La arquitectura maya a través de cinco sitios arqueológicos que conservan su organización política, ritual y urbana

Cinco ciudades mayas conservan evidencias sobre la organización política, ritual y urbana de una civilización prehispánica.

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La arquitectura de las antiguas ciudades mayas permite observar cómo una civilización organizó centros políticos, rituales y residenciales durante siglos. Cinco sitios reúnen conjuntos monumentales que muestran esa diversidad constructiva.

1. Tikal conserva templos, plazas y residencias en la selva de Guatemala

Tikal reúne templos, plazas, palacios y calzadas entre la selva del Petén guatemalteco. (Ministerio de Cultura y Deportes)

Tikal, en el departamento guatemalteco de Petén, fue un gran centro político, económico y militar maya. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sitúa su ocupación entre el siglo VI antes de nuestra era y el siglo X. Señala que el área urbana interna abarca alrededor de 400 hectáreas.

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El conjunto incluye palacios, templos, plataformas ceremoniales, canchas de juego de pelota, calzadas y plazas. Sus inscripciones y monumentos permiten seguir vínculos dinásticos con otras ciudades, entre ellas Copán y Caracol.

El parque nacional combina valores culturales y naturales: forma parte de la Reserva de la Biósfera Maya, lo que vincula la preservación arqueológica con la del bosque.

2. Caracol muestra la escala urbana maya en el oeste de Belice

Caracol revela la escala urbana maya mediante sus depósitos de agua, terrazas agrícolas y zonas residenciales. (Belize Tourism Board)

En el distrito de Cayo, Caracol conserva La Caana, conocida como el Palacio del Cielo. Esta estructura de 43,5 metros de altura concentra espacios administrativos, residenciales, funerarios y religiosos. La variedad de funciones confirma que las obras mayas integraban ciudades complejas y no se limitaban a templos aislados.

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Los arqueólogos Diane Z. Chase y Arlen F. Chase codirigieron excavaciones en el lugar durante décadas, según la Universidad de Florida Central.

Sus investigaciones, junto con estudios mediante lidar, registraron terrazas agrícolas, depósitos de agua, calzadas y zonas de vivienda bajo la cobertura forestal. El registro aéreo de 200 kilómetros cuadrados amplió el conocimiento sobre la extensión modificada del paisaje de Caracol.

3. Palenque integra soluciones de drenaje y escultura en Chiapas México

Palenque combina arquitectura monumental, sistemas de drenaje, escritura jeroglífica y espacios funerarios. (@arqueomayagt)

La antigua ciudad de Palenque, en Chiapas, alcanzó su mayor influencia entre los años 500 y 700, de acuerdo con la Unesco. Su diseño articuló edificios monumentales, áreas rituales, sectores funerarios y viviendas en torno al núcleo cívico y administrativo.

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El Templo de las Inscripciones albergó la tumba del gobernante K’inich Janaab’ Pakal, conocido como Pakal. El hallazgo fue dirigido por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Lhuillier en 1952.

La Unesco destaca que el conjunto empleó técnicas constructivas y de drenaje que redujeron el grosor de los muros. Además de galerías, cubiertas abovedadas, santuarios interiores y relieves de estuco. La arquitectura palencana incorporó escritura y sistemas calendáricos vinculados a la historia de sus gobernantes.

4. Copán reúne la inscripción jeroglífica más extensa de la región maya

Copán conserva una acrópolis monumental y la inscripción jeroglífica más extensa de la región maya. (Foto: Cortesías)

La ciudad de Copán, en el occidente de Honduras, funcionó como eje político, civil y religioso del valle homónimo. La Unesco indica que Yax K’uk’ Mo’ llegó al valle en 427 y fundó una dinastía de 16 gobernantes. El auge urbano ocurrió durante el periodo Clásico, entre los años 300 y 900.

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La Acrópolis y sus plazas reúnen templos, terrazas, altares y canchas de juego de pelota. Un punto central es la Escalinata Jeroglífica: sus 63 escalones contienen más de 1.800 glifos y forman la inscripción maya más larga conocida.

El diplomático Diego García de Palacio dejó en 1570 una de las primeras referencias escritas sobre las ruinas; las excavaciones arqueológicas comenzaron en el siglo XIX.

5. Uxmal representa las formas constructivas de la región Puuc

Uxmal adapta sus edificios a las colinas de Yucatán y destaca por la decoración en mosaico de piedra de la tradición Puuc. (Cortesía INAH)

En Yucatán, México, Uxmal fue el centro ceremonial y urbano de una red de asentamientos que incluyó Kabah, Labná y Sayil. La Unesco ubica su desarrollo principal entre los años 650 y 1100 y resalta la adaptación de sus edificios a una topografía de colinas, en lugar de una cuadrícula regular.

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La arquitectura Puuc separa las fachadas en dos franjas: una parte inferior sobria, formada por bloques cuidadosamente trabajados, y otra superior con decoración en mosaico de piedra.

Uxmal representa la arquitectura Puuc con fachadas de mosaico, edificios ceremoniales y orientaciones astronómicas. (Cortesía INAH)

El Templo del Adivino alcanza 35 metros y presenta una planta elíptica. El Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador completan los ejemplos más estudiados. Las orientaciones de varios edificios responden a observaciones astronómicas, según la documentación del organismo internacional.

La visita a estos sitios requiere atender las normas de conservación de cada administración. Sus templos, plazas, inscripciones y sistemas urbanos siguen siendo fuentes de trabajo para arqueólogos, restauradores y comunidades encargadas de proteger el patrimonio maya.

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