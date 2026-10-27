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Receta de muffins fantasma para Halloween, rápida y fácil

Con ingredientes simples y pasos accesibles, estos muffins de Halloween combinan una base húmeda de chocolate con una decoración de fantasmas

Muffins con cobertura blanca decorada como fantasmas sobre una mesa de madera junto a figuras de papel de murciélagos, gatos y calabazas.
Los muffins combinan un copete de merengue suizo con detalles de confite para las mesas dulces de Halloween (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los muffins fantasma son una opción de repostería temática para incorporar a una merienda o mesa dulce de Halloween. La preparación combina una base de chocolate, una cobertura blanca y ojos de confite.

Esta receta puede elaborarse con ingredientes simples y está pensada para fiestas, meriendas temáticas o celebraciones de octubre. Su presentación se completa con una decoración que simula pequeños fantasmas.

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Receta de muffins fantasma

Se trata de muffins individuales de chocolate, húmedos y tiernos, cubiertos con un copete de merengue suizo que simula pequeños fantasmas. Los ojos de chocolate completan la decoración sin necesidad de usar manga con boquilla especial.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.
  • Enfriado y decoración: 15 minutos.

Ingredientes

  • 180 gr de harina leudante.
  • 40 gr de cacao amargo.
  • 120 gr de azúcar.
  • 2 huevos.
  • 120 ml de leche.
  • 80 ml de aceite neutro.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.
  • 100 gr de chocolate semiamargo picado.
  • 3 claras de huevo.
  • 180 gr de azúcar.
  • 1 cucharadita de jugo de limón.
  • 24 chips de chocolate o confites de chocolate para los ojos.
  • 12 pirotines de papel.
Magdalenas de chocolate con glaseado blanco y puntos oscuros que forman caras, dispuestas sobre una rodaja de tronco de madera.
La preparación se distribuye en pirotines hasta tres cuartas partes de su capacidad y se cocina a 180 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins fantasma, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃. Colocar los pirotines en un molde para muffins.
  2. Tamizar la harina leudante, el cacao amargo y la sal en un bol.
  3. En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar durante 2 minutos. Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
  4. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida. Unir con espátula hasta obtener una preparación homogénea. No batir de más, porque los muffins pueden quedar pesados.
  5. Agregar el chocolate picado y mezclar apenas para distribuirlo.
  6. Repartir la preparación en los pirotines, sin superar las ¾ partes de su capacidad.
  7. Llevar al horno durante 18 a 20 minutos. Estarán listos cuando, al pinchar el centro con un palillo, salga seco o con algunas migas húmedas.
  8. Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de decorar. El merengue se derrite si los muffins todavía están tibios.
  9. Para preparar el merengue, colocar las claras y el azúcar en un bol apto para baño María. Calentar sobre una cacerola con agua caliente, sin que el bol toque el agua, y revolver hasta que el azúcar se disuelva.
  10. Retirar del calor y batir durante 7 a 10 minutos, hasta obtener un merengue blanco, firme y brillante. Agregar el jugo de limón.
  11. Colocar el merengue en una manga pastelera. Si no se dispone de manga, usar una bolsa limpia y cortar una de sus puntas.
  12. Formar copetes altos sobre cada muffin, con movimientos ascendentes y suaves. El merengue debe quedar firme para conservar la forma de fantasma.
  13. Colocar 2 chips de chocolate o confites sobre cada copete para formar los ojos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 muffins fantasma.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 285 kcal.
  • Grasas: 11 gr.
  • Carbohidratos: 42 gr.
  • Proteínas: 5 gr.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins sin decorar se pueden conservar en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.

Una vez decorados con merengue, se recomienda guardarlos en la heladera durante un máximo de 24 horas. Retirarlos 15 minutos antes de servir.

No se aconseja freezar los muffins con el merengue. La base de chocolate sí puede congelarse, bien envuelta, durante 2 meses. Descongelarla en la heladera y decorar después.

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