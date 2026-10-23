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Receta de buñuelos de coliflor fritos, rápida y fácil

La elaboración combina verdura cocida con ajo, perejil y condimentos, antes de freír porciones durante dos o tres minutos de cada lado hasta que queden firmes en aceite caliente

Plato con buñuelos de coliflor y un cuenco de salsa sobre una mesa de madera junto a ramas de perejil.
Los buñuelos de coliflor fritos resuelven una comida en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los buñuelos de coliflor fritos son una de esas recetas salvadoras para resolver una comida en pocos minutos. Quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y son ideales para aprovechar una coliflor que ya está cocida.

En Argentina suelen servirse como entrada, guarnición o cena liviana, acompañados con ensalada, mayonesa casera o una salsa de ajo. También funcionan muy bien fríos o tibios para llevar en la vianda.

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Receta de buñuelos de coliflor fritos

Se trata de pequeñas porciones de coliflor, huevo, harina y queso rallado que se mezclan hasta formar una pasta espesa y luego se fríen en aceite caliente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 1 coliflor mediana, de aproximadamente 700 g.
  • 2 huevos.
  • 100 g de harina leudante.
  • 50 g de queso rallado.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 0,5 cucharadita de pimienta.
  • Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír.
Una coliflor con hojas verdes, dos huevos marrones y un cuenco con harina blanca sobre una tabla de madera.
Los ingredientes reúnen coliflor mediana, huevos y harina leudante, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer buñuelos de coliflor fritos, paso a paso

  1. Separar la coliflor en ramitos y lavarla. Cocinarla en una olla con agua y sal durante 8 a 10 minutos, hasta que esté tierna, pero no deshecha.
  2. Escurrir muy bien la coliflor y dejarla enfriar durante 5 minutos. Picarla con cuchillo o aplastarla con un tenedor.
  3. Colocar la coliflor en un bol. Agregar los huevos, la harina leudante, el queso rallado, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
  4. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda y espesa. Si queda demasiado líquida, sumar 1 cucharada de harina.
  5. Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los buñuelos se cocinen por dentro sin quemarse por fuera.
  6. Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y colocarlas con cuidado en el aceite. No llenar demasiado la sartén.
  7. Freír los buñuelos durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes.
  8. Retirar con una espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Servir calientes, tibios o fríos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 buñuelos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal.
  • Grasas: 16 g.
  • Carbohidratos: 24 g.
  • Proteínas: 11 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos se pueden conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.

Para recalentarlos, colocarlos en horno moderado a 180°C durante 8 a 10 minutos. También pueden calentarse en sartén, sin agregar demasiado aceite.

Para freezarlos, dejar que se enfríen por completo y guardarlos separados con papel film o separadores. Se conservan hasta 2 meses en el freezer. Se pueden recalentar directamente en horno, sin descongelar.

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