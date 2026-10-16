Receta de soufflé de calabaza y queso, rápida y fácil

La calabaza asada y el queso forman una combinación suave, cremosa y muy fácil de llevar al horno. Este soufflé es una alternativa práctica para resolver una comida casera con pocos ingredientes.
Puede servirse como entrada, guarnición o plato liviano acompañado con una ensalada. También es una buena opción para variar el menú semanal con una preparación que se adapta tanto al almuerzo como a la cena.
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Receta de soufflé de calabaza y queso
Se trata de una preparación horneada, suave y aireada, hecha con puré de calabaza, queso blanco, huevos y un toque de harina leudante. La mezcla se cocina hasta quedar dorada en la superficie y tierna en el centro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 500 gr de puré de calabaza
- 400 gr de queso blanco
- 2 huevos
- 4 cucharadas de crema de leche
- 2 cucharadas de harina leudante
- 50 gr de queso rallado
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
- Nuez moscada, cantidad necesaria
- 1 cucharada de manteca para el molde
Cómo hacer soufflé de calabaza y queso, paso a paso
- Cocinar la calabaza al horno, al vapor o en el microondas hasta que esté tierna. Retirar la pulpa y hacer un puré sin grumos. Dejar entibiar.
- Separar las claras de las yemas. En un bowl, mezclar las yemas con el queso blanco, la crema de leche, la harina leudante, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Incorporar el puré de calabaza y el queso rallado. Mezclar hasta obtener una preparación pareja.
- Batir las claras a punto de nieve. Este paso ayuda a que el soufflé quede más liviano y suba durante la cocción.
- Agregar las claras batidas en 2 tandas, con movimientos envolventes. No mezclar de forma enérgica para conservar el aire incorporado.
- Enmantecar una fuente o 4 moldes individuales aptos para horno. Volcar la preparación sin llenar hasta el borde, ya que crecerá durante la cocción.
- Llevar a un horno precalentado a 180 ℃. Cocinar sin abrir la puerta durante los primeros 25 minutos, para evitar que el soufflé se baje.
- Hornear durante 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme pero ligeramente húmedo.
- Servir de inmediato, ya que el soufflé comienza a bajar después de unos minutos fuera del horno.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal liviano o 6 porciones como entrada o guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación para 4 porciones:
- Calorías: 330 kcal
- Grasas: 22 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 17 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El soufflé se disfruta mejor recién salido del horno.
- En la heladera: conservar hasta 2 días, dentro de un recipiente hermético.
- En el freezer: se puede guardar hasta 1 mes, aunque puede perder parte de su textura aireada.
- Para recalentar: llevar a horno moderado a 160 ℃ durante 10 minutos. No se recomienda recalentarlo en microondas porque puede quedar gomoso.
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