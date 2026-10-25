El arriesgado look de Tate McRae: así transformó el estilo de los 2000 en alta costura

Tate McRae llevó un conjunto negro de dos piezas con una mariposa bordada como eje del diseño

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Hay alfombras que exigen vestidos ceremoniales y otras donde la moda se convierte en una armadura gráfica hecha a medida para desafiar las expectativas convencionales. Al cruzar el photocall bajo una lluvia constante de flashes, la estrella del pop Tate McRae rompió cualquier previsión estética al presentarse con un dos piezas en riguroso negro, presidido por la silueta hipnótica de una mariposa oscura bordada sobre la piel.

Lejos del dramatismo teatral tradicional de los eventos de gala, la cantante canadiense apostó por una sensualidad geométrica y letal, demostrando cómo transformar códigos de prendas íntimas en un look de gala tan sofisticado como arriesgado.

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El look negro de mariposa: la reinvención del estilo Y2K en la alfombra rosa

El top estructurado incorporó microcristales y pedrería sobre una silueta de mariposa

El escenario de esta declaración de estilo fue la alfombra del Victoria’s Secret Fashion Show, evento en el que su estilismo principal acaparó todas las miradas antes del espectáculo. Se trató de un conjunto custom de dos piezas en negro azabache, concebido bajo el concepto de convertir la corsetería en una auténtica declaración de alta costura contemporánea. La parte superior se centró en un sujetador estructurado con un motivo calado de mariposa en el busto, cuyas alas contorneaban el pecho mediante un minucioso trabajo de pedrería y microcristales que atrapaban los destellos de las cámaras con un brillo refinado y tenue.

La falda complementó este diseño arquitectónico con un tiro ultra bajo a la cadera, un rasgo inconfundible que rinde tributo directo a las tendencias pop más recordadas de los primeros años 2000.

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La falda de tiro bajo retomó códigos estéticos de la moda de comienzos de los 2000

En la pretina frontal se integró nuevamente la misma figura de mariposa joya, desde donde caía una tela fluida interrumpida por una abertura lateral muy pronunciada hasta el nacimiento de la pierna. Esta estructura de cintura descubierta y corte vertical potenció su porte estilizado, dejando entrever la fuerza física y la presencia escénica cultivadas a lo largo de sus años de formación profesional en la danza.

Una abertura lateral pronunciada completó la propuesta de la cantante canadiense (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para no restarle protagonismo al diseño textil, el atuendo se remató con una selección de accesorios deliberadamente sobrios: sandalias negras de tiras finas, una pulsera de diamantes de corte limpio y pendientes de botón firmados por la casa Jacob & Co. En el apartado de belleza, McRae llevó su melena rubia peinada en ondas amplias con textura natural, combinada con una piel luminosa de acabado bronceado, delineado felino discreto y labios en tono nude.

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El contraste escénico: corsetería roja y teatralidad pop sobre la pasarela

Sobre la pasarela, la artista cambió el negro por un corsé rojo carmín con transparencias (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras deslumbrar en el exterior con la sobriedad del negro, el ambiente cambió radicalmente al subir al escenario del desfile para cantar: sobre la pasarela, McRae se enfundó en un vibrante corsé rojo carmín. Esta segunda propuesta combinó paneles transparentes de tul con ballenas a la vista y copas en tejido brillante de acabado satinado, complementadas por ligueros y bandas al muslo salpicadas de lentejuelas centelleantes.

El segundo vestuario incluyó tul, copas satinadas, ligueros y aplicaciones de lentejuelas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los camerinos, el conjunto sumó una llamativa tiara con pedrería roja, un accesorio desenfadado que jugó con el arquetipo de la “princesa pop” y funcionó como el contrapunto escénico perfecto a la contención visual de su paso por la alfombra.

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Del desfile de moda al césped del Mundial 2026: el fenómeno global de Tate McRae

La presencia mediática de la cantante canadiense trascendió las pasarelas para alcanzar un nivel de repercusión sin precedentes al dar el salto al ámbito deportivo.

La cantante también ganó visibilidad internacional tras aparecer en un partido del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Durante los cuartos de final del Mundial 2026 en el cruce entre España y Bélgica, McRae sorprendió al ingresar al césped portando el balón oficial del encuentro. Ante una audiencia global de millones de espectadores que no pertenecían necesariamente a su circuito musical, su aparición en el campo ratificó que su mezcla de talento artístico, pasado como bailarina y arriesgado sentido del estilo la sitúan como uno de los iconos culturales jóvenes más versátiles y seguidos del panorama internacional.

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