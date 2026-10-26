Lula superó los 64 millones de votos y batió el récord histórico de apoyo electoral en Brasil (EP)

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo 64.256.232 votos, el 51,79% de los sufragios válidos, la mayor cifra de su trayectoria electoral. El mandatario derrotó al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien consiguió 59.826.041 votos, el 48,21%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

Lula superó así la marca que había establecido en el balotaje de 2022, cuando consiguió 60.345.999 votos, equivalentes al 50,90% de los sufragios válidos. En aquella elección, el entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, obtuvo 58.206.354 votos, el 49,10%.

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La victoria de este domingo también marcó un precedente en la historia electoral brasileña. Por primera vez desde el retorno de las elecciones presidenciales directas, un candidato que había quedado en segundo lugar en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje.

En la primera ronda de los comicios de 2026, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. Sin embargo, el resultado de la segunda vuelta permitió al presidente superar a su adversario y asegurar un nuevo mandato al frente del Palacio de Planalto.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió, además, en el primer presidente de Brasil elegido cuatro veces para ocupar el cargo. Desde que la reelección presidencial quedó habilitada en el país, en 1997, Lula es también el mandatario que más veces fue elegido presidente.

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Por primera vez desde el retorno de las elecciones presidenciales directas, un candidato que había quedado en segundo lugar en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje (REUTERS)

El resultado se produjo en un contexto de crecimiento del electorado brasileño. Entre 2022 y 2026, el número de votantes pasó de 156 millones a 158 millones.

El politólogo Jairo Nicolau, profesor de la Fundación Getulio Vargas, describió la continuidad de la disputa electoral respecto de los comicios anteriores. “Estas elecciones se han convertido en una especie de tercera vuelta de la contienda de 2022”, afirmó.

Nicolau y otros académicos consideraron que la movilización electoral y el debate sobre las políticas públicas marcaron la etapa final de la campaña.

Mayra Goulart, politóloga y coordinadora del Laboratorio de Partidos, Elecciones y Política Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), destacó tanto los ataques entre los candidatos como la discusión de propuestas durante la segunda vuelta. “La segunda vuelta estuvo marcada por mucha campaña negativa, pero también por el inicio de debates sobre Bolsa Família, el fin de las apuestas y la escala 6x1, por ejemplo”, sostuvo.

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El estratega y experto en marketing político Emerson Saraiva destacó el papel de figuras como el diputado federal André Janones, de Rede-MG, y el influencer Pablo Marçal en la comunicación de las campañas durante el balotaje. “Los candidatos finalmente comprendieron que la comunicación con el votante debe tener un lenguaje directo”, afirmó.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), sostiene el teléfono de su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, en un mitin de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (REUTERS)

Los especialistas también señalaron el protagonismo del poder judicial como una de las particularidades de los comicios de 2026. Murilo Medeiros, politólogo de la Universidad de Brasilia (UnB), se refirió a la visibilidad que alcanzaron las principales figuras del sistema judicial durante la campaña.

“El poder judicial tuvo una visibilidad pública sin precedentes. A menudo, se habló más de las figuras principales del sistema judicial que de los candidatos”, afirmó.

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Los investigadores también advirtieron sobre las consecuencias políticas del resultado. Según sus evaluaciones, la elevada cantidad de votos que consiguió Flávio Bolsonaro anticipa un escenario de alta polarización para el nuevo mandato. Ese contexto podría reducir el margen de error del presidente electo.

El sector derrotado, por su parte, conservará una base electoral amplia debido a la cantidad de sufragios que obtuvo el senador del PL. Los especialistas también destacaron la importancia de mantener movilizada esa base social.