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De Abel Pintos a María Becerra: las celebridades deslumbraron con sus looks en los Martín Fierro de la Música

La primera edición de los premios reunió propuestas de sastrería, transparencias, brillos y diseños en tonos oscuros sobre la alfombra roja

Abel Pintos y María Becerra, dos de las principales figuras en la noche de los Martín Fierro de la Música
Abel Pintos y María Becerra, dos de las principales figuras en la noche de los Martín Fierro de la Música
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La primera edición de los Martín Fierro de la Música convirtió la alfombra roja en un espacio donde los artistas mostraron elecciones personales, desde sastrería en negro hasta vestidos con transparencias, bordados y brillos. María Becerra, Valeria Gastaldi, Abel Pintos fueron algunas de las figuras que concentraron las miradas antes de la ceremonia.

La gala reunió a referentes de distintos géneros de la música argentina y sumó un apartado de moda que acompañó la entrega de premios. Predominaron los tonos oscuros, los diseños largos y las combinaciones de texturas, con propuestas que buscaron destacar la identidad de cada invitado ante las cámaras.

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La noche dejó una variedad de estilismos en los que convivieron el glamour clásico, referencias rockeras y piezas de diseño con detalles llamativos. La alfombra roja de los Martín Fierro de la Música 2026 tuvo así un protagonismo propio dentro de una ceremonia dedicada a reconocer a figuras de la industria.

María Becerra eligió una propuesta total black que partió de una silueta de sastrería y sumó accesorios de gran presencia. La cantante llevó un blazer entallado, con hombros marcados, junto con un pantalón oxford que extendió la línea del conjunto y aportó movimiento.

Martin Fierro de la Musica
María Becerra llevó un blazer entallado, con hombros marcados, junto con un pantalón oxford

Debajo del saco lució un top negro escotado. El punto central del estilismo estuvo en el cuello: varias tiras de perlas de diferentes largos, combinadas con cadenas doradas y dijes, crearon un contraste sobre la base oscura de la ropa.

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La artista completó el look con un pañuelo negro de encaje sobre la cabeza, colocado como bandana. El accesorio enmarcó su rostro y acentuó el perfil rockero de la elección. Sumó zapatos negros en punta, el pelo largo y lacio, además de un maquillaje centrado en los ojos delineados.

Valeria Gastaldi, integrante de Bandana, asistió a los premios con un vestido largo negro que combinó bordados, transparencias y detalles calados. El diseño presentó un cuello alto y líneas geométricas que recorrieron la silueta.

Martin Fierro de la Musica
Entre las Bandanas, Valeria Gastaldi sorprendió con un vestido de transparencias y detalles calados

La prenda trabajó con contrastes de materiales: algunas zonas dejaron ver la piel a través de transparencias, mientras que otras estuvieron cubiertas por bordados del mismo tono. El negro fue el hilo conductor de una propuesta de noche que apostó por una imagen sobria, sin accesorios de gran tamaño.

Gastaldi llevó el pelo oscuro suelto, peinado con ondas, una elección que acompañó el protagonismo del vestido. Su presencia en la alfombra roja sumó una referencia de la música pop argentina a una gala que reunió a artistas de diversas generaciones y estilos.

Abel Pintos llegó a la alfombra roja junto a su esposa, Mora Calabrese, con looks coordinados en tonos oscuros. El cantante eligió un traje negro de corte clásico, camisa blanca y un prendedor dorado ubicado en el cuello, un detalle que rompió la sobriedad de la combinación.

Martin Fierro de la Musica
Abel Pintos eligió un traje negro de corte clásico, camisa blanca y un prendedor dorado ubicado en el cuello

El estilismo mantuvo las claves de la ropa formal masculina, aunque el accesorio metálico aportó un elemento distintivo. La camisa blanca generó contraste con el saco y el pantalón negros, mientras que el prendedor añadió un acento de color sin modificar la estructura tradicional del traje.

Por su parte, Calabrese lució un vestido largo negro de breteles finos. La prenda contó con una superficie brillante que reflejó la luz de la alfombra roja y aportó un efecto diferente dentro de una paleta compartida con el look de Pintos.

Por otra parte, Rocío Marengo, una de las conductoras de la alfombra roja, eligió un vestido diseñado por Augusto Brugognoni. La pieza combinó terciopelo negro y una estructura dorada de acabado brillante, dos materiales que marcaron el contraste central de la propuesta.

El vestido tuvo una silueta ceñida, escote asimétrico y cola. Sobre uno de los hombros llevaba un moño dorado de gran tamaño, del que descendía una pieza de tela brillante hasta el piso. El diseño integró el terciopelo negro con un detalle dorado de volumen, un recurso que definió la imagen de Marengo durante la transmisión.

La conductora llevó el pelo rubio suelto, con ondas suaves, y optó por un maquillaje que dio relevancia a la mirada. El conjunto se diferenció de otras elecciones de la noche por la presencia del dorado y por la estructura del moño sobre el hombro.

La presencia de figuras de la música, la televisión y el espectáculo amplió la variedad de propuestas en la primera entrega de los premios. Entre sastrería, vestidos de largo, transparencias, encajes y superficies brillantes, la alfombra roja acompañó una ceremonia que puso el foco en los protagonistas de la escena musical argentina.

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