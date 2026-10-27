Dakota Johnson y Machine Gun Kelly: contrastes de estilo en su primera aparición juntos en Los Ángeles

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron fotografiados juntos en Los Ángeles en su primera aparición diurna compartida (SXAC, EVGA/Daily Stardust / BACKGRID/GROSBY GROUP)

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La primera aparición diurna de Dakota Johnson y Machine Gun Kelly en Los Ángeles dejó ver dos formas distintas de entender la moda cotidiana. La actriz se inclinó por una base de clásicos oscuros y accesorios discretos; el músico, por prendas de volumen amplio y referencias vinculadas al rock.

Ambos fueron fotografiados al salir de un estudio, en una de las pocas ocasiones en que se los ha visto juntos desde que comenzaron las versiones sobre una relación. Aunque sus conjuntos respondieron a códigos diferentes, coincidieron en el uso del denim, las siluetas relajadas y la joyería plateada.

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Un contraste breve y definido

Para esta ocasión, Dakota Johnson llevó un abrigo largo de cuero negro sobre una musculosa del mismo tono, jeans azules de pierna recta y cinturón de cuero. Un tejido gris colocado sobre los hombros, gafas negras, collares plateados y ballerinas de terciopelo negro de The Row completaron una fórmula basada en prendas de uso frecuente.

Machine Gun Kelly, eligió una chaqueta de denim oscuro con costuras en contraste y cuello amplio. La combinó con una remera blanca, pantalones oscuros de pierna ancha y botas tostadas de suela gruesa. También recurrió a varias piezas de joyería plateada.

Las referencias bohemias de Johnson se expresan en tejidos, encajes, estampados y prendas de inspiración setentista (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia estuvo en las proporciones y el efecto de cada conjunto. Johnson sostuvo una línea depurada, con prendas ajustadas a una paleta básica. Kelly llevó el denim hacia un registro más robusto, definido por las botas, el volumen de los pantalones y la estructura de la chaqueta.

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Los accesorios metálicos y el calce holgado fueron los principales puntos de encuentro entre ambos looks.

Dakota Johnson alterna básicos, referencias bohemias y vestidos de alfombra roja

Los vestidos negros con transparencias y cortes ceñidos definen las elecciones de Johnson en las alfombras rojas. (Grosby Group)

Fuera de los eventos, el estilo de Johnson se apoya en un repertorio reconocible: pantalones de jean rectos, camisetas blancas o musculosas, jerséis, abrigos largos, gafas de sol y calzado plano.

El denim y las capas ligeras aparecen con frecuencia en sus jornadas de trabajo, traslados y salidas por la ciudad.

La actriz suele trabajar con tonos neutros, negro, azul, gris, blanco y marrón, y dejar que una prenda exterior ordene el conjunto.

Un abrigo de cuero, una chaqueta vintage o un tapado amplio pueden transformar una combinación sencilla de remera y jean. A esos básicos suma, en ocasiones, cadenas finas, anillos, mocasines, zapatillas retro o ballerinas.

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La actriz integra referencias bohemias e indumentaria de firmas como Gucci, Valentino, Bode y Chloé (Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group)

También incorpora referencias bohemias, en especial a través de blusas con encaje, estampados, tejidos con textura y prendas de aire setentista.

Esa faceta convive con una preferencia por piezas de corte clásico y con el uso de artículos vintage. Firmas como Gucci, Valentino, Bode y Chloé han formado parte de sus apariciones públicas, junto con prendas de archivo.

Los vestidos negros de siluetas ceñidas y encaje ocupan un lugar central en las galas de Johnson (REUTERS/Adam Gray)

En las alfombras rojas, Johnson modifica la escala de esa misma identidad. Los vestidos negros ocupan un lugar central en su vestuario para estrenos y galas, aunque también ha usado transparencias, encaje, siluetas ceñidas y diseños con escotes marcados.

Sus elecciones suelen conservar una paleta sobria, incluso cuando la prenda incorpora detalles de alto impacto.

Machine Gun Kelly traslada los códigos del rock a sus apariciones públicas

El vestuario de Machine Gun Kelly toma elementos del punk, el glam rock y la indumentaria motociclista (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestuario de Machine Gun Kelly se construye desde un lenguaje distinto. En su día a día y en sus presentaciones se repiten el cuero, el denim, las botas, los pantalones amplios, las cadenas y otros accesorios metálicos. Predominan los tonos oscuros, aunque también utiliza prendas de colores intensos cuando el contexto lo permite.

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Pantalones amplios, chaquetas de gran tamaño y calzado pesado definen buena parte de la estética urbana de Machine Gun Kelly (REUTERS/Kylie Cooper)

Su imagen toma referencias del punk, el glam rock y la indumentaria motociclista. Las prendas suelen apostar por contrastes de textura y por siluetas que se alejan del calce tradicional: chaquetas grandes, pantalones de gran volumen, plataformas o botas pesadas.

La ropa de escenario y la de sus salidas urbanas comparten una estética de mayor carga visual.

El cuero, el denim y las botas son elementos recurrentes en el vestuario de Machine Gun Kelly (REUTERS/Ronda Churchill)

Esa inclinación también se traslada a las alfombras rojas y a los eventos de moda. Kelly suele elegir conjuntos monocromáticos, piezas de cuero o propuestas con color y volumen.