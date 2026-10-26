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Cómo cuidar las hortensias cortadas para que duren más tiempo en el florero

Especialistas detallan prácticas simples para conservar el buen aspecto de los arreglos domésticos durante varios días

Ilustración en acuarela de un alféizar con una vela verde, dos libros y un jarrón esférico con hortensias blancas junto a una ventana.
La higiene y la hidratación son esenciales para prolongar la vida de los arreglos florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las hortensias cortadas pueden perder firmeza con rapidez porque dependen de que el tallo mantenga el ingreso de agua. Un corte renovado, agua limpia y el uso prudente de alumbre —mineral natural compuesto por sales de aluminio y potasio— figuran entre las estrategias para prolongar su aspecto en un florero.

El alumbre es el recurso que recomiendan los floristas Adrian Aviles, Alison Fleck y Scott Terry, citados por Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas. Su consejo coincide con un problema identificado en estudios de poscosecha. La obstrucción de los vasos del tallo altera el equilibrio hídrico y favorece el decaimiento de las flores.

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1. El alumbre se aplica sobre el extremo recién cortado del tallo

Una mano sostiene una cuchara con polvo blanco junto a vasos de plástico con tallos de hortensias azules y un florero de vidrio sobre una mesa.
El alumbre ayuda a mantener la firmeza de las hortensias cortadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica difundida por los profesionales es breve: hacer un nuevo corte en la base del tallo, apoyar apenas ese extremo sobre polvo de alumbre y colocarlo de inmediato en agua. Terry señaló que este procedimiento puede servir incluso para flores que ya comenzaron a decaer.

La información disponible no permite asegurar un mismo número de días de duración para todos los ramos. Un estudio publicado en The Horticulture Journal concluyó que la longevidad de las hortensias puede terminar por una alteración del balance de agua causada por la oclusión de los conductos del tallo.

Primer plano de dos personas intercambiando un ramo de flores verdes vibrantes, incluyendo hortensias y rosas, envuelto en papel marrón con un lazo de rafia.
Las flores cosechadas en una etapa más avanzada pueden resistir mejor en el florero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también observó que volver a cortar la base rescató flores cosechadas en una etapa más avanzada que ya mostraban ablandamiento de los sépalos.

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Por eso, el alumbre debe entenderse como una alternativa práctica dentro de una rutina de cuidado, no como una garantía. La Universidad Estatal de Oregón incluye el alumbre para floristería entre las opciones para sellar el tallo y liberar burbujas de aire. Aconseja retirar las hojas antes de ubicar las flores en el recipiente.

2. Un tallo limpio y sin hojas sumergidas facilita la hidratación

Tijera de podar de metal oscuro sobre una mesa de madera, con hortensias, una vasija de cerámica y un libro antiguo.
Un corte renovado favorece la absorción de agua en los tallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso conviene hacerse con tijera o herramienta afilada y limpia. La Extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania recomienda recortar los tallos en ángulo antes de ponerlos en agua, ya que así se genera una superficie nueva para absorberla. Si es posible, sugiere realizar el corte bajo el agua y trasladar rápidamente la flor al florero preparado.

También hay que retirar toda hoja o material vegetal que quede por debajo del nivel del agua. Esos restos se degradan, enturbian el líquido y pueden acortar la vida del arreglo, según esa guía.

Florero con hortensias azules, taza blanca sobre dos libros y faroles dorados con velas sobre una mesa de mármol.
Las hojas sumergidas aceleran el deterioro del agua del florero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hortensias, quitar las hojas reduce además la pérdida de humedad desde el tallo. Para incorporar este hábito, alcanza con seguir esta secuencia:

  • Lavar el florero con agua caliente y jabón, y enjuagarlo bien.
  • Cortar una pequeña porción de cada tallo con una herramienta limpia.
  • Quitar las hojas que quedarían bajo el agua.
  • Aplicar una pequeña cantidad de alumbre solo en la base recién cortada, si se elige usar esta técnica.
  • Colocar las hortensias enseguida en agua limpia.

3. Cambiar el agua limita la acumulación de microorganismos

Jarrón de cristal con flores granates sobre revistas en una mesa redonda, frente a cortinas blancas, un sillón y una estantería.
La limpieza del recipiente reduce la presencia de microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado del agua es tan importante como el corte. La guía de esa entidad aconseja revisar a diario el nivel del florero, completar el líquido cuando haga falta y reemplazarlo por completo cada pocos días. Antes de devolver los tallos al recipiente, indica enjuagarlos y hacer un nuevo recorte.

La relación entre bacterias y duración de las hortensias también aparece en investigaciones especializadas.

Arreglo floral en jarrón de cerámica con rosas rosadas, ranúnculos coral, peonías crema, hortensias blancas y eucalipto. Incluye etiqueta "Feliz Día de la Madre" y lazo.
Las hortensias necesitan permanecer lejos del sol directo y las fuentes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajo del Departamento de Horticultura de la Universidad Nacional de Chonnam, registró que un tratamiento poscosecha que redujo las bacterias en el extremo de los tallos mejoró la absorción de solución y extendió la vida en florero de la variedad evaluada.

El resultado no prueba por sí solo la eficacia del alumbre, pero respalda la importancia de conservar limpios el agua y los extremos de corte.

4. El lugar donde se ubica el florero también influye

Jarrón de vidrio con hortensias rosas sobre una mesa de madera, junto a un sofá marrón y una estantería con libros.
Un ambiente fresco ayuda a conservar la hidratación de las flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez armados, los ramos deben permanecer lejos del sol directo y de fuentes de calor. La misma guía aconseja ubicarlos en un sitio fresco. Durante la noche, cuando sea posible, pueden pasar a una habitación más fresca. Estas condiciones disminuyen el estrés sobre las flores y ayudan a conservar el agua disponible.

El momento de cosecha también modifica la duración. La Universidad Estatal de Oregón aconseja no cortar las hortensias apenas abren: las flores de mayor edad suelen resistir mejor.

Con tallos frescos, agua renovada y un ambiente fresco, el alumbre puede incorporarse como un paso adicional sin desplazar las prácticas básicas de higiene e hidratación.

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