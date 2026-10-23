Tendencias

Jugo de limón para la ropa: 5 maneras de aprovecharlo en el lavado

La elección de ingredientes y métodos adecuados puede ayudar a conservar el aspecto de las prendas, prevenir daños en las fibras y resolver problemas frecuentes sin recurrir a procedimientos agresivos

Ilustración de una mano que exprime medio limón sobre ropa blanca dentro de una lavadora abierta, junto a estantes con frascos.
El jugo de limón ofrece distintas alternativas para atender manchas, olores y pérdida de luminosidad en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El jugo de limón puede incorporarse al lavado doméstico para tratar manchas puntuales, recuperar el blanco de algunas prendas y atender olores persistentes. Su acidez exige usarlo con criterio y respetar la etiqueta de cuidado del textil.

La especialista en limpieza Jolie Kerr, autora de una guía publicada por Better Homes & Gardens, sitio especializado en tareas domésticas, propone cinco usos concretos.

PUBLICIDAD

Infografía con seis tarjetas ilustradas con ropa, limones, salero, lavadora y señales de advertencia junto a textos explicativos.
La acidez del limón requiere precauciones para proteger las fibras, los colores y los componentes de la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de aplicarlos, conviene probar la fórmula en una zona poco visible; la Universidad Estatal de Utah recomienda esa precaución para cualquier producto de limpieza.

1. La mezcla de limón y sal puede actuar sobre manchas de óxido

Una mano exprime un limón cortado sobre una mancha amarilla en la axila de una camiseta blanca, con otro limón cortado en primer plano sobre una superficie clara.
La mezcla de jugo de limón y sal ayuda a tratar algunas manchas de óxido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El óxido es una de las manchas para las que se sugiere combinar sal y jugo de limón. La Universidad de Georgia recomienda enjuagar primero la tela y aplicar sal y limón; su guía agrega que el blanqueador con cloro no debe utilizarse sobre óxido porque puede fijar la mancha.

El procedimiento planteado por Kerr consiste en enjuagar la zona con agua fría, extender la prenda, empapar la marca con limón y cubrirla con sal. Tras dejar actuar la mezcla durante la noche, se retira la sal y la prenda se lava de la manera habitual.

PUBLICIDAD

2. Los blancos admiten un refuerzo con jugo de limón

Una mujer lava una prenda blanca en un fregadero con agua y limones, junto a recipientes con sal y limones cortados sobre la encimera.
Las prendas blancas pueden recuperar parte de su luminosidad con una aplicación controlada de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón se plantea como una alternativa para prendas y ropa de hogar blancas que hayan perdido luminosidad o presenten amarilleo. La propuesta es remojarlas durante la noche en agua con entre media y una taza de jugo de limón, o sumar entre un cuarto y media taza al ciclo de lavado junto con el detergente.

Este uso debe limitarse a textiles blancos, ya que el ácido puede aclarar o quitar tintes de telas oscuras o de colores intensos. El Instituto Estadounidense de Limpieza aconseja respetar la etiqueta de cuidado de la prenda antes de usar cualquier blanqueador.

3. Los olores a humedad pueden requerir una limpieza del tejido

Botella de detergente líquido azul, un limón cortado por la mitad y un cuenco blanco lleno de azúcar granular, sobre una superficie clara con sombras.
El jugo de limón contribuye a reducir los olores a humedad retenidos en determinados tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas, sábanas y prendas pueden conservar un olor a humedad aun después de lavarse. La guía de Kerr atribuye este problema a acumulaciones de detergente y suavizante que retienen bacterias causantes del olor en las fibras. Para estos casos, sugiere incorporar entre media y una taza de jugo de limón al lavado.

El objetivo es ayudar a descomponer los residuos asociados al mal olor. Sin embargo, el limón no sustituye las indicaciones de higiene cuando existe contaminación específica. Para textiles afectados por norovirus, por ejemplo, la Universidad de Minnesota indica lavar con detergente y blanqueador, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, o con detergente oxigenado si no se puede usar blanqueador.

4. Las manchas de frutos rojos pueden tratarse en más de una aplicación

Mano que sostiene un conjunto de arándanos, fresas y moras congeladas sobre un recipiente de vidrio lleno de fruta.
Las manchas de frutos rojos admiten varias aplicaciones de limón y sal cuando la etiqueta lo permite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas de frutilla, arándano, frambuesa u otros frutos rojos pueden responder al mismo tratamiento sugerido para el óxido: jugo de limón y sal sobre la zona afectada. Si luego del primer lavado la mancha se atenúa pero no desaparece, Kerr aconseja repetir el proceso.

