Receta de soufflé de calabaza y queso, rápida y fácil

La receta requiere 15 minutos de preparación previa y un tiempo de cocción en el horno de 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La calabaza asada y el queso forman una combinación suave, cremosa y muy fácil de llevar al horno. Este soufflé es una alternativa práctica para resolver una comida casera con pocos ingredientes.

Puede servirse como entrada, guarnición o plato liviano acompañado con una ensalada. También es una buena opción para variar el menú semanal con una preparación que se adapta tanto al almuerzo como a la cena.

PUBLICIDAD

Receta de soufflé de calabaza y queso

Se trata de una preparación horneada, suave y aireada, hecha con puré de calabaza, queso blanco, huevos y un toque de harina leudante. La mezcla se cocina hasta quedar dorada en la superficie y tierna en el centro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

La cocción a 180 grados requiere mantener la puerta del horno cerrada durante los primeros 25 minutos para evitar que la mezcla pierda volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 gr de puré de calabaza

400 gr de queso blanco

2 huevos

4 cucharadas de crema de leche

2 cucharadas de harina leudante

50 gr de queso rallado

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

Nuez moscada, cantidad necesaria

1 cucharada de manteca para el molde

Cómo hacer soufflé de calabaza y queso, paso a paso

Cocinar la calabaza al horno, al vapor o en el microondas hasta que esté tierna. Retirar la pulpa y hacer un puré sin grumos. Dejar entibiar. Separar las claras de las yemas. En un bowl, mezclar las yemas con el queso blanco, la crema de leche, la harina leudante, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorporar el puré de calabaza y el queso rallado. Mezclar hasta obtener una preparación pareja. Batir las claras a punto de nieve. Este paso ayuda a que el soufflé quede más liviano y suba durante la cocción. Agregar las claras batidas en 2 tandas, con movimientos envolventes. No mezclar de forma enérgica para conservar el aire incorporado. Enmantecar una fuente o 4 moldes individuales aptos para horno. Volcar la preparación sin llenar hasta el borde, ya que crecerá durante la cocción. Llevar a un horno precalentado a 180 ℃. Cocinar sin abrir la puerta durante los primeros 25 minutos, para evitar que el soufflé se baje. Hornear durante 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme pero ligeramente húmedo. Servir de inmediato, ya que el soufflé comienza a bajar después de unos minutos fuera del horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El soufflé de calabaza y queso es una preparación horneada que combina puré del vegetal, queso blanco, huevos y harina leudante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal liviano o 6 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 4 porciones:

Calorías: 330 kcal

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El soufflé se disfruta mejor recién salido del horno.

En la heladera: conservar hasta 2 días , dentro de un recipiente hermético.

En el freezer: se puede guardar hasta 1 mes , aunque puede perder parte de su textura aireada.

Para recalentar: llevar a horno moderado a 160 ℃ durante 10 minutos. No se recomienda recalentarlo en microondas porque puede quedar gomoso.