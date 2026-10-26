Carne cruda en el freezer: cuánto dura según el tipo de corte

La carne congelada conserva su seguridad mientras permanece a 18 grados bajo cero o menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Mantener la carne cruda congelada permite organizar compras y reducir desperdicios, pero el tiempo de conservación depende del corte, envase y estabilidad de la temperatura.

La regla básica es separar seguridad y calidad. La carne y aves que permanecen siempre a -18°C (0°F) o menos pueden mantenerse seguras durante tiempo indefinido, de acuerdo con la tabla de almacenamiento en frío de FoodSafety.gov. Los plazos sugeridos para el congelador se refieren, por tanto, a la textura, sabor y humedad que el alimento puede conservar, no a una fecha automática de descarte.

PUBLICIDAD

El etiquetado con el corte, el peso y la fecha facilita la rotación de las existencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota de Anne Wolf, publicada por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, recoge la explicación de una especialista en ciencia de los alimentos. El factor central es la superficie expuesta al aire: cuanto mayor sea, más rápida puede ser la pérdida de textura y sabor.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte, además, que las oscilaciones de temperatura afectan el resultado final del producto congelado.

Las quemaduras por congelación afectan la calidad, pero no vuelven insegura la carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne picada y salchichas

Los plazos recomendados para estas preparaciones son:

Carne picada de res, cerdo, cordero, ternera, pollo o pavo: tres a cuatro meses .

Carne para guiso: tres a cuatro meses .

Salchichas crudas: uno a dos meses.

La razón es física y química. Al moler la carne, aumenta la superficie que entra en contacto con el aire y la grasa queda distribuida en partículas pequeñas.

PUBLICIDAD

Esa exposición favorece la pérdida de humedad y oxidación de las grasas, proceso asociado con sabores rancios. En las salchichas, la sal puede acelerar ese deterioro, según la explicación recogida por Martha Stewart.

Las salchichas crudas mantienen sus mejores características durante uno o dos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes enteros

Los rangos para los cortes enteros son los siguientes:

Bistecs, chuletas y asados de res, cerdo, cordero y ternera: cuatro a 12 meses .

Asados grandes y compactos: pueden llegar al extremo más amplio del rango por su menor superficie expuesta en relación con el volumen.

Cortes finos: conviene utilizarlos dentro de los primeros cuatro a seis meses.

Los cortes enteros de res, cerdo, cordero y ternera duran entre cuatro y 12 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes grasos requieren atención adicional. La FAO indica que las grasas son susceptibles a la rancidez durante el almacenamiento congelado. Por ello, la carne de cerdo, en particular las piezas con mayor contenido graso, puede aprovecharse antes que otros cortes si se busca preservar el sabor.

Las costillas de cerdo y de res comparten el rango general de 4 a 12 meses, aunque los huesos pueden perforar el envoltorio. Para evitar que entre aire, resulta conveniente reforzar las puntas con papel apto para congelador o aluminio y envolver el conjunto por segunda vez.

PUBLICIDAD

La grasa favorece la rancidez cuando permanece almacenada durante largos periodos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo entero

Para las aves, las recomendaciones se ordenan así:

12 meses . Pollo o pavo entero: hasta

Piezas separadas, como pechugas, muslos, patas o alas: hasta nueve meses.

La diferencia se explica por la mayor protección que ofrecen la piel y la forma compacta del ave entera. FoodSafety.gov coincide en esos plazos y recomienda controlar que el congelador se mantenga a -18°C o menos.

La FAO señala que los alimentos ultracongelados requieren esa temperatura o una menor, con mínimas variaciones. Etiquetar cada paquete con el corte, peso y fecha permite rotar las existencias: usar primero lo que se congeló antes.

El pollo y el pavo enteros conservan su calidad hasta 12 meses en el congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un envoltorio hermético limita las quemaduras por congelación

El objetivo del envase es reducir al mínimo el contacto con el aire. Las opciones principales son:

Sellado al vacío, que ofrece la mayor protección.

Envoltura plástica presionada contra la carne y una segunda capa de papel para congelador, aluminio grueso o una bolsa apta para bajas temperaturas.

Refuerzo del empaque comercial, diseñado para plazos cortos, si la carne permanecerá congelada más de dos meses.

Las señales de pérdida de calidad incluyen manchas secas, duras o grisáceas, conocidas como quemaduras por congelación. No vuelven insegura a la carne, pero afectan su resultado al cocinarla.

PUBLICIDAD

El sellado al vacío reduce el contacto con el aire y limita la pérdida de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las zonas son pequeñas, pueden retirarse antes de la preparación. Si son extensas, el producto puede aprovecharse en guisos, estofados o preparaciones con líquido.

La rancidez es otra señal de deterioro de calidad y se reconoce por un olor o sabor desagradable tras la cocción. Mantener la temperatura constante, dividir las porciones antes de congelar y evitar envoltorios con aire son medidas que ayudan a conservar mejor cada corte.