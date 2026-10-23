Receta de canastitas de brócoli, queso y jamón, rápida y fácil

Las canastitas de brócoli, queso y jamón ofrecen una alternativa práctica para resolver una comida rápida, preparar una vianda o sumar opciones a una picada. La combinación de ingredientes permite obtener una masa dorada, con un relleno cremoso y de sabor intenso.
Esta preparación resulta adecuada para una cena liviana, como acompañamiento de ensaladas o para reuniones familiares. Además, permite utilizar brócoli cocido que haya quedado disponible en la heladera.
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Receta de canastitas de brócoli, queso y jamón
La elaboración se basa en discos de masa para empanadas moldeados en forma de canasta, rellenos con brócoli, jamón cocido, queso cremoso y huevo. La cocción al horno deja una base crocante y un centro gratinado.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas para horno
- 300 g de brócoli
- 150 g de jamón cocido
- 200 g de queso cremoso o mozzarella
- 2 huevos
- 50 g de queso rallado
- 2 cucharadas de crema de leche, opcional
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
- Aceite o rocío vegetal, cantidad necesaria
Cómo hacer canastitas de brócoli, queso y jamón, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃. Aceitar ligeramente una fuente para muffins o una placa para horno.
- Cocinar el brócoli en abundante agua con sal durante 5 minutos, hasta que esté tierno pero firme. Escurrirlo muy bien y picarlo en trozos pequeños.
- Cortar el jamón cocido en tiritas y el queso en cubos chicos.
- En un bol, mezclar el brócoli, el jamón, el queso, los huevos, el queso rallado y la crema de leche.
- Condimentar con ajo en polvo, pimienta y poca sal, porque el jamón y los quesos ya aportan bastante sabor.
- Colocar cada tapa de empanada dentro de un molde para muffins o sobre la placa. Presionar suavemente el centro y levantar los bordes para formar las canastitas.
- Repartir el relleno entre las 12 tapas, sin llegar completamente al borde.
- No sobrecargar las canastitas, porque el relleno puede desbordarse durante la cocción.
- Llevar al horno durante 18 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso gratinado.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir, para que el relleno tome mejor consistencia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 12 canastitas, equivalentes a:
- 4 porciones como plato principal liviano.
- 6 porciones como entrada o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación por 3 canastitas:
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 29 g
- Proteínas: 20 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las canastitas cocidas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Para recalentarlas, llevarlas a horno moderado a 180℃ durante 8 a 10 minutos. También se pueden recalentar en una sartén tapada, a fuego bajo.
En el freezer, se conservan hasta 2 meses. Lo ideal es congelarlas ya cocidas, separadas con papel manteca. Para consumirlas, calentarlas directamente en horno a 180℃, sin descongelar, durante 15 a 20 minutos.
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