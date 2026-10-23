Tendencias

¿La harina vence? Claves para reconocer cuándo dejó de ser apta y cuidados que ayudan a conservarla por más tiempo

La forma de guardar este ingrediente influye en su calidad y en la seguridad de las preparaciones. Qué factores revisar antes de incorporarlo a recetas caseras

Ilustración en acuarela de un saco abierto con harina blanca, espigas de trigo y granos sueltos sobre un fondo beige.
La conservación adecuada y la cocción completa son claves para mantener la harina en buen estado y evitar riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La harina puede conservarse durante meses, pero su duración depende del tipo, envase y condiciones de almacenamiento. Antes de usar una bolsa guardada en la alacena, conviene revisar su estado y recordar que este ingrediente no debe consumirse crudo.

La harina integral dura menos por los aceites que contiene

Infografía con ilustraciones de sacos de harina, espigas de trigo, frascos, un termómetro, una olla, un horno y textos explicativos.
La limpieza de las superficies evita que la harina cruda contamine otros alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harina blanca

  • Sin abrir puede mantenerse entre 6 y 12 meses en la despensa
  • Una vez abierta, el período estimado baja a entre 6 y 8 meses
  • En la heladera, puede conservarse cerca de un año.

Harina integral

  • Entre 3 y 6 meses en la despensa
  • Entre 6 y 8 meses refrigerada

La diferencia está vinculada a su composición. La harina integral conserva partes del grano que contienen aceites, por lo que puede enranciarse antes que la refinada.

PUBLICIDAD

Cuatro montones de harinas sin gluten: almendras, trigo sarraceno, quínoa y garbanzos, con cucharas de madera, sobre una mesa de cocina bajo luz natural.
La refrigeración prolonga la conservación de las harinas integrales y de otros productos ricos en grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Illinois, a partir de recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, señala que este tipo debe conservarse en un sitio fresco, oscuro y seco, dentro de un recipiente hermético. También indica que el frío ayuda a prolongar la calidad de las variedades integrales.

Según explicó el especialista en seguridad alimentaria y profesor emérito de políticas alimentarias Darin Detwiler, citado por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, la harina sigue siendo un producto agrícola aunque sea seca.

Por ese motivo, puede absorber humedad y olores, atraer insectos y deteriorarse con el tiempo. Las harinas elaboradas con frutos secos, semillas o mezclas sin gluten con mayor contenido de grasa requieren una atención similar.

PUBLICIDAD

Escarabajos de color marrón sobre una capa de harina blanca en un primer plano.
La presencia de larvas, gorgojos, polillas o telas finas revela una posible infestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor y presencia de humedad son señales para desecharla

La fecha de consumo preferente no determina por sí sola que una harina deba tirarse. Sin embargo, hay cambios que justifican descartarla, aun cuando la fecha impresa no haya vencido. Detwiler recomendó no utilizarla si presenta olor a humedad, agrio, amargo, aceitoso o rancio. También se deben considerar los siguientes indicios:

  • Moho, decoloración o grumos causados por humedad
  • Actividad de plagas, como larvas, gorgojos, polillas o telas finas dentro del paquete
  • Daño del envase que haya dejado entrar agua o contaminantes
  • Inclusión del producto en un retiro sanitario oficial
Los recipientes herméticos protegen la harina frente a la humedad, los insectos y los olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los recipientes herméticos protegen la harina frente a la humedad, los insectos y los olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar la harina de su bolsa de papel a un recipiente hermético, o introducir la bolsa en uno de ese tipo, limita la exposición a humedad, insectos y olores.

La refrigeración o el freezer resultan especialmente útiles cuando se compra en cantidad o la cocina es cálida y húmeda. Antes de emplearla, debe dejarse que recupere la temperatura ambiente para evitar cambios no deseados en una preparación.

La harina cruda puede contener bacterias como Salmonella y Escherichia coli patógena. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La harina cruda puede contener bacterias como Salmonella y Escherichia coli patógena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción es indispensable para eliminar los riesgos de la harina cruda

La conservación adecuada no elimina un riesgo distinto: la harina cruda puede contener microorganismos que provocan enfermedades. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que la molienda de los granos no destruye bacterias como Salmonella y Escherichia coli patógena, a las que los cultivos pueden estar expuestos antes del procesamiento.

