¿La harina vence? Claves para reconocer cuándo dejó de ser apta y cuidados que ayudan a conservarla por más tiempo

La conservación adecuada y la cocción completa son claves para mantener la harina en buen estado y evitar riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La harina puede conservarse durante meses, pero su duración depende del tipo, envase y condiciones de almacenamiento. Antes de usar una bolsa guardada en la alacena, conviene revisar su estado y recordar que este ingrediente no debe consumirse crudo.

La harina integral dura menos por los aceites que contiene

La limpieza de las superficies evita que la harina cruda contamine otros alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harina blanca

Sin abrir puede mantenerse entre 6 y 12 meses en la despensa

Una vez abierta, el período estimado baja a entre 6 y 8 meses

En la heladera, puede conservarse cerca de un año.

Harina integral

Entre 3 y 6 meses en la despensa

Entre 6 y 8 meses refrigerada

La diferencia está vinculada a su composición. La harina integral conserva partes del grano que contienen aceites, por lo que puede enranciarse antes que la refinada.

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La refrigeración prolonga la conservación de las harinas integrales y de otros productos ricos en grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Illinois, a partir de recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, señala que este tipo debe conservarse en un sitio fresco, oscuro y seco, dentro de un recipiente hermético. También indica que el frío ayuda a prolongar la calidad de las variedades integrales.

Según explicó el especialista en seguridad alimentaria y profesor emérito de políticas alimentarias Darin Detwiler, citado por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, la harina sigue siendo un producto agrícola aunque sea seca.

Por ese motivo, puede absorber humedad y olores, atraer insectos y deteriorarse con el tiempo. Las harinas elaboradas con frutos secos, semillas o mezclas sin gluten con mayor contenido de grasa requieren una atención similar.

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La presencia de larvas, gorgojos, polillas o telas finas revela una posible infestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor y presencia de humedad son señales para desecharla

La fecha de consumo preferente no determina por sí sola que una harina deba tirarse. Sin embargo, hay cambios que justifican descartarla, aun cuando la fecha impresa no haya vencido. Detwiler recomendó no utilizarla si presenta olor a humedad, agrio, amargo, aceitoso o rancio. También se deben considerar los siguientes indicios:

Moho , decoloración o grumos causados por humedad

Actividad de plagas, como larvas, gorgojos, polillas o telas finas dentro del paquete

Daño del envase que haya dejado entrar agua o contaminantes

Inclusión del producto en un retiro sanitario oficial

Los recipientes herméticos protegen la harina frente a la humedad, los insectos y los olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar la harina de su bolsa de papel a un recipiente hermético, o introducir la bolsa en uno de ese tipo, limita la exposición a humedad, insectos y olores.

La refrigeración o el freezer resultan especialmente útiles cuando se compra en cantidad o la cocina es cálida y húmeda. Antes de emplearla, debe dejarse que recupere la temperatura ambiente para evitar cambios no deseados en una preparación.

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La harina cruda puede contener bacterias como Salmonella y Escherichia coli patógena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción es indispensable para eliminar los riesgos de la harina cruda

La conservación adecuada no elimina un riesgo distinto: la harina cruda puede contener microorganismos que provocan enfermedades. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que la molienda de los granos no destruye bacterias como Salmonella y Escherichia coli patógena, a las que los cultivos pueden estar expuestos antes del procesamiento.

La agencia precisa que cocinar u hornear es la única forma de asegurar que los alimentos preparados con harina y huevos crudos sean seguros. Por eso recomienda no probar masa ni mezcla sin cocción, incluso si parecen recién hechas o contienen pocos ingredientes. Tampoco aconseja intentar tratar la harina con calor en casa, porque ese procedimiento puede no eliminar todos los microorganismos.

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La cocción elimina los riesgos asociados con los microorganismos presentes en la harina sin procesar térmicamente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añaden que la harina, al ser un polvo, puede dispersarse con facilidad y contaminar superficies o alimentos listos para comer.

Tras manipularla, la institución aconseja lavarse las manos con agua y jabón, limpiar utensilios, mesadas y recipientes con agua caliente jabonosa. Mantener la harina y huevos crudos separados de los alimentos que se consumirán sin cocción.

Si una harina muestra signos de deterioro o forma parte de una alerta de retiro, debe desecharse sin intentar recuperarla. Para el resto, una revisión visual y olfativa antes de cada uso, junto con un almacenamiento protegido, permite diferenciar la pérdida de calidad de los riesgos que exigen no consumirla.

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