Receta de buñuelos de coliflor fritos, rápida y fácil

Los buñuelos de coliflor fritos resuelven una comida en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los buñuelos de coliflor fritos son una de esas recetas salvadoras para resolver una comida en pocos minutos. Quedan dorados por fuera, tiernos por dentro y son ideales para aprovechar una coliflor que ya está cocida.

En Argentina suelen servirse como entrada, guarnición o cena liviana, acompañados con ensalada, mayonesa casera o una salsa de ajo. También funcionan muy bien fríos o tibios para llevar en la vianda.

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Receta de buñuelos de coliflor fritos

Se trata de pequeñas porciones de coliflor, huevo, harina y queso rallado que se mezclan hasta formar una pasta espesa y luego se fríen en aceite caliente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

1 coliflor mediana, de aproximadamente 700 g.

2 huevos.

100 g de harina leudante.

50 g de queso rallado.

1 diente de ajo picado.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

1 cucharadita de sal.

0,5 cucharadita de pimienta.

Aceite de girasol, cantidad necesaria para freír.

Los ingredientes reúnen coliflor mediana, huevos y harina leudante, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer buñuelos de coliflor fritos, paso a paso

Separar la coliflor en ramitos y lavarla. Cocinarla en una olla con agua y sal durante 8 a 10 minutos, hasta que esté tierna, pero no deshecha. Escurrir muy bien la coliflor y dejarla enfriar durante 5 minutos. Picarla con cuchillo o aplastarla con un tenedor. Colocar la coliflor en un bol. Agregar los huevos, la harina leudante, el queso rallado, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda y espesa. Si queda demasiado líquida, sumar 1 cucharada de harina. Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los buñuelos se cocinen por dentro sin quemarse por fuera. Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y colocarlas con cuidado en el aceite. No llenar demasiado la sartén. Freír los buñuelos durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes. Retirar con una espumadera y apoyar sobre papel absorbente. Servir calientes, tibios o fríos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 buñuelos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal.

Grasas: 16 g.

Carbohidratos: 24 g.

Proteínas: 11 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos se pueden conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.

Para recalentarlos, colocarlos en horno moderado a 180°C durante 8 a 10 minutos. También pueden calentarse en sartén, sin agregar demasiado aceite.

Para freezarlos, dejar que se enfríen por completo y guardarlos separados con papel film o separadores. Se conservan hasta 2 meses en el freezer. Se pueden recalentar directamente en horno, sin descongelar.

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