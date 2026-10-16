Cuba

“Cuánto tiempo hace que yo no tomo leche”: el llanto de una anciana cubana al recibir ayuda y solo haber desayuno agua con azúcar

Una creadora de contenido le llevó una despensa reunida con aportes de varias personas. La reacción de la mujer reveló una situación de escasez que afecta a muchos hogares cubanos, especialmente a los adultos mayores

Ilustración de una mujer joven junto a una anciana con la mano en el rostro, con una bolsa verde y una caja azul sobre baldosas.
El video difundido por Indriany Vlogs Family muestra a una adulta mayor que recibió una despensa con leche, café y productos de higiene; la fecha y ubicación no fueron verificadas de forma independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una adulta mayor cubana rompió en llanto tras recibir una entrega de leche, alimentos y artículos de higiene de parte de una creadora de contenido identificada como Indriany Vlogs Family. Durante la conversación, la mujer contó que su desayuno habitual consiste en “agua con azúcar”.

El video, cuya fecha y ubicación no pudieron verificarse de forma independiente a partir de la transcripción, muestra a la anciana mientras revisa los productos que recibió: leche, café, azúcar, galletas, pasta y cepillo de dientes, jabón, detergente, lentejas con chorizo, atún, macarrones, frijoles, jugos y gelatina.

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La reacción de la mujer se concentró en un alimento que dijo no consumir desde hacía mucho tiempo. “Cuánto tiempo hace que yo no tomo leche”, repitió varias veces mientras contenía las lágrimas.

Un abrazo como pago por la entrega

La persona que llevó la despensa explicó que los artículos habían sido reunidos con aportes de varias personas. “Esto sí es de parte de todos en general, que todos dan su granito de arena y apoyan para que esto se pueda dar”, señaló mientras sacaba los productos de las bolsas.

Pintura de una mujer joven vestida de blanco y una mujer mayor con muletas sentadas en una acera con bolsas y un frasco.
La anciana dijo que ese día no había tomado café y que prefería los dulces; la escena se difundió en medio de la escasez alimentaria en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento, la benefactora bromeó con la posibilidad de cobrar por la entrega. “¿Y tú te piensas que esto es gratis?”, le preguntó. Luego respondió: “Dime, ¿cuánto tienes para darme? ¿Un abrazo? Te lo cambio todo por un abrazo. Y ya”.

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La anciana rió antes de agradecerle. “Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Qué tiempo hace que no tomo leche, Dios mío”, expresó.

“Agua con azúcar”, el desayuno que relató la mujer

La conversación tomó otro tono cuando la creadora de contenido le preguntó cuál era su desayuno. “Agua con azúcar”, respondió la adulta mayor.

La mujer también celebró la llegada de café. “Hoy yo no he tomado café”, afirmó. Tras recibir el paquete, dijo que lo prepararía de inmediato.

El video difundido por Indriany Vlogs Family muestra a una adulta mayor que recibió una despensa con leche, café y productos de higiene; la fecha y ubicación no fueron verificadas de forma independiente. Video cortesía Indriany Vlogs Family.

Los productos dulces parecieron ocupar un lugar especial en la entrega. “Si tú supieras que yo prefiero cosas dulces antes que la comida”, comentó la anciana al recibir galletas. La donante respondió que esa preferencia se repite entre otras personas mayores a las que asiste.

Escasez y vulnerabilidad alimentaria en Cuba

El testimonio expone una situación de vulnerabilidad alimentaria que afecta a parte de la población de Cuba, en especial a jubilados y personas mayores con ingresos insuficientes frente al costo de los alimentos y artículos de primera necesidad.

Una nota publicada el 15 de octubre por Infobae, retomado por Diario de Cuba, señaló que el precio de una bolsa de un kilogramo de leche en polvo llegó a 4.500 pesos (USD 5.63) en un mercado de barrio de La Habana. La misma nota citó una encuesta según la cual el 68,2% de los participantes afirmó haber reducido o salteado comidas al menos alguna vez durante los 30 días anteriores.

La escena no permite establecer por sí sola las causas de la situación particular de la anciana. Sin embargo, se produce en medio de la escasez, la inflación y el deterioro del poder de compra que enfrentan numerosos hogares cubanos, bajo un sistema económico controlado por el régimen y también condicionado por las sanciones de Estados Unidos.

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