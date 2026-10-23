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Receta de canastitas de brócoli, queso y jamón, rápida y fácil

Una opción práctica para aprovechar brócoli cocido y preparar bocaditos salados que pueden acompañarse con ensalada o servirse en reuniones familiares

Una mano sostiene una tartaleta de masa rellena de brócoli, queso y jamón frente a una bandeja con cuatro piezas más.
La mezcla para rellenar combina jamón cocido en tiritas, queso cremoso, huevos y condimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las canastitas de brócoli, queso y jamón ofrecen una alternativa práctica para resolver una comida rápida, preparar una vianda o sumar opciones a una picada. La combinación de ingredientes permite obtener una masa dorada, con un relleno cremoso y de sabor intenso.

Esta preparación resulta adecuada para una cena liviana, como acompañamiento de ensaladas o para reuniones familiares. Además, permite utilizar brócoli cocido que haya quedado disponible en la heladera.

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Receta de canastitas de brócoli, queso y jamón

La elaboración se basa en discos de masa para empanadas moldeados en forma de canasta, rellenos con brócoli, jamón cocido, queso cremoso y huevo. La cocción al horno deja una base crocante y un centro gratinado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas para horno
  • 300 g de brócoli
  • 150 g de jamón cocido
  • 200 g de queso cremoso o mozzarella
  • 2 huevos
  • 50 g de queso rallado
  • 2 cucharadas de crema de leche, opcional
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria
  • Aceite o rocío vegetal, cantidad necesaria
Canastitas de brócoli, queso y jamón en una bandeja de madera con un cuchillo, vasos de vidrio, platos azules y trozos de verdura.
La elaboración completa de la receta requiere un tiempo total de 35 minutos entre el armado y la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer canastitas de brócoli, queso y jamón, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃. Aceitar ligeramente una fuente para muffins o una placa para horno.
  2. Cocinar el brócoli en abundante agua con sal durante 5 minutos, hasta que esté tierno pero firme. Escurrirlo muy bien y picarlo en trozos pequeños.
  3. Cortar el jamón cocido en tiritas y el queso en cubos chicos.
  4. En un bol, mezclar el brócoli, el jamón, el queso, los huevos, el queso rallado y la crema de leche.
  5. Condimentar con ajo en polvo, pimienta y poca sal, porque el jamón y los quesos ya aportan bastante sabor.
  6. Colocar cada tapa de empanada dentro de un molde para muffins o sobre la placa. Presionar suavemente el centro y levantar los bordes para formar las canastitas.
  7. Repartir el relleno entre las 12 tapas, sin llegar completamente al borde.
  8. No sobrecargar las canastitas, porque el relleno puede desbordarse durante la cocción.
  9. Llevar al horno durante 18 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso gratinado.
  10. Dejar reposar 5 minutos antes de servir, para que el relleno tome mejor consistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 canastitas, equivalentes a:

  • 4 porciones como plato principal liviano.
  • 6 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por 3 canastitas:

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 29 g
  • Proteínas: 20 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las canastitas cocidas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarlas, llevarlas a horno moderado a 180℃ durante 8 a 10 minutos. También se pueden recalentar en una sartén tapada, a fuego bajo.

En el freezer, se conservan hasta 2 meses. Lo ideal es congelarlas ya cocidas, separadas con papel manteca. Para consumirlas, calentarlas directamente en horno a 180℃, sin descongelar, durante 15 a 20 minutos.

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