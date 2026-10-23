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Cómo mejorar la visibilidad profesional con acciones cotidianas, según una experta en marketing

En un nuevo episodio de The Mel Robbins Podcast, la profesora Marina Cooley explicó cómo comunicar los logros y definir metas puede ayudar a mejorar las oportunidades laborales

Una mujer sentada a una mesa frente a un micrófono con el logotipo de The Mel Robbins Podcast, con papeles y un vaso de agua
La docente aconseja exponer los resultados del trabajo en reuniones periódicas sin aguardar la evaluación anual de desempeño (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)
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La profesora de marketing Marina Cooley sostuvo, durante una entrevista en los estudios de Boston de The Mel Robbins Podcast, que las personas pueden mejorar sus oportunidades laborales y personales si definen sus metas, las expresan y aprenden a presentar sus resultados.

Cooley, docente de la Escuela de Negocios de Emory, explicó que “soñar en voz alta” implica saber qué se quiere y pedirlo. Según afirmó, el principal obstáculo aparece tanto al momento de identificar una meta como al intentar comunicarla por miedo a recibir una negativa o a ser ignorado.

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La especialista relató que esa inquietud marcó su propia trayectoria. Tras trabajar como consultora de gestión, creó una empresa de mantequillas de maní que no prosperó.

Luego cursó un MBA para ingresar al área de marketing de Coca-Cola. “Me contrataron porque tengo iniciativa”, recordó sobre la oferta que recibió tras establecer contactos con integrantes del equipo de selección.

La atención se convirtió en un recurso limitado

Ilustración de una persona con un teléfono móvil rodeada de pantallas, flechas, globos de diálogo e íconos de corazones y signos de exclamación.
La competencia en la economía de la atención exige crear mensajes memorables para diferenciarse en los procesos de selección laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora vinculó esa experiencia con el concepto de economía de la atención, que define como la competencia por el tiempo limitado de las personas frente a una cantidad creciente de mensajes. En la entrevista citó que cada día se publican 1.300 millones de contenidos en Instagram y 34 millones en TikTok.

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Ante ese volumen, Cooley indicó que cada persona recibe entre 6.000 y 10.000 mensajes diarios, aunque solo recuerda unos pocos. Por eso, planteó la necesidad de crear una “idea pegadiza”, es decir, un mensaje fácil de recordar que se diferencie del resto.

“Si quieres que alguien te recuerde, tu mensaje debe ser memorable”, señaló. Como ejemplo, mencionó que su breve experiencia como emprendedora la convirtió en “la chica de la mantequilla de maní” ante los reclutadores, una asociación que ayudó a distinguirla de otros candidatos.

En su clase de marketing de contenidos, la académica aplica ese principio con una actividad llamada “Hazte viral y obtén una A”. Los estudiantes se organizan en 30 grupos y publican un contenido diario durante un mes, mientras analizan qué funciona y qué necesita cambios.

Un experimento de 30 días alcanzó 10 millones de impresiones

Una mujer con blusa oscura sentada frente a un micrófono, con papeles sobre una mesa de madera y libros al fondo en una estantería
Marina Cooley afirma que expresar las metas con claridad mejora las oportunidades de desarrollo profesional (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Cooley aseguró que, cuando inició la actividad en 2022, una cuenta nueva de sus estudiantes llegó al millón de visualizaciones en el día 15. Al concluir los 30 días, el ejercicio había acumulado 10 millones de impresiones y más de un millón de reacciones.

El objetivo, según detalló, no es solo obtener alcance en las redes sociales. La práctica busca que los alumnos enfrenten el temor a exponerse, una sensación que también aparece al pedir un aumento, solicitar una reunión o postularse a un empleo.

“2 cosas pueden ocurrir y ninguna resulta agradable: que no consigas lo que pides o que te ignoren”, explicó. La profesora relacionó ese temor con el rechazo social y propuso recurrir a una evaluación racional para entender que la falta de respuesta también puede aportar información sobre la manera en que se presenta una idea.

Sostuvo que la incomodidad asociada con la autopromoción puede disminuir cuando se comunica una contribución concreta. En vez de limitarse a destacar cualidades propias, recomendó explicar cómo el trabajo realizado ayudó a cumplir los objetivos de una organización.

Comunicar los resultados antes de la evaluación

Dibujo isométrico de personas en escritorios con computadoras y cintas transportadoras que llevan gráficos, videos y símbolos de redes sociales.
Un ejercicio universitario de publicación en redes sociales alcanzó diez millones de impresiones en treinta días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla, citó una investigación de Catalyst basada en 3.345 profesionales considerados de alto potencial, definidos en el estudio como personas con MBA que progresaban en empleos corporativos. El análisis examinó 9 prácticas vinculadas con la evolución de la carrera y las remuneraciones.

De acuerdo con la docente, para las mujeres la práctica que más incidió en el avance salarial fue comunicar sus logros. “Creemos que hacer un buen trabajo alcanza, y no alcanza”, afirmó al referirse a la expectativa de que los superiores adviertan por sí solos los resultados.

La académica sugirió identificar primero las prioridades de la empresa, los proyectos más visibles y las conductas que reciben reconocimiento. Luego, aconsejó preparar formas concretas de mostrar las aportaciones realizadas, sin esperar a la revisión anual de desempeño.

Una opción es ofrecerse para presentar resultados en reuniones periódicas. “La persona que habla en voz alta asume la incomodidad, pero también recibe el beneficio”, sostuvo. Para Cooley, informar los avances de un equipo no debe entenderse como un acto de vanidad si se vincula cada resultado con las prioridades de la organización.

La reputación profesional debe acompañar los cambios de empleo

Una mujer sentada a una mesa de madera con hojas impresas, un vaso de agua y un micrófono con el logotipo de The Mel Robbins Podcast
La creación de una reputación profesional portátil facilita la transición ante los cambios de empleo cada tres o cuatro años (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

También recomendó desarrollar una reputación portátil, una identidad profesional que pueda mantenerse al cambiar de empresa. Explicó que la permanencia media en un empleo ronda entre 3 y 4 años, y puede ser más breve para quienes recién comienzan su carrera.

Esa reputación, añadió, debe permitir que otras personas entiendan rápidamente qué problemas sabe resolver un candidato. En el caso de un perfil profesional en internet, propuso pedir a alguien que lo revise durante 3 segundos y explique qué impresión obtiene.

La profesora aconsejó preparar las reuniones con anticipación, llegar temprano, encender la cámara en encuentros virtuales y llevar 1 o 2 ideas definidas. También planteó investigar a competidores o tendencias del sector para aportar información útil, incluso durante los primeros días en una organización.

Frente a la expansión de la inteligencia artificial, Cooley propuso probar herramientas que permitan ahorrar tiempo, pero advirtió que el pensamiento crítico será una capacidad decisiva, ya que las respuestas automáticas no reemplazan el análisis de los problemas.

Al cerrar la entrevista, recomendó tener una afición fuera de las obligaciones, ya que permite desarrollar otra faceta personal y practicar la exposición sin que cada resultado profesional concentre toda la presión.

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