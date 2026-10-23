Receta de quesadillas de pollo, rápida y fácil

Las quesadillas de pollo son una solución salvadora para esos días en los que hace falta cocinar algo rico sin complicarse. Con tortillas doradas, pollo bien condimentado y queso fundido, se preparan en pocos minutos y gustan tanto a grandes como a chicos.
Son ideales para una cena rápida, un almuerzo informal o para aprovechar pollo cocido que haya quedado en la heladera. Además, se pueden adaptar los condimentos a gusto y sumar otros vegetales para variar el relleno sin complicar la preparación.
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Receta de quesadillas de pollo
Se trata de tortillas de harina rellenas con pollo, queso, cebolla y morrón, que se cocinan en sartén hasta quedar doradas por fuera y con el queso bien fundido en el interior.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
- 8 tortillas de harina medianas.
- 250 g de queso cremoso, mozzarella o tybo rallado.
- 1 cebolla chica.
- 1 morrón rojo chico.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0,5 cucharadita de ají molido.
- 0,5 cucharadita de comino.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- 2 cucharadas de cilantro o perejil fresco picado, opcional.
- 1 limón, opcional, para servir.
Cómo hacer quesadillas de pollo, paso a paso
- Cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y saltear ambos ingredientes durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar el pollo desmenuzado, el pimentón, el ají molido, el comino, la sal y la pimienta. Cocinar durante 3 minutos, mientras se mezcla para integrar los sabores.
- Apagar el fuego y agregar el cilantro o el perejil picado. Probar el relleno y corregir la sazón si fuera necesario.
- Calentar una sartén limpia a fuego medio. Colocar 1 tortilla y distribuir sobre la mitad queso rallado, pollo salteado y otra pequeña cantidad de queso.
- Doblar la tortilla por la mitad para formar una medialuna. Cocinar durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que quede dorada y el queso se derrita.
- Mantener el fuego medio para que la tortilla se dore sin quemarse antes de que el queso se funda.
- Repetir el procedimiento con las tortillas restantes. Agregar un poco más de aceite a la sartén solo si fuera necesario.
- No sobrecargar las quesadillas, porque el relleno puede escaparse y dificulta que queden bien selladas.
- Cortar cada quesadilla en 2 o 3 porciones y servir caliente con limón, salsa criolla, guacamole, crema de leche o una ensalada fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 2 quesadillas por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 590 kcal.
- Grasas: 25 g.
- Carbohidratos: 48 g.
- Proteínas: 43 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las quesadillas ya cocidas se pueden guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
Para recalentarlas, usar una sartén a fuego bajo o medio durante 3 a 5 minutos por lado. También se pueden recalentar en horno a 180℃ durante 8 minutos.
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El relleno de pollo puede conservarse por separado en la heladera durante 3 días. No se recomienda congelar las quesadillas armadas, porque las tortillas pueden perder textura. Sí es posible congelar el pollo cocido durante 2 meses.
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