta variaciones, profundidad y apariencia menos uniforme. Su observación coincide con una inclinación hacia superficies que aceptan cambios visibles con el paso del tiempo.

Cocina con gabinetes blancos, encimera de mármol, azulejos tipo metro, utensilios colgados, plantas en maceta y alfombra sobre suelo de madera.
Las manchas y las marcas de uso limitan la promesa de bajo mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piedra natural y porcelanato amplían las alternativas disponibles

La búsqueda de otras opciones no conduce a una única respuesta. Cada material supone distintos cuidados, costos y comportamientos frente al calor, manchas o golpes. Entre las alternativas mencionadas por profesionales del sector figuran:

  • Cuarcita, una piedra natural elegida por sus vetas y su resistencia.
  • Mármol, valorado por su apariencia, aunque exige mayor atención en el uso diario.
  • Granito y piedra jabón, que Risko Smith considera opciones aptas para cocinas de mantenimiento acotado.
  • Porcelanato en placa, recomendado por Cooper y la diseñadora Kilian Camp para quienes buscan un producto durable y distinto de la piedra natural.
Placa de cuarzo artificial gris siendo cortada por una herramienta industrial, con polvo mineral y rayos de luz visibles en un taller moderno.
La piedra natural aporta vetas y variaciones que diferencian cada superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Camp, radicada en San Diego, sostiene que conocer las piezas naturales en persona permite comparar sus diferencias con el aspecto más uniforme del cuarzo. Para ella, la decisión suele cambiar cuando los clientes observan esas variaciones antes de definir la compra.

El porcelanato y otros productos sin resinas ganan atención en este escenario, pero tampoco eliminan la necesidad de revisar especificaciones técnicas.

El contenido de sílice puede variar entre productos y no existe una definición industrial única de “bajo contenido de sílice”, según el análisis publicado por el medio especializado británico.

Cuatro hombres en un taller industrial con maquinaria, mesas de trabajo y grandes placas blancas apiladas, en un ambiente con polvo visible en el aire.
La cuarcita combina una apariencia natural con una alta resistencia para la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, solicitar fichas técnicas, información sobre instalación y requisitos de mantenimiento permite evaluar tanto el uso doméstico como el proceso de fabricación.

La elección final depende de cómo se utilizará la cocina y de qué tareas deberán realizar quienes corten e instalen el material.

A medida que los controles sobre el polvo de sílice se vuelven más estrictos, diseñadores y talleres cuentan con un abanico más amplio de superficies para ajustar la decisión a esas condiciones.

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