La agencia precisa que cocinar u hornear es la única forma de asegurar que los alimentos preparados con harina y huevos crudos sean seguros. Por eso recomienda no probar masa ni mezcla sin cocción, incluso si parecen recién hechas o contienen pocos ingredientes. Tampoco aconseja intentar tratar la harina con calor en casa, porque ese procedimiento puede no eliminar todos los microorganismos.

Vista de una bolsa de harina abierta en la encimera, lista para ser usada en la preparación de alimentos. Este componente clave de la canasta básica destaca por su versatilidad y valor nutricional, siendo indispensable en el arte culinario y accesible por su precio. Palabras clave: harina en cocina, preparación de alimentos, componente clave, canasta básica, versatilidad, valor nutricional, arte culinario, ingrediente indispensable, cocina práctica, economía doméstica. (Imagen ilustrativa Infobae)
La cocción elimina los riesgos asociados con los microorganismos presentes en la harina sin procesar térmicamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añaden que la harina, al ser un polvo, puede dispersarse con facilidad y contaminar superficies o alimentos listos para comer.

Tras manipularla, la institución aconseja lavarse las manos con agua y jabón, limpiar utensilios, mesadas y recipientes con agua caliente jabonosa. Mantener la harina y huevos crudos separados de los alimentos que se consumirán sin cocción.

Si una harina muestra signos de deterioro o forma parte de una alerta de retiro, debe desecharse sin intentar recuperarla. Para el resto, una revisión visual y olfativa antes de cada uso, junto con un almacenamiento protegido, permite diferenciar la pérdida de calidad de los riesgos que exigen no consumirla.

Temas Relacionados

conservaciónSeguridad alimentariaAlimentosNewsroom BUEHarinaMohoInsectos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”: las 4 claves de Mel Robbins para conectar

La autora estadounidense compartió en su pódcast gestos simples para que otras personas se sientan escuchadas y acompañadas. Cuáles son y cómo aplicarlos en la vida diaria

“No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”: las 4 claves de Mel Robbins para conectar

Cafeteras de plástico y aluminio: lo que advierten los expertos

Investigaciones y organismos sanitarios analizan la transferencia de compuestos desde utensilios destinados al contacto con alimentos y bebidas

Cafeteras de plástico y aluminio: lo que advierten los expertos

Receta de buñuelos de coliflor fritos, rápida y fácil

La elaboración combina verdura cocida con ajo, perejil y condimentos, antes de freír porciones durante dos o tres minutos de cada lado hasta que queden firmes en aceite caliente

Receta de buñuelos de coliflor fritos, rápida y fácil

Receta de quesadillas de pollo, rápida y fácil

Un plato listo en media hora que aprovecha restos de pollo y se prepara con pocos ingredientes de alacena

Receta de quesadillas de pollo, rápida y fácil

Para controlar la diabetes y la obesidad: cómo funciona el chip subcutáneo diseñado por científicos suizos que “electrocuta” la glucosa

Un ensayo en ratones mostró que el implante transforma el exceso de glucosa en gluconato, un compuesto que se elimina por la orina. Aún debe superar pruebas de seguridad antes de evaluarse en humanos

Para controlar la diabetes y la obesidad: cómo funciona el chip subcutáneo diseñado por científicos suizos que “electrocuta” la glucosa

DEPORTES

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

El sentido mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias: “Es un reconocimiento a tus valores”

Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

Boca Juniors recuperaría jugadores claves pensando en el Superclásico y la final de la Copa Sudamericana: los detalles

TELESHOW

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

Agustín Sullivan y el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr. en dos series distintas: “Nunca busqué imitarlo”

El sorpresivo anuncio de Netflix durante el cumpleaños 75 de Charly García: “Ahora sí”

Nicole Neumann abrió un debate sobre las propinas y contó una incómoda experiencia en Nueva York

La emoción de Lali Espósito al encontrarse con Cristian Castro en un evento: “Cada vez que lo veo me pasa algo”

INFOBAE AMÉRICA

Dieta nutritiva: cuáles son los alimentos más saludables para acompañar el huevo duro

Dieta nutritiva: cuáles son los alimentos más saludables para acompañar el huevo duro

Temporal, inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y múltiples llamados de emergencia en Quito

Deserción escolar baja al 1.31% en Honduras, pero 24 mil estudiantes han sido desplazados

Justicia de El Salvador ratifica la validez de sanción del 30% por errores en documentos tributarios

Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial