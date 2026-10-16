Política

Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico

Christopher Landau y Juan Pablo Segura llegarán al país la semana próxima con una agenda que abarca el corredor de infraestructura por 7.000 millones de dólares, la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico

El canciller, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau (Reuters)
El canciller, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau (Reuters)
Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.

Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.

PUBLICIDAD

“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.

En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.

“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Segura
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura

Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.

En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.

Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.

La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.

El Corredor Andes-Atlántico

El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.

El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.

Pablo Quirno Christopher Landau
Pablo Quirno y Christopher Landau

El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.

Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.

Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.

Temas Relacionados

Estados UnidosChristopher LandauVisa Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobernador Rolando Figueroa se sometió a un “narco test” y compartió el video

El mandatario de Neuquén realizó el control toxicológico que, por ley, deben practicar los funcionarios de los tres poderes

El gobernador Rolando Figueroa se sometió a un “narco test” y compartió el video

Lilia Lemoine: "Me agradaría una fórmula Bullrich-Milei"

La diputada de La Libertad Avanza se refirió a los incidentes durante la marcha universitaria que se realizó ayer y cuestionó a la oposición. Además, evaluó el escenario político hacia 2027

Lilia Lemoine: "Me agradaría una fórmula Bullrich-Milei"

Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y gana Kicillof”

El jefe de Gabinete advirtió sobre los riesgos de que la oposición regrese al poder y dé marcha atrás con muchos avances que logró el gobierno de Milei. Además celebró el apoyo de los mandatarios provinciales al DNU 70 y confió en que también avanzará la reforma electoral

Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y gana Kicillof”

Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”

El vicerrector de la UBA defendió el carácter pacífico de la movilización y reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento aprobada por el Parlamento. También exigió identificar a los responsables de los incidentes

Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”

Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”

La diputada de Unión por la Patria cuestionó las ausencias que impidieron debatir el DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad

Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”

DEPORTES

La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

La selección argentina confirmó los dos amistosos que jugará en el país en la Fecha FIFA de noviembre

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A: hora, TV y probables formaciones

El entrenador del Manchester United habló sobre la reunión de emergencia que mantuvo con Lisandro Martínez tras sus explosivas declaraciones

Dieron a conocer 11 sanciones a integrantes de All Boys tras el escándalo con el “celuVAR”

Conmoción en Francia por la muerte de una figura del rugby sudafricano tras sufrir un “trágico accidente” en el hotel antes de un partido

TELESHOW

Las imágenes que confirman el romance de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández: “Ya no se ocultan”

Las imágenes que confirman el romance de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández: “Ya no se ocultan”

“Todo se basa en una mentira”: el duro descargo de Jana Maradona tras la polémica crítica de su hermana Dalma

Zoe Gotusso: su nuevo espectáculo, la relación con su novia y el desafío de dejar el trabajo afuera de casa

Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: el recuerdo de su último pronóstico

La emotiva despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias en El Salvador: una quebrada se desbordó y dejó dos vehículos bajo el agua

Lluvias en El Salvador: una quebrada se desbordó y dejó dos vehículos bajo el agua

Un tribunal de San Salvador condena a 26 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años

Abinader anunció fondos para una Casa de la Cultura Dominicana en Italia durante un encuentro con la diáspora

Costa Rica evacúa a 34 nicaragüenses por inminente riesgo de deslizamiento de tierra que amenaza sus viviendas

Centro de Investigaciones lanza una alerta respecto a que el proyecto de presupuesto de Guatemala elevaría la deuda pública al 29.4% del PIB en 2027