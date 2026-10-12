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6 ideas para reutilizar los maples de huevos vacíos antes de tirarlos

Estos recipientes ofrecen compartimentos útiles frente a tareas cotidianas que requieren clasificar, guardar o preparar materiales

Cartón de huevos abierto con tornillos, clavos y arandelas en sus compartimentos, rodeado de destornilladores, una cinta métrica y virutas.
Los maples de huevos de cartón ofrecen alternativas prácticas para organizar, cultivar y reutilizar materiales antes de desecharlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los maples de huevos de cartón pueden tener una segunda vida en tareas domésticas, de jardinería y organización. Reutilizarlos como contenedores o material para compost permite aprovechar sus compartimentos antes de desecharlos.

Las propuestas sirven para unidades de cartón limpias y secas, no para las fabricadas con plástico o espuma. La guía de The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, reúne opciones basadas en las cavidades del recipiente y carácter biodegradable del material. Antes de destinarlo a plantas o manualidades, es necesario retirar cualquier resto de cáscara y evitar el contacto con alimentos.

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1. Un comedero colgante aprovecha la base del maple

La parte inferior puede convertirse en un recipiente para semillas destinado a aves
La base del recipiente puede convertirse en un comedero colgante para aves con semillas y un cordel resistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte inferior puede convertirse en un recipiente para semillas destinado a aves. Se quita la tapa y se perforan las cuatro esquinas para pasar un cordel o hilo resistente. Al colgarlo, el peso debe distribuirse entre los puntos de sujeción. El armado requiere pocos elementos:

  • Una base seca y sin humedad
  • Hilo o cordel
  • Semillas para aves

Las cavidades contienen y separan el alimento. Conviene colocar el comedero en un sitio protegido de la lluvia, ya que el cartón pierde resistencia al mojarse. Cuando se deteriore, deberá sustituirse por otro recipiente limpio.

2. El cartón aporta material marrón a la compostera

Mano enguantada añade cartones de papel higiénico troceados a un compostador de madera. Se ven restos de comida, hojas secas y un tenedor de jardinería.
El cartón triturado aporta carbono y ayuda a equilibrar la humedad dentro de la compostera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los envases de cartón pueden incorporarse al compost como material rico en carbono. Según la publicación especializada, una proporción orientativa combina tres o cuatro partes de material marrón por cada parte de material verde. El primer grupo incluye cartones; el segundo, restos de frutas y verduras, posos de café y recortes de plantas.

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Para acelerar la descomposición, es preferible romper el maple antes de añadirlo. Good Housekeeping, sitio especializado en hogares, indica que este material también favorece la aireación del montón y absorbe parte de la humedad. Deben descartarse las unidades con recubrimientos plásticos.

3. Las cavidades separan adornos durante el guardado

Cajón abierto de un escritorio de madera con una huevera verde, moldes de silicona rojos, tijeras, calculadora, lápices y clips.
Las cavidades separan adornos decorativos y reducen el contacto entre piezas durante el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compartimentos individuales permiten guardar bolas decorativas y otros objetos redondos de temporada. Cada pieza queda aislada de las demás, lo que reduce el roce dentro de una caja mayor. Si se emplean varios maples, una etiqueta exterior ayuda a identificar el contenido sin abrirlos.

Esta solución funciona con adornos cuyo tamaño coincida con cada cavidad. Antes de apilarlos, hay que comprobar que la tapa cierre sin presionar los objetos. Durante el guardado, el cartón debe mantenerse en un espacio seco.

4. Un organizador para joyas cabe en cajones poco profundos

Varias joyas de oro reposan dentro de una huevera pintada y sobre una mesa de mármol junto a un florero con peonías, una vela y un espejo.
Los compartimentos permiten clasificar anillos, aros y broches dentro de cajones o cajas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anillos, aros y broches pueden clasificarse por tipo en cada hueco. Su formato compacto permite ubicarlo en cajones bajos o dentro de otras cajas. También mantiene agrupadas las piezas pequeñas durante una mudanza, siempre que viaje dentro de un contenedor más resistente.

No conviene utilizarlo con objetos húmedos o productos que puedan mancharlo. Si se desgasta, puede reemplazarse sin modificar el orden previo de las joyas.

5. Las manualidades infantiles encuentran una paleta reutilizable

Caja de huevos abierta con seis compartimentos llenos de pinturas de colores, la frase Pintura ecológica en la tapa y un pincel.
El envase funciona como paleta para pinturas y como material reutilizable en actividades artísticas infantiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las actividades artísticas, los espacios individuales funcionan como recipientes para distintos tonos de pintura. El material también puede recortarse para crear figuras, como flores o coronas, bajo la supervisión de una persona adulta cuando se usen tijeras.

La paleta tiene un límite práctico: si queda cubierta de pintura, no debe ir al reciclaje. Cuando la pintura se seque y conserve su forma, podrá guardarse para otra actividad; de lo contrario, se desecha como residuo doméstico.

6. Cada cavidad puede iniciar una planta desde semilla

Semillero de cartón con brotes, macetas y un cartel de madera sobre el alféizar de una ventana con gotas de lluvia.
Cada hueco puede contener sustrato y una semilla para iniciar el crecimiento de flores, hierbas o lechugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maple permite iniciar siembras de flores, hierbas y lechugas. Para ello, se llena cada compartimento con sustrato y se coloca la semilla a la profundidad indicada en su envase. The Spruce señala que, cuando las plántulas requieran más espacio, el cartón puede plantarse en la tierra por su condición biodegradable.

El riego exige atención porque el material absorbe agua. Una bandeja debajo puede recoger el excedente y proteger la superficie. También conviene controlar que el sustrato conserve humedad sin encharcarse durante la primera etapa de crecimiento.

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