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Receta de soufflé de calabaza y queso, rápida y fácil

Con una preparación sencilla y un horneado de media hora, esta propuesta se adapta a distintos momentos del día y permite organizar las comidas sin demasiadas complicaciones

Cuchara de metal con una porción de soufflé de calabaza y queso derretido sobre una cazuela de barro.
La receta requiere 15 minutos de preparación previa y un tiempo de cocción en el horno de 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La calabaza asada y el queso forman una combinación suave, cremosa y muy fácil de llevar al horno. Este soufflé es una alternativa práctica para resolver una comida casera con pocos ingredientes.

Puede servirse como entrada, guarnición o plato liviano acompañado con una ensalada. También es una buena opción para variar el menú semanal con una preparación que se adapta tanto al almuerzo como a la cena.

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Receta de soufflé de calabaza y queso

Se trata de una preparación horneada, suave y aireada, hecha con puré de calabaza, queso blanco, huevos y un toque de harina leudante. La mezcla se cocina hasta quedar dorada en la superficie y tierna en el centro.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Vista superior de un tazón con puré de calabaza, queso rallado, crema, mantequilla, dos huevos y especias dispuestos sobre una mesa de madera.
La cocción a 180 grados requiere mantener la puerta del horno cerrada durante los primeros 25 minutos para evitar que la mezcla pierda volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de puré de calabaza
  • 400 gr de queso blanco
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de crema de leche
  • 2 cucharadas de harina leudante
  • 50 gr de queso rallado
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria
  • Nuez moscada, cantidad necesaria
  • 1 cucharada de manteca para el molde

Cómo hacer soufflé de calabaza y queso, paso a paso

  1. Cocinar la calabaza al horno, al vapor o en el microondas hasta que esté tierna. Retirar la pulpa y hacer un puré sin grumos. Dejar entibiar.
  2. Separar las claras de las yemas. En un bowl, mezclar las yemas con el queso blanco, la crema de leche, la harina leudante, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  3. Incorporar el puré de calabaza y el queso rallado. Mezclar hasta obtener una preparación pareja.
  4. Batir las claras a punto de nieve. Este paso ayuda a que el soufflé quede más liviano y suba durante la cocción.
  5. Agregar las claras batidas en 2 tandas, con movimientos envolventes. No mezclar de forma enérgica para conservar el aire incorporado.
  6. Enmantecar una fuente o 4 moldes individuales aptos para horno. Volcar la preparación sin llenar hasta el borde, ya que crecerá durante la cocción.
  7. Llevar a un horno precalentado a 180 ℃. Cocinar sin abrir la puerta durante los primeros 25 minutos, para evitar que el soufflé se baje.
  8. Hornear durante 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme pero ligeramente húmedo.
  9. Servir de inmediato, ya que el soufflé comienza a bajar después de unos minutos fuera del horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Dos manos mezclan un preparado naranja con espuma blanca en un bol de vidrio rodeado de especias y cáscaras de huevo.
El soufflé de calabaza y queso es una preparación horneada que combina puré del vegetal, queso blanco, huevos y harina leudante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal liviano o 6 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 4 porciones:

  • Calorías: 330 kcal
  • Grasas: 22 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El soufflé se disfruta mejor recién salido del horno.

  • En la heladera: conservar hasta 2 días, dentro de un recipiente hermético.
  • En el freezer: se puede guardar hasta 1 mes, aunque puede perder parte de su textura aireada.
  • Para recalentar: llevar a horno moderado a 160 ℃ durante 10 minutos. No se recomienda recalentarlo en microondas porque puede quedar gomoso.

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