La rapidez también importa. Ante manchas de fruta, la Universidad Estatal de Utah recomienda retirar los restos, pasar agua fría sobre la tela, frotar con detergente y lavar cuanto antes con la temperatura más alta que permita el tejido. El método con limón solo debe aplicarse si la etiqueta de cuidado lo permite.

5. La limpieza de la lavadora con limón debe ser ocasional

Vista cercana de una persona con guantes amarillos limpiando el interior del tambor de una lavadora de carga frontal con un paño blanco.
La limpieza de la lavadora con limón debe realizarse de forma ocasional y según las indicaciones del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de limón puede utilizarse en un ciclo vacío con agua caliente para atender depósitos y olores de la lavadora. La guía propone colocar entre una y dos tazas en el compartimiento del detergente, sin añadir ropa ni detergente. El componente ácido relevante del limón es el ácido cítrico.

No se recomienda convertir este recurso en una práctica frecuente. Los ácidos pueden deteriorar con el tiempo piezas de goma, como sellos y mangueras. Antes de limpiar el aparato, corresponde consultar su manual de uso y mantenimiento. También hay límites que no deben omitirse:

  • No mezclar limón con blanqueador con cloro ni con productos que lo contengan. El Instituto Estadounidense de Limpieza advierte que los productos clorados combinados con ácidos pueden liberar gases peligrosos.
  • No aplicarlo sobre seda o lana, ni sobre ropa oscura o de colores vivos.
  • No combinarlo con bicarbonato de sodio para buscar un efecto quitamanchas: la mezcla neutraliza la acidez que se busca aprovechar.
  • Revisar la etiqueta de cada prenda y detener el tratamiento si se observa alteración del color o de la textura.

Temas Relacionados

LimónTrucos de LimpiezaLavadoraNewsroom BUELimpiezaJugo de limónLavarropas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ryan Reynolds cumple 50 años: las claves de su estilo que le permiten pasar del traje de gala a la ropa casual con naturalidad

En alfombras rojas, estrenos y apariciones públicas, el actor canadiense construyó una imagen reconocible a partir de cortes precisos, tonos sobrios y básicos de uso diario

Ryan Reynolds cumple 50 años: las claves de su estilo que le permiten pasar del traje de gala a la ropa casual con naturalidad

Cómo mejorar la visibilidad profesional con acciones cotidianas, según una experta en marketing

En un nuevo episodio de The Mel Robbins Podcast, la profesora Marina Cooley explicó cómo comunicar los logros y definir metas puede ayudar a mejorar las oportunidades laborales

Cómo mejorar la visibilidad profesional con acciones cotidianas, según una experta en marketing

“No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”: las 4 claves de Mel Robbins para conectar

La autora estadounidense compartió en su pódcast gestos simples para que otras personas se sientan escuchadas y acompañadas. Cuáles son y cómo aplicarlos en la vida diaria

“No era un problema que hubiera que resolver; era un ser humano que necesitaba sentirse entendido”: las 4 claves de Mel Robbins para conectar

¿La harina vence? Claves para reconocer cuándo dejó de ser apta y cuidados que ayudan a conservarla por más tiempo

La forma de guardar este ingrediente influye en su calidad y en la seguridad de las preparaciones. Qué factores revisar antes de incorporarlo a recetas caseras

¿La harina vence? Claves para reconocer cuándo dejó de ser apta y cuidados que ayudan a conservarla por más tiempo

Cafeteras de plástico y aluminio: lo que advierten los expertos

Investigaciones y organismos sanitarios analizan la transferencia de compuestos desde utensilios destinados al contacto con alimentos y bebidas

Cafeteras de plástico y aluminio: lo que advierten los expertos

DEPORTES

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto quedó 17° en la práctica del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto quedó 17° en la práctica del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Fue blanco de burlas por errar “el penal más lento del mundo” y 8 días después repitió la secuencia: el desenlace que lo puso otra vez en el foco

Problemas para Franco Colapinto: deberá cumplir una penalización de 10 puestos en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Con tres partidos clave para los playoffs, se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregan a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

TELESHOW

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

El descargo de Mercedes Ninci tras la agresión que recibió durante un móvil en vivo: “Son cosas que no pueden pasar”

Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

La hija de Ricardo Soulé compartió la última foto con su padre poco antes de su muerte junto a una carta conmovedora

Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña del Morfi para el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

La caída de la sociedad occidental

La caída de la sociedad occidental

Decomisan en Panamá 50 frascos con presunta heroína en un envío postal procedente de España

¿Qué eventos prepara El Salvador para 2027?

Costa Rica respalda a seis organizaciones juveniles de Nicaragua que denuncian la crisis de derechos humanos

Guatemala incorpora cuatro aeronaves estadounidenses para enfrentar incendios forestales