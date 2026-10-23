Receta de quesadillas de pollo, rápida y fácil

El relleno combina pechuga de pollo desmenuzada con cebolla, morrón y queso mozzarella, cremoso o tybo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las quesadillas de pollo son una solución salvadora para esos días en los que hace falta cocinar algo rico sin complicarse. Con tortillas doradas, pollo bien condimentado y queso fundido, se preparan en pocos minutos y gustan tanto a grandes como a chicos.

Son ideales para una cena rápida, un almuerzo informal o para aprovechar pollo cocido que haya quedado en la heladera. Además, se pueden adaptar los condimentos a gusto y sumar otros vegetales para variar el relleno sin complicar la preparación.

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Receta de quesadillas de pollo

Se trata de tortillas de harina rellenas con pollo, queso, cebolla y morrón, que se cocinan en sartén hasta quedar doradas por fuera y con el queso bien fundido en el interior.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

8 tortillas de harina medianas.

250 g de queso cremoso, mozzarella o tybo rallado.

1 cebolla chica.

1 morrón rojo chico.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de pimentón dulce.

0,5 cucharadita de ají molido.

0,5 cucharadita de comino.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

2 cucharadas de cilantro o perejil fresco picado, opcional.

1 limón, opcional, para servir.

Cómo hacer quesadillas de pollo, paso a paso

Las tortillas de harina se pliegan en forma de medialuna y se cocinan durante dos a tres minutos por lado a fuego medio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y saltear ambos ingredientes durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Incorporar el pollo desmenuzado, el pimentón, el ají molido, el comino, la sal y la pimienta. Cocinar durante 3 minutos, mientras se mezcla para integrar los sabores. Apagar el fuego y agregar el cilantro o el perejil picado. Probar el relleno y corregir la sazón si fuera necesario. Calentar una sartén limpia a fuego medio. Colocar 1 tortilla y distribuir sobre la mitad queso rallado, pollo salteado y otra pequeña cantidad de queso. Doblar la tortilla por la mitad para formar una medialuna. Cocinar durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que quede dorada y el queso se derrita. Mantener el fuego medio para que la tortilla se dore sin quemarse antes de que el queso se funda. Repetir el procedimiento con las tortillas restantes. Agregar un poco más de aceite a la sartén solo si fuera necesario. No sobrecargar las quesadillas, porque el relleno puede escaparse y dificulta que queden bien selladas. Cortar cada quesadilla en 2 o 3 porciones y servir caliente con limón, salsa criolla, guacamole, crema de leche o una ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las quesadillas se presentan divididas en porciones para acompañar con salsa criolla, guacamole, crema de leche o ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 quesadillas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 590 kcal.

Grasas: 25 g.

Carbohidratos: 48 g.

Proteínas: 43 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las quesadillas ya cocidas se pueden guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Para recalentarlas, usar una sartén a fuego bajo o medio durante 3 a 5 minutos por lado. También se pueden recalentar en horno a 180℃ durante 8 minutos.

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El relleno de pollo puede conservarse por separado en la heladera durante 3 días. No se recomienda congelar las quesadillas armadas, porque las tortillas pueden perder textura. Sí es posible congelar el pollo cocido durante 2 meses.