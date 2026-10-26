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Los siete errores más comunes al remodelar una casa que pueden provocar arrepentimiento, según expertos

Antes de iniciar una obra, especialistas recomiendan evaluar cómo se usarán los ambientes, qué mantenimiento requerirán los materiales y cuáles son las necesidades de cada hogar

Ilustración de un comedor con mesa redonda, sillas, una planta, una lámpara colgante y un mueble alacena con vajilla tras puertas de vidrio.
Las reformas deben equilibrar el atractivo visual con el uso cotidiano, el mantenimiento y las necesidades reales de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una reforma puede responder a una imagen atractiva y, aun así, dificultar el uso cotidiano de una casa. Siete decisiones de obra y terminación suelen generar arrepentimiento cuando no se ajustan a los hábitos reales de quienes viven allí.

El relevamiento de House Beautiful, sitio especializado en hogares, reúne la experiencia de especialistas en interiorismo y construcción que corrigen esas elecciones en sus proyectos.

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Sus observaciones coinciden con una recomendación de publicaciones especializadas. Antes de definir materiales, distribución y equipamiento, conviene ponderar mantenimiento, circulación, privacidad y clima.

1. Mesadas de mármol exigen cuidados que no todas las cocinas admiten

Cocina con gabinetes y encimeras de mármol, salpicadero de azulejos, estufa con horno, campana extractora, fregadero y elementos decorativos.
Las mesadas de mármol requieren cuidados especiales porque pueden mancharse con facilidad en cocinas de uso intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Laura Hammett, fundadora y directora creativa de su estudio, advierte que el mármol puede resultar poco práctico en cocinas de uso intenso por tratarse de una piedra blanda y porosa.

Según explicó al medio, sus clientes valoran su apariencia, pero luego encuentran dificultades ante derrames de alimentos o bebidas que pueden manchar la superficie.

Hammett aconseja optar por materiales más resistentes cuando se cocina con frecuencia, en particular si se emplean ingredientes de colores intensos. La durabilidad y limpieza deben formar parte de la elección inicial, no quedar como un problema posterior a la instalación.

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2. Planos abiertos pueden dejar sin privacidad a quienes comparten la vivienda

Una cocina con muebles de color verde, mesa de madera, lámparas colgantes y una puerta plegable de cristal y madera.
Las plantas abiertas pueden perder privacidad cuando varias personas trabajan, estudian o conviven en la misma vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista Bethany Adams detectó una mayor demanda de separación entre espacios a partir de la expansión del trabajo desde el hogar y convivencia de varias generaciones. Para responder a esa necesidad, incorporó puertas corredizas ocultas, además de cerramientos y puertas de vidrio con estructura metálica.

Los tabiques transparentes y aberturas sin puerta permiten diferenciar usos sin cortar por completo las visuales. El debate tampoco supone el fin absoluto de las plantas abiertas. La revista Architectural Digest señala que los diseñadores proponen límites pensados para cada casa, antes que demoler muros como solución automática.

3. Grandes espacios exteriores no siempre se aprovechan todo el año

Patio con paredes de piedra clara, cocina exterior con gabinetes verdes, chimenea, una mesa negra con seis sillas de metal, un olivo grande y plantas en macetas.
Los espacios exteriores necesitan adaptarse al clima para conservar su utilidad durante la mayor parte del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El constructor Robert W. Burrage sostiene que las galerías y zonas de estar completamente abiertas pueden quedar relegadas. La humedad, calor y tormentas estacionales condicionan su disponibilidad, por lo que algunos propietarios terminan por cerrarlas para darles uso durante todo el año.

La lección es revisar las condiciones del entorno antes de destinar una gran superficie a actividades a la intemperie. El proyecto debe considerar, entre otros factores:

  • El régimen de lluvias y tormentas
  • Las temperaturas y la humedad habituales
  • El tiempo efectivo de uso previsto para ese ambiente

4. Azulejos dictados por una tendencia pueden cansar antes de lo previsto

Bañera exenta negra frente a una pared de azulejos azules, lavabo de madera con espejo, alfombra gris, taburete con toallas y lámpara colgante.
Los azulejos elegidos por tendencia pueden cansar antes de tiempo y resultar difíciles de reemplazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la diseñadora Alexis Woodbury Earman, elegir revestimientos a partir de fotos de inspiración puede derivar en un reemplazo prematuro. Una elección que parece adecuada en una imagen puede dejar de convencer al propietario cuando cubre una superficie difícil de modificar.

Su alternativa es utilizar azulejos de tonos neutros y llevar el color a la pintura, que admite modificaciones más simples. Homes & Gardens también advierte que las baldosas elegidas únicamente por tendencia pueden requerir más mantenimiento o mancharse con facilidad, según el material.

5. Puertas granero y revestimientos de tablas no resuelven todos los usos

Una puerta corredera de madera separa una cocina con armarios y un comedor con mesa, sillas, lámpara colgante y ventanas con cortinas.
Las puertas granero y los revestimientos de tablas pueden dejar pasar sonidos y acumular polvo en las juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interiorista de Atlanta Lesley Myrick ha retirado puertas granero y revestimientos de tablas horizontales colocados durante el auge del estilo campestre. En su experiencia, las puertas dejan pasar luz y sonido, mientras que las juntas entre las tablas acumulan polvo.

Myrick remarca que esas piezas se instalaron incluso en viviendas cuya arquitectura o dinámica familiar no las justificaba. Entre las correcciones que realizó figuran el reemplazo de rieles y puertas por modelos de una hoja, y la eliminación de un tabique revestido para reorganizar una cocina.

6. Puertas de vidrio transparente convierten el orden interior en exigencia constante

Cocina moderna con gabinetes inferiores verde salvia y superiores beige. Destacan estantes de madera iluminados con plantas y jarrones, y una alacena de vidrio. Horno integrado.
Los frentes de vidrio transparente exigen una organización constante para evitar que la cocina parezca desordenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alacenas o despensas con frente de vidrio muestran cada objeto que guardan. Ashley Macuga, diseñadora de interiores, señala que los envases, recipientes y vajilla que no combinan pueden hacer que una cocina parezca desordenada si no se mantiene una organización permanente.

La profesional propone reemplazar el vidrio transparente por versiones texturadas que atenúan la visibilidad del contenido sin renunciar al material. La misma reserva aparece en un análisis de Homes & Gardens, que recomienda reservar los frentes vidriados para piezas que realmente se quieran exhibir.

7. Duchas sin puerta requieren una solución efectiva para contener el agua

Vista completa de un baño moderno con azulejos verticales claros, bañera blanca, ducha con grifería dorada, inodoro suspendido y tocador con mármol. Una pared tiene papel tapiz de bosque en gris.
Las duchas sin puerta necesitan paneles, impermeabilización y drenajes adecuados para contener el agua y evitar accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Shiva Samiei considera que las duchas abiertas pueden provocar salpicaduras fuera del área de baño, con humedad y riesgo de resbalones. También pueden resultar frías o exponer demasiado a quien las utiliza.

Para mantener una estética contemporánea sin perder contención, plantea paneles fijos de vidrio y un sistema de desagüe adecuado.

La resolución técnica resulta determinante: Architectural Digest recuerda que la impermeabilización y el drenaje son etapas centrales de una reforma de baño. Revisar el funcionamiento diario antes de comenzar la obra ayuda a evitar correcciones costosas.

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