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Ordenador, tablet y móvil: cómo impacta el uso de cada uno en la salud mental, según expertos

Un análisis basado en estudios recientes plantea que todo dispositivo organiza de forma distinta el trabajo, el estudio y el ocio, por lo que contabilizar horas no alcanza para medir el impacto real

Dibujo de un hombre en un sillón junto a un ordenador con corbata y carpetas, una tableta con antifaz y un teléfono con alas y campanas.
El impacto del tiempo de pantalla en los usuarios varía según el diseño y el propósito específico de cada dispositivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las conversaciones sobre el tiempo de pantalla suelen reunir en una misma categoría al ordenador, la tablet y el teléfono móvil. Esa simplificación deja fuera una diferencia decisiva: cada dispositivo organiza de manera distinta el trabajo, el estudio, la comunicación y el entretenimiento. Por eso, el riesgo de uso problemático no es igual en todas las pantallas.

La presencia de estos equipos en el hogar convierte la pregunta en un asunto cotidiano. La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística español, indicó que el 97,4 % de los hogares españoles cuenta con acceso a internet y que el 83,8 % dispone de algún tipo de ordenador. Esos datos describen la extensión del acceso, pero no permiten atribuir por sí solos consecuencias sobre la atención o el bienestar.

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En tanto, una nota de The Conversation, firmada por María Solano Altaba, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, e Ignacio Blanco-Alfonso, catedrático de Periodismo de la misma universidad, plantea una comparación entre dispositivos: el ordenador concentra tareas que exigen continuidad, la tableta combina actividades escolares y ocio en un formato transportable, y el móvil reúne redes sociales, mensajería y videos en una pantalla de consulta inmediata. La diferencia entre equipos importa porque la finalidad, la portabilidad y el diseño de las aplicaciones modifican la experiencia de uso.

La cuestión, entonces, no se reduce a contabilizar horas. También importa qué se hace en la pantalla, si la actividad admite interrupciones, qué avisos aparecen y en qué momento del día se utiliza el dispositivo. Este criterio permite distinguir entre una herramienta de trabajo, una actividad de ocio y un uso que desplaza el sueño, la actividad física, el estudio o las rutinas habituales.

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Ordenadores y tablets acercan las tareas de concentración a las distracciones

Un hombre está sentado frente a una computadora portátil en una mesa con papeles, vasos de café y una notificación superpuesta de Instagram.
El Instituto Nacional de Estadística registró que el 97,4% de los hogares españoles dispone de conexión a internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ordenador permite alternar entre documentos, correo electrónico y mensajería, búsquedas y contenidos audiovisuales sin cambiar de soporte. Esa facilidad resulta útil para algunas tareas, aunque puede fragmentar la atención cuando una actividad requiere continuidad. La multitarea digital describe esa alternancia entre acciones y no equivale a la capacidad de realizar todas con el mismo nivel de concentración.

Una revisión sistemática publicada en Journal of Computer Assisted Learning examinó 28 intervenciones orientadas a limitar las distracciones digitales. El trabajo de Daniel Biedermann, Jöran Schneider y Hendrik Drachsler encontró resultados variables y advirtió una confianza baja en la evidencia disponible, debido a muestras pequeñas, períodos de observación breves y contextos de estudio poco definidos. El hallazgo no prueba que un dispositivo produzca un efecto idéntico en todos los usuarios, pero sí desaconseja presentar soluciones universales para la interrupción constante de las tareas.

La tablet comparte la posibilidad de pasar de una aplicación a otra, con una diferencia práctica: puede acompañar las actividades fuera del escritorio. Esa movilidad facilita que material de estudio, juegos, videos y plataformas de comunicación convivan en el mismo equipo. La cercanía entre estudio y entretenimiento no determina un problema por sí misma, aunque vuelve menos nítida la separación entre ambos usos.

También conviene evitar generalizaciones sobre la escritura y el aprendizaje. Tomar apuntes con teclado, con lápiz digital o a mano; responde a situaciones distintas. La evaluación pertinente no es si la tablet es positiva o negativa en términos absolutos, sino si su uso favorece la tarea que se busca realizar y si las notificaciones o los accesos a otros contenidos interrumpen ese objetivo.

El móvil concentra los estímulos que prolongan la conexión

Mujer sentada frente a un escritorio de madera con una computadora de escritorio, una tableta digital, un teléfono móvil, teclado y libreta.
El análisis del uso de pantallas requiere evaluar el tipo de actividad y las interrupciones en lugar de solo contabilizar horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono móvil se diferencia por su disponibilidad permanente. Reúne mensajería, noticias, música, videos, compras y redes sociales en un objeto que acompaña los traslados, las pausas y los momentos de espera. Esa condición hace que las notificaciones y los contenidos breves puedan ocupar intervalos cotidianos que antes estaban desligados de una pantalla.

La American Psychological Association señaló en su recomendación sobre el uso de redes sociales durante la adolescencia que estas plataformas no son beneficiosas ni perjudiciales de manera automática.

Sus efectos dependen de las características de cada persona, de su entorno y de los contenidos y funciones que utiliza. El documento llama a considerar recursos como el desplazamiento infinito, las notificaciones y la falta de límites temporales, porque pueden dificultar la interrupción de la actividad, sobre todo entre adolescentes.

La misma organización propone identificar el uso problemático de redes sociales por sus consecuencias en la vida diaria y no solo por la cantidad de minutos conectados. Entre las señales a observar figuran la interferencia con el descanso, la actividad física y las obligaciones escolares, los vínculos presenciales y las rutinas. Ese criterio exige separar el uso habitual de un patrón que impide sostener responsabilidades o actividades necesarias.

La comparación entre dispositivos permite ordenar una duda frecuente sin convertirla en una alerta general. El ordenador y la tablet plantean desafíos vinculados con la alternancia entre tareas y la convivencia de funciones. El móvil agrega una disponibilidad continua y diseños que pueden prolongar la conexión. La pregunta relevante no es qué pantalla resulta más dañina, sino qué uso habilita cada una y qué actividad puede desplazar.

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