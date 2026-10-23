Receta de buñuelos de coliflor fritos, rápida y fácil

Los buñuelos de coliflor fritos son una de esas recetas salvadoras para resolver una comida en pocos minutos. Quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y son ideales para aprovechar una coliflor que ya está cocida.
En Argentina suelen servirse como entrada, guarnición o cena liviana, acompañados con ensalada, mayonesa casera o una salsa de ajo. También funcionan muy bien fríos o tibios para llevar en la vianda.
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Receta de buñuelos de coliflor fritos
Se trata de pequeñas porciones de coliflor, huevo, harina y queso rallado que se mezclan hasta formar una pasta espesa y luego se fríen en aceite caliente.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 1 coliflor mediana, de aproximadamente 700 g.
- 2 huevos.
- 100 g de harina leudante.
- 50 g de queso rallado.
- 1 diente de ajo picado.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír.
Cómo hacer buñuelos de coliflor fritos, paso a paso
- Separar la coliflor en ramitos y lavarla. Cocinarla en una olla con agua y sal durante 8 a 10 minutos, hasta que esté tierna, pero no deshecha.
- Escurrir muy bien la coliflor y dejarla enfriar durante 5 minutos. Picarla con cuchillo o aplastarla con un tenedor.
- Colocar la coliflor en un bol. Agregar los huevos, la harina leudante, el queso rallado, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
- Mezclar hasta obtener una preparación húmeda y espesa. Si queda demasiado líquida, sumar 1 cucharada de harina.
- Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los buñuelos se cocinen por dentro sin quemarse por fuera.
- Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y colocarlas con cuidado en el aceite. No llenar demasiado la sartén.
- Freír los buñuelos durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes.
- Retirar con una espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Servir calientes, tibios o fríos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 buñuelos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal.
- Grasas: 16 g.
- Carbohidratos: 24 g.
- Proteínas: 11 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los buñuelos se pueden conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.
Para recalentarlos, colocarlos en horno moderado a 180°C durante 8 a 10 minutos. También pueden calentarse en sartén, sin agregar demasiado aceite.
Para freezarlos, dejar que se enfríen por completo y guardarlos separados con papel film o separadores. Se conservan hasta 2 meses en el freezer. Se pueden recalentar directamente en horno, sin descongelar.
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