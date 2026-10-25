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Los alimentos que no conviene recongelar: cuáles son y qué riesgos implican

Sacar del freezer y volver a meter ciertos productos puede favorecer la proliferación de bacterias y alterar su textura. Cuáles requieren especial cuidado

Ilustración en acuarela de una mano que sostiene una bolsa con zanahorias frente a estantes con bolsas de verduras y pastas congeladas.
El frío reduce la actividad de las bacterias, pero no elimina los microorganismos de la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un recipiente que entra y sale del freezer puede parecer una solución práctica para evitar desperdicios, pero esa rutina puede comprometer la seguridad alimentaria y modificar de forma visible la textura de una comida. Algunos alimentos no deberían volver a congelarse después de haberse descongelado, sobre todo si permanecieron a temperatura ambiente o pasaron varias veces por rangos que favorecen la multiplicación de bacterias.

Congelar permite conservar alimentos y planificar comidas con anticipación. Sin embargo, el frío no elimina todos los microorganismos: reduce o detiene su actividad mientras el producto se mantiene congelado. Cuando la comida se descongela, las bacterias pueden reactivarse. Si vuelve al freezer y luego se descongela otra vez, el riesgo y el deterioro de la calidad pueden aumentar.

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La clave está en organizar las porciones antes de congelar y descongelar solo la cantidad que se va a cocinar o consumir. Esta medida evita que carne, arroz, platos preparados o alimentos lácteos atraviesen más ciclos de frío y descongelación de los necesarios.

La carne cruda debe cocinarse antes de volver al freezer

Tiras de carne cruda en una tabla, dos tomates, un chile verde, cebolla, ajo, cilantro, aceite, sal y pimienta sobre una mesa de madera.
El chef Richard LaMarita recomienda cocinar la carne cruda antes de guardarla de nuevo en el congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne cruda figura entre los productos que requieren mayor cuidado. Richard LaMarita, chef e instructor del Instituto de Educación Culinaria de Nueva York, aconsejó cocinarla antes de guardarla nuevamente en el freezer. “Si desea volver a congelar el producto final, como un estofado de ternera, no hay problema, pero no descongele estos alimentos crudos para luego volverlos a congelar”, afirmó en un artículo de Real Simple.

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La razón está en que el freezer mantiene las bacterias en estado inactivo, pero no garantiza su eliminación. “La congelación no mata las bacterias; solo las mantiene en estado latente hasta que la carne se descongela de nuevo”, explicó LaMarita. Una vez que la carne se descongela, en especial fuera de la heladera, esos microorganismos pueden multiplicarse. Un segundo ciclo no corrige lo ocurrido durante el primero.

Además de la cuestión sanitaria, la carne puede sufrir una pérdida de calidad. El agua contenida en sus tejidos forma cristales de hielo durante la congelación. Esos cristales pueden afectar las proteínas y dejar un resultado más blando, seco o menos jugoso después de la cocción.

La forma más segura de evitar recongelar carne cruda es dividir los paquetes grandes en porciones individuales antes de almacenarlos. Así, cada porción se descongela únicamente cuando se la necesita para una preparación concreta.

Los mariscos crudos acumulan riesgos de temperatura y textura

Filete de salmón, latas abiertas de sardinas y mariscos, rodajas de lima, tomates cherry y alcaparras sobre una tabla de madera
Los mariscos crudos expuestos a temperaturas entre 4 °C y 60 °C multiplican bacterias con rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado debe ser todavía mayor con los mariscos crudos, incluidos pescados grasos como el salmón y variedades de carne blanca. Jade Taylor, especialista en productos del mar y propietaria de Angel Oak Smokehouse, advirtió que una nueva congelación puede afectar tanto la inocuidad como las características del alimento. “Existe un riesgo para la calidad, pero, sobre todo, representa un peligro para la seguridad alimentaria”, declaró.

La preocupación principal es la llamada zona de peligro, que abarca temperaturas de entre 4 °C y 60 °C. “Cada vez que el marisco crudo se descongela, permanece en lo que llamamos la zona de peligro”, explicó Taylor. En ese rango, las bacterias pueden reproducirse con rapidez. Cuanto más tiempo permanezca el pescado o marisco fuera de una refrigeración adecuada, mayor será el problema.

