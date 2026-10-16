Estafas y fraudes aumentan 13% en Panamá y superan los 5.000 casos en nueve meses

Cinco personas fueron aprehendidas durante la operación Chat Scam, relacionada con el apoderamiento de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aprehensión de cinco personas vinculadas presuntamente con el robo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero y la captura de otros seis sospechosos por delitos que incluyen estafa y hurto de vehículos evidencian las distintas modalidades de engaño investigadas en Panamá.

La primera intervención, denominada operación Chat Scam, se desarrolló en Chiriquí y Panamá Oeste, donde las autoridades capturaron a cuatro personas en la primera provincia y una en la segunda. Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó cinco teléfonos celulares relacionados con las investigaciones.

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Según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, los sospechosos se apoderaban indebidamente de cuentas de WhatsApp y suplantaban la identidad de sus titulares para solicitar dinero a sus contactos, mediante transferencias bancarias dirigidas a terceras personas.

En otra intervención, denominada operación Arado, la Fiscalía Regional de Chiriquí y la Policía Nacional aprehendieron a seis personas presuntamente relacionadas con investigaciones por estafa, hurto de vehículos y lesiones personales. Las diligencias se realizaron en los distritos de Bugaba y David.

La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron operaciones en Chiriquí y Panamá Oeste contra personas presuntamente vinculadas con delitos patrimoniales. Tomada del MP

Durante los allanamientos también fueron decomisados equipos tecnológicos y aproximadamente 3.000 cajas de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas. Las investigaciones corresponden a causas iniciadas entre 2021 y 2026, relacionadas con delitos contra el patrimonio económico y la integridad personal.

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Estos procedimientos se conocen en un contexto de aumento de las denuncias por estafas y otros fraudes en Panamá. Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio Público registró 5.089 noticias criminales, frente a las 4.515 contabilizadas durante el mismo período de 2025, un incremento del 13%.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la estafa común concentra 4.680 registros, equivalentes a casi el 92% del total. Esta modalidad pasó de 4.310 casos en 2025 a 4.680 en 2026, mientras que las investigaciones por estafa agravada disminuyeron de 125 a 110.

Uno de los cambios más significativos corresponde a la modificación o manipulación de programas informáticos, que pasó de 63 noticias criminales durante los primeros nueve meses de 2025 a 270 en igual período de 2026. Esto representa un crecimiento del 329%, según el informe estadístico.

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La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias por estafas y otros fraudes, con 2.921 registros durante los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución geográfica muestra que la provincia de Panamá concentra 2.921 registros, seguida de Panamá Oeste, con 708, y Chiriquí, con 441. También figuran San Miguelito, con 268, y Colón, con 184. Estas cifras corresponden a denuncias registradas, no necesariamente a delitos comprobados.

En la comparación interanual, Panamá Oeste registró un incremento del 28%, al pasar de 552 a 708 noticias criminales. Los Santos aumentó un 34%, de 79 a 106, mientras que la provincia de Panamá experimentó un crecimiento del 15%, con 387 registros adicionales.

El Código Penal panameño distingue entre la estafa y las conductas fraudulentas cometidas mediante sistemas informáticos. La primera implica obtener un beneficio económico mediante engaño, mientras que el fraude informático puede involucrar la alteración de programas, bases de datos o redes para conseguir un provecho ilícito.

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Las sanciones también presentan diferencias. Tras la reforma introducida mediante la Ley 524 de mayo de 2026, el artículo 220 establece penas de tres a seis años de prisión por estafa, con aumentos de hasta un tercio cuando concurren determinadas circunstancias, como el uso de medios informáticos o la suplantación de identidad.

. Los delitos relacionados con la modificación o manipulación de programas informáticos pasaron de 63 registros en 2025 a 270 en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la estafa agravada, el artículo 221 contempla penas de siete a doce años de prisión, mientras que la manipulación de sistemas informáticos, regulada en el artículo 226, establece condenas de cuatro a seis años, que pueden llegar hasta ocho años bajo determinadas circunstancias.

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Las cifras del Ministerio Público reflejan un promedio de aproximadamente 19 hechos criminales diarios durante los primeros nueve meses de 2026.