Funda o protector de almohada: qué cambia y cuándo conviene combinarlos

Una barrera lavable puede reducir la exposición del relleno a la humedad, los residuos y los alérgenos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una funda protectora añade una capa lavable entre la almohada y la funda de uso diario. Su función es limitar el paso de sudor, aceites, células muertas y otros residuos hacia el relleno, aunque no evita el desgaste natural de la almohada con el tiempo.

La funda y el protector cumplen funciones distintas

La funda de almohada es la superficie que está en contacto directo con el rostro y suele tener una abertura o cierre tipo sobre. El protector, en cambio, recubre por completo la almohada y, por lo general, incorpora un cierre de cremallera. Así, queda debajo de la funda y actúa como una barrera adicional.

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La combinación de funda y protector ayuda a mantener la almohada más limpia y protegida durante el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo de Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, la profesional de limpieza Kellsie Zapata señala que esa capa extra impide que parte de la acumulación cotidiana llegue al interior.

Una almohada expuesta de forma directa puede presentar amarilleamiento o un aspecto gastado por el contacto con transpiración, productos de belleza, polvo y caspa de mascotas.

El protector no reemplaza la funda. La funda sigue siendo necesaria como cubierta de contacto y se cambia junto con la ropa de cama. El protector ofrece una protección de mayor cobertura, en especial porque encierra el relleno.

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El protector recubre por completo la almohada y añade una barrera lavable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una barrera adicional puede resultar útil ante alérgenos y humedad

La especialista en productos de cama Claire Proudfoot explicó al medio que un tejido compacto o membrana impermeable o resistente al agua puede dificultar que los ácaros del polvo se instalen en el relleno y contener alérgenos ya presentes. Por eso, puede ser una alternativa a considerar para personas con alergias o asma.

Sin embargo, la denominación “hipoalergénico” no cuenta con un organismo que regule su uso. Antes de elegir un producto con esa etiqueta, conviene revisar las certificaciones y la información que respalda esa condición.

Los protectores resistentes al agua también pueden ayudar frente a la humedad. Jordan Hancock, responsable de desarrollo de productos de cama, indicó que pueden resguardar la almohada cuando hay sudor durante el descanso o se duerme con maquillaje. Esa protección puede prolongar su uso al reducir la exposición del relleno a líquidos y residuos.

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La funda de almohada mantiene el contacto directo con el rostro durante el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almohadas que no admiten lavado requieren más resguardo externo

El beneficio adquiere relevancia en los modelos que no pueden ir al lavarropas. Proudfoot mencionó las almohadas de espuma viscoelástica triturada, espuma viscoelástica sólida y látex, entre las que, por lo general, no se lavan a máquina.

En esos casos, el protector funciona como una cubierta exterior que sí puede lavarse. Para elegirlo, el artículo aconseja priorizar los siguientes aspectos:

Cierre de cremallera oculto, para cubrir toda la almohada y reducir las aberturas.

Materiales suaves, transpirables y lavables, como algodón, seda o Tencel.

Una confección que no altere demasiado la sensación de la almohada.

Instrucciones de cuidado compatibles con el uso frecuente.

La dermatóloga certificada Dawn Queen sostuvo que el protector ayuda a impedir que sudor, aceite, maquillaje, células muertas y restos de productos para la piel penetren en la almohada. Para pacientes con tendencia al acné, afirmó, mantener limpio el entorno de descanso es importante. Aun así, el uso de esta cubierta no garantiza la prevención de brotes.

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La frecuencia de lavado depende del uso, la sudoración y las necesidades de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de lavado depende del uso y de cada necesidad

No hay una única pauta entre los especialistas consultados.

Hancock recomienda lavarlo cuando sea necesario

Proudfoot propone hacerlo con la misma frecuencia que las sábanas

Zapata considera que una vez al mes suele bastar en un hogar promedio.

Queen plantea una frecuencia de cada una o dos semanas para quienes tienen alergias, sensibilidad cutánea o piel propensa al acné

Las personas con alergias o asma pueden valorar los tejidos compactos y certificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se aclara que la prueba disponible sobre una mejora directa de la salud de la piel por un lavado más frecuente es limitada.

La recomendación coincidente es utilizar agua fría y detergente habitual, salvo que la etiqueta de cuidado o una necesidad puntual indiquen otra cosa. También se aconseja evitar el blanqueador y suavizante.

La necesidad de usar protector dependerá de las condiciones de cada persona, pero su aporte principal es mantener una barrera lavable entre el relleno y los residuos que se acumulan durante el descanso.