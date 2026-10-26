Política

El Gobierno designó a una nueva funcionaria en un área clave de Capital Humano

El Ejecutivo también nombró a una nueva persona dentro del equipo de comunicación de la Jefatura de Gabinete

Javier Milei y Sandra Pettovello firmaron el decreto que designó a Natalia Recio como subsecretaria de Políticas Familiare (REUTERS)
Javier Milei y Sandra Pettovello firmaron el decreto que designó a Natalia Recio como subsecretaria de Políticas Familiare (REUTERS)
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El Gobierno nacional formalizó dos designaciones en áreas estratégicas de la administración pública, con cambios en la Subsecretaría de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano y en la Unidad de Comunicación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Las medidas fueron dispuestas por decretos firmados el 23 de octubre y publicados este lunes 26 en el Boletín Oficial.

A través del Decreto 1262/2026, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Arnoldo Ariel Scherrer Vivas como subsecretario de Políticas Familiares y nombró en su lugar a Natalia Alejandra Recio. La modificación comenzó a regir el 22 de octubre, cuatro días antes de la publicación de la norma.

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En paralelo, el decreto 1265/2026 oficializó la designación del doctor Arturo Alejandro Stanic como coordinador operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión del jefe de Gabinete de Ministros. El puesto tiene rango y jerarquía de subsecretario, es extraescalafonario y su nombramiento tiene vigencia desde el 7 de octubre.

Los cambios tienen fechas de vigencia distintas. Mientras Recio asumió desde el 22 de octubre, fecha en la que se hizo efectiva la renuncia de su antecesor, el nombramiento de Stanic comenzó el 7 de octubre. Las dos disposiciones ordenan su comunicación, publicación, registro ante la Dirección Nacional del Registro Oficial y posterior archivo.

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Arnoldo Ariel Scherrer Vivas renunció la Subsecretaría de Políticas Familiares
Arnoldo Ariel Scherrer Vivas renunció la Subsecretaría de Políticas Familiares

En este contexto, el Gobierno agradeció a Scherrer Vivas por las tareas desarrolladas durante su gestión, sin precisar los motivos de la renuncia ni informar quién había propuesto a la nueva funcionaria.

Desde esa fecha, Natalia Alejandra Recio fue designada para el cargo. El texto no detalla las razones de la renuncia de Scherrer Vivas ni fija la duración de la gestión de quien la sucede.

Antes de llegar a Políticas Familiares, Recio se desempeñaba como subsecretaria de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia, puesto para el que había sido designada en mayo de 2025. También recibió en julio de este año una asignación transitoria como directora de Articulación Técnica y Procesos Administrativos del Ministerio de Capital Humano.

En julio de 2026, además, el Ministerio de Capital Humano le asignó de forma transitoria las funciones de directora de Articulación Técnica y Procesos Administrativos, área dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Recio revista en la planta permanente de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete.

Cambios en la comunicación de la Jefatura de Gabinete

Por otro lado, en el Decreto 1265/2026, el Ejecutivo nombró a Arturo Alejandro Stanic como coordinador operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión del jefe de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego César Santilli. La designación rige desde el 7 de octubre y corresponde a un puesto extraescalafonario con rango y jerarquía de subsecretario.

La unidad depende de manera directa del jefe de Gabinete y fue creada en 2022. El decreto señala que la cobertura del cargo no implica una asignación de recursos extraordinarios; el gasto será cubierto por las partidas de la Jefatura de Gabinete.

Stanic es abogado y tuvo participación política en Vicente López. En 2005 fue candidato a concejal por el Frente para la Victoria y había colaborado con la Fundación Axel Blumberg por la Vida de Nuestros Hijos.

En febrero de 2026 participó como vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias Argentino-Bangladesí en una actividad virtual sobre comercio bilateral, cooperación tecnológica e inversiones. Su designación en la Jefatura de Gabinete marca su incorporación a la administración nacional en un puesto de rango de subsecretario.

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