Los ciclos sucesivos también alteran la estructura del producto. Los cristales de hielo pueden dañar la carne, que suele quedar gomosa, seca o pastosa una vez cocida. La recomendación es utilizar el marisco descongelado en el plazo de 1 o 2 días y, si quedan excedentes, congelarlos solo después de cocinarlos por completo.

Verduras con mucha agua pierden su estructura al recongelarse

Tazón de cerámica con ensalada de atún, zanahoria rallada, tomate, pepino y lechuga sobre mesa junto a un tenedor y medio limón.
Las verduras con alto contenido de agua liberan líquido y pierden firmeza por la rotura de sus paredes celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino, el apio, el calabacín y la lechuga tienen un alto contenido de agua, una condición que vuelve difícil conservar su textura después de pasar por el freezer. Aunque una única congelación ya puede cambiar su consistencia, repetir el proceso suele agravar el daño.

Cuando el agua interna se congela, se expande y rompe parte de las paredes celulares. Al descongelarse, estas verduras liberan líquido y pierden firmeza. Una segunda congelación puede dejarlas blandas y acuosas, por lo que dejan de ser útiles para ensaladas o preparaciones en las que se busca textura crujiente.

Si ya fueron descongeladas y su aspecto cambió, una opción es incorporarlas a sopas, cremas, salsas o guisos. En esas recetas, la pérdida de firmeza tiene una incidencia menor que en un plato fresco.

Las sobras de fuentes y guisos necesitan porciones pequeñas

Manos con un cucharón y pan junto a una olla con caldo al fuego, y una tabla de madera con limones cortados y papas.
Los guisos y platos preparados no deben volver al congelador si permanecieron a temperatura ambiente sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comidas preparadas en grandes cantidades también merecen atención. Cazuelas, pastas horneadas, tartas, estofados o preparaciones familiares pueden pasar por una secuencia problemática: se congelan, se descongelan, se calientan, se sirven y quedan un tiempo sobre la mesa antes de regresar al frío.

Ese recorrido expone la comida a cambios de temperatura repetidos. Los platos de gran formato no deberían volver al freezer si ya fueron descongelados, calentados y parcialmente consumidos. El riesgo aumenta si estuvieron fuera de refrigeración durante un período prolongado.

La medida preventiva es sencilla: guardar el plato cocido en recipientes individuales o en cantidades adecuadas para una sola comida. De ese modo, no es necesario manipular todo el contenido cada vez que se necesita una porción.

El arroz cocido cambia su consistencia con varios ciclos de frío

Un hombre con camisa a cuadros sostiene una cuchara con arroz blanco caliente sobre un plato hondo en una mesa de madera.
Los ciclos reiterados de frío dañan el almidón del arroz cocido y dejan una textura pastosa con granos rotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz cocido puede congelarse una vez con resultados aceptables, pero varios ciclos de congelación y descongelación deterioran su estructura. Investigaciones indican que el almidón puede sufrir daños, con mayor pérdida de humedad y granos rotos.

Al recalentarlo, ese cambio se traduce en una preparación más pastosa, menos uniforme y con menor calidad sensorial. Por eso conviene enfriar el arroz cocido de forma adecuada, repartirlo en recipientes pequeños y congelar cada porción por separado.

Esta planificación también simplifica el recalentado. Una porción individual puede pasar del freezer al método de calentamiento elegido sin que sea necesario descongelar una fuente completa para servir solo una parte.

Las salsas cremosas y el helado pueden separarse o formar cristales

Dos manos sostienen un recipiente plástico con una mezcla rosada y lo colocan en la rejilla de un congelador abierto.
El helado derretido adquiere una consistencia granulosa por el desarrollo de cristales de hielo grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos con alto contenido de lácteos, como salsas con crema, sopas cremosas y algunos curris, pueden cortarse o separarse tras una recongelación. La grasa y el agua pierden estabilidad, lo que modifica tanto el aspecto como el sabor.

El helado es otro caso habitual. Si se derrite por completo y vuelve al freezer, forma cristales de hielo más grandes. El resultado puede ser una textura granulosa y un sabor menos definido. Para evitarlo, conviene servir la cantidad necesaria y devolver el envase al freezer de inmediato.

La organización previa sigue siendo la herramienta más útil: porciones pequeñas, enfriado rápido y un único ciclo de descongelación ayudan a conservar mejor los alimentos y a reducir los riesgos asociados a cambios repetidos de temperatura.

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