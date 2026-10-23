Receta de scones de ricota, rápida y fácil

La incorporación de ricota en la masa sustituye parte de la materia grasa habitual y aporta humedad sin requerir tiempos de leudado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pocas cosas dan tanta paz como el aroma a horno recién prendido un domingo a la tarde, con la pava lista para el mate. Los scones de ricota son esa solución mágica que resuelve la merienda en minutos, sin drama y con ingredientes que casi siempre están en la heladera.

En Argentina se volvieron un clásico de la merienda y el desayuno, sobre todo cuando aparece una visita de improviso. Se comen tibios, con manteca y mermelada, o bien salados con queso y jamón.

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Receta de scones de ricota

Los scones de ricota son pequeños bollos horneados de miga tierna y textura húmeda, gracias a la ricota que reemplaza parte de la grasa habitual de la masa. Se arman rápido, sin necesidad de amasado prolongado ni tiempos de leudado, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan algo casero sin complicarse.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 30 minutos. Se necesitan 15 minutos para preparar la masa y 15 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

400 gramos de harina 0000

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

100 gramos de manteca fría, en cubos

250 gramos de ricota

2 huevos

100 ml de leche

1 huevo extra para pintar

La cocción se realiza a una temperatura de 200 grados en el horno y precisa una pincelada de huevo batido para lograr una cobertura dorada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer scones de ricota, paso a paso

Precalentar el horno a 200℃. En un bol grande, mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar. Incorporar la manteca fría y desgranar con las manos hasta lograr una textura arenosa. Es clave que la manteca esté bien fría para que los scones queden esponjosos. En otro recipiente, batir los 2 huevos con la leche y la ricota hasta integrar. Volcar los líquidos sobre los secos y mezclar apenas con una espátula, sin amasar de más. Trabajar la masa lo mínimo posible es el secreto para que no queden duros. Volcar la masa sobre la mesada enharinada y formar un rectángulo de 2 centímetros de espesor. Cortar los scones con un cortante circular o con un cuchillo, formando cuadrados. Colocar sobre una placa con papel manteca y pintar la superficie con el huevo extra batido. Llevar al horno durante 15 minutos o hasta que estén dorados por fuera. Retirar apenas tomen un dorado parejo para que no se resequen por dentro. Dejar entibiar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 scones medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 20 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los scones se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. En la heladera aguantan hasta 5 días, y en el freezer se pueden guardar crudos o cocidos por 1 mes. Para recuperar la textura, calentar unos minutos en el horno antes de servir.