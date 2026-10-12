América Latina

Tras capturar a un capo del PCC en Bolivia, el presidente Paz revela que recibió una advertencia de seguridad

Se produjo cuando el Gobierno refuerza los operativos contra el crimen organizado y prepara a 120 policías para resguardar localidades de la frontera con Brasil

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige a los medios de comunicación en La Paz, Bolivia, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige a los medios de comunicación en La Paz, Bolivia, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que recibió una advertencia de “alto riesgo” para su seguridad antes de su visita a Cobija, una ciudad situada al norte del país, en la frontera con Brasil, en un contexto marcado por el incremento de los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Me dijeron: ‘No vayas a Cobija, presidente’. Y yo pregunté: ¿por qué? ‘Hay un alto riesgo de tu vida’. Y es que ayer (sábado) acabamos de agarrar a uno de los peces gordos, como dicen en la jerga popular, del PCC (Primer Comando Capital), y hace unos días atrás, a los más grandes de Comando Vermelho”, afirmó la tarde del domingo, en referencia a dos de las organizaciones criminales más peligrosas de la región.

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El sábado, las autoridades bolivianas capturaron a Marco De Oliveira Ferreira, señalado como un miembro de alto rango del PCC. Según el comandante de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, el ciudadano brasileño permanecía en el país de manera irregular y utilizaba una identidad falsa.

Un grupo de agentes uniformados con camuflaje, gorras con la sigla FELCN, chalecos tácticos y fusiles en sus manos
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) de Bolivia participan en un despliegue como parte del plan Fronteras Seguras.

El jefe policial explicó a los medios que De Oliveira había salido de Brasil con antecedentes por narcotráfico, sicariato y organización criminal, además de tres órdenes de condena pendientes. Su arresto en Bolivia se produjo durante un “incidente doméstico” en un barrio popular de Santa Cruz de la Sierra.

Dos semanas antes, las autoridades habían detenido en esa misma ciudad a un hombre y una mujer presuntamente vinculados al PCC y a la organización Comando Vermelho, respectivamente. Ambos tenían antecedentes relacionados con el narcotráfico en Bolivia y Brasil. Según información difundida por medios locales, los tres ciudadanos fueron expulsados del país tras sus detenciones.

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Estos operativos se enmarcan en el plan Fronteras Seguras, implementado por el Gobierno boliviano a mediados de agosto, después de una ola de asesinatos registrada principalmente en zonas próximas a la frontera con Brasil. Sin embargo, pese a la puesta en marcha de esta estrategia de seguridad, solo en septiembre se registraron 14 ataques armados vinculados al crimen organizado.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia realizan controles en Santa Cruz de la Sierra tras la captura del presunto narcotraficante Sebastián Marset. 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia realizan controles en Santa Cruz de la Sierra tras la captura del presunto narcotraficante Sebastián Marset. 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez

En declaraciones anteriores, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, afirmó que las dos organizaciones criminales brasileñas estarían “reclutando” a ciudadanos bolivianos para incorporarlos a sus redes. También señaló que ambos grupos mantienen disputas en territorio boliviano y tienen una presencia “permanente y continua” en el país.

En el marco de la lucha contra estas organizaciones, el Gobierno boliviano informó que cuenta con la colaboración de organismos internacionales, entre ellos la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil y organizaciones policiales de la Unión Europea (UE), además de otras instancias de cooperación.

<b>Capacitaciones para reforzar las fronteras</b>

Como parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad en las zonas fronterizas, la administración de Paz anunció que 120 agentes policiales recibirán capacitaciones especializadas de élite para combatir el “narcoterrorismo”. Una vez concluida su formación, los efectivos serán destinados a cuatro zonas de la frontera con Brasil.

Cinco hombres de pie. Tres con guirnaldas florales. Un hombre de uniforme militar y gorra. Otro con traje y corbata. Fondo con estructuras metálicas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participa en el lanzamiento del plan Fronteras Seguras junto a otros funcionarios y un oficial militar en Guayaramerín, Bolivia.

El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, quien asumió sus funciones la semana pasada, informó que el plan también contempla la participación de los habitantes de las localidades fronterizas en las acciones de prevención y seguridad.

Con ese objetivo, el Ejecutivo organizará una mesa de trabajo con representantes de distintos sectores económicos de esas regiones, entre ellos productores de castaña, ganaderos, mototaxistas y comerciantes, con el propósito de incorporar sus necesidades y preocupaciones a las medidas previstas para combatir el crimen organizado.

La estrategia gubernamental busca reforzar la presencia policial en las zonas limítrofes y mejorar la coordinación con las comunidades locales, en momentos en que las autoridades advierten sobre la penetración de organizaciones criminales brasileñas en Bolivia. La persistencia de los ataques armados, sin embargo, mantiene la seguridad entre los principales desafíos del Gobierno.

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