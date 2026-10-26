América Latina

Lula superó los 64 millones de votos y batió el récord histórico de apoyo electoral en Brasil

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) superó así su propio récord, establecido en el balotaje de 2022, cuando obtuvo 60.345.999 votos, equivalentes al 50,90% de los sufragios válidos

Lula superó los 64 millones de votos y batió el récord histórico de apoyo electoral en Brasil (EP)
Lula superó los 64 millones de votos y batió el récord histórico de apoyo electoral en Brasil (EP)
Guardar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo 64.256.232 votos, el 51,79% de los sufragios válidos, la mayor cifra de su trayectoria electoral. El mandatario derrotó al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien consiguió 59.826.041 votos, el 48,21%, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

Lula superó así la marca que había establecido en el balotaje de 2022, cuando consiguió 60.345.999 votos, equivalentes al 50,90% de los sufragios válidos. En aquella elección, el entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, obtuvo 58.206.354 votos, el 49,10%.

PUBLICIDAD

La victoria de este domingo también marcó un precedente en la historia electoral brasileña. Por primera vez desde el retorno de las elecciones presidenciales directas, un candidato que había quedado en segundo lugar en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje.

En la primera ronda de los comicios de 2026, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. Sin embargo, el resultado de la segunda vuelta permitió al presidente superar a su adversario y asegurar un nuevo mandato al frente del Palacio de Planalto.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió, además, en el primer presidente de Brasil elegido cuatro veces para ocupar el cargo. Desde que la reelección presidencial quedó habilitada en el país, en 1997, Lula es también el mandatario que más veces fue elegido presidente.

PUBLICIDAD

Por primera vez desde el retorno de las elecciones presidenciales directas, un candidato que había quedado en segundo lugar en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje (REUTERS)
Por primera vez desde el retorno de las elecciones presidenciales directas, un candidato que había quedado en segundo lugar en la primera vuelta logró imponerse en el balotaje (REUTERS)

El resultado se produjo en un contexto de crecimiento del electorado brasileño. Entre 2022 y 2026, el número de votantes pasó de 156 millones a 158 millones.

El politólogo Jairo Nicolau, profesor de la Fundación Getulio Vargas, describió la continuidad de la disputa electoral respecto de los comicios anteriores. “Estas elecciones se han convertido en una especie de tercera vuelta de la contienda de 2022”, afirmó.

Nicolau y otros académicos consideraron que la movilización electoral y el debate sobre las políticas públicas marcaron la etapa final de la campaña.

Mayra Goulart, politóloga y coordinadora del Laboratorio de Partidos, Elecciones y Política Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), destacó tanto los ataques entre los candidatos como la discusión de propuestas durante la segunda vuelta. “La segunda vuelta estuvo marcada por mucha campaña negativa, pero también por el inicio de debates sobre Bolsa Família, el fin de las apuestas y la escala 6x1, por ejemplo”, sostuvo.

El estratega y experto en marketing político Emerson Saraiva destacó el papel de figuras como el diputado federal André Janones, de Rede-MG, y el influencer Pablo Marçal en la comunicación de las campañas durante el balotaje. “Los candidatos finalmente comprendieron que la comunicación con el votante debe tener un lenguaje directo”, afirmó.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), sostiene el teléfono de su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, en un mitin de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (REUTERS)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), sostiene el teléfono de su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, en un mitin de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (REUTERS)

Los especialistas también señalaron el protagonismo del poder judicial como una de las particularidades de los comicios de 2026. Murilo Medeiros, politólogo de la Universidad de Brasilia (UnB), se refirió a la visibilidad que alcanzaron las principales figuras del sistema judicial durante la campaña.

“El poder judicial tuvo una visibilidad pública sin precedentes. A menudo, se habló más de las figuras principales del sistema judicial que de los candidatos”, afirmó.

Los investigadores también advirtieron sobre las consecuencias políticas del resultado. Según sus evaluaciones, la elevada cantidad de votos que consiguió Flávio Bolsonaro anticipa un escenario de alta polarización para el nuevo mandato. Ese contexto podría reducir el margen de error del presidente electo.

El sector derrotado, por su parte, conservará una base electoral amplia debido a la cantidad de sufragios que obtuvo el senador del PL. Los especialistas también destacaron la importancia de mantener movilizada esa base social.

Temas Relacionados

Elecciones BrasilBrasilEleccionesLula da SilvaFlávio BolsonaroÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expresidente del Congreso de Honduras y otros diputados son citados por el poder judicial

El expediente incluye acusaciones por usurpación de funciones y presuntas irregularidades en el ejercicio de cargos públicos

Expresidente del Congreso de Honduras y otros diputados son citados por el poder judicial

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá excluye a las criptomonedas de su supervisión

Esquemas basados en tokens o monedas virtuales no necesitan su autorización para funcionar en el país

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá excluye a las criptomonedas de su supervisión

El estado de emergencia por sequía meteorológica y agrícola entra en vigor en todo El Salvador

Las instituciones estatales deben reasignar fondos de manera inmediata, mientras los cuerpos de seguridad y socorristas distribuyen asistencia humanitaria prioritaria para auxiliar a las familias campesinas afectadas

El estado de emergencia por sequía meteorológica y agrícola entra en vigor en todo El Salvador

La SIP denuncia que la censura en Nicaragua obliga a informar desde la clandestinidad o el exilio

La advertencia, expuesta en Bogotá durante su asamblea anual, atribuye el desplome del trabajo reporteril a la persecución estatal ejercida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país

La SIP denuncia que la censura en Nicaragua obliga a informar desde la clandestinidad o el exilio

CIDH inicia en Panamá cerca de 30 audiencias sobre derechos humanos en la región

El 197 período ordinario del organismo interamericano se desarrollará hasta el 30 de octubre y examinará peticiones sobre acceso a la justicia, democracia e independencia judicial en diversos países de América, entre ellos Nicaragua y Costa Rica

CIDH inicia en Panamá cerca de 30 audiencias sobre derechos humanos en la región
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de octubre

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de octubre

Resultados ganadores del Gana Diario de este domingo 25 de octubre

Lugares y poder de decisión en la gestión: las condiciones de Patricia Bullrich en medio de los rumores de una fórmula con Milei

Quién fue el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026

Identifican en fosa clandestina restos de Mauricio Vázquez, jornalero mixteco desaparecido hace 10 meses en Navolato

DEPORTES

La sorpresiva visita de Marcelo Gallardo al Monumental y el emotivo recibimiento de los hinchas de River durante el clásico ante Racing

La sorpresiva visita de Marcelo Gallardo al Monumental y el emotivo recibimiento de los hinchas de River durante el clásico ante Racing

9 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Racing: las lesiones de Moreno y Driussi, la visita de Gallardo y su deseo ante Boca

Tomás Etcheverry debuta en Viena, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo salen a la cancha en Basilea: hora, rivales y TV

El divertido momento que protagonizó Lionel Messi en el inicio de la Messi Cup con el traductor: “La hice re larga, ¿no?”

11 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante Independiente: gran elogio al plantel y un pedido de cara al Superclásico

ENTRETENIMIENTO

La actriz de ‘El joven Sheldon’, Emily Osment, se sintió incómoda rodando las escenas de besos con Montana Jordan, debido a la diferencia de edad: “Era un bebé”

La actriz de ‘El joven Sheldon’, Emily Osment, se sintió incómoda rodando las escenas de besos con Montana Jordan, debido a la diferencia de edad: “Era un bebé”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla