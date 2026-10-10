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Lali Espósito cumple 35 años: las claves de su estilo entre el pop, el cuero y la moda urbana

A lo largo de su carrera, la cantante construyó una identidad visual que une vestuario de escenario, siluetas amplias, accesorios llamativos y referencias callejeras

Lali Espósito en el centro del escenario, vestida con un minivestido blanco con estampado de periódico, medias de red y botas negras, acompañada por bailarinas a cada lado
Lali brilla en sus shows con conjuntos ajustados, tops y materiales metalizados preparados para luces intensas y cambios escénicos (Mario R. Sar)
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Lali Espósito cumple este sábado 35 años con una imagen que excede el vestuario de una cantante pop. A lo largo de su carrera, la artista argentina convirtió la ropa en una extensión de sus distintas etapas musicales y actorales: del brillo escénico a las siluetas amplias, de la sastrería oscura a los códigos deportivos que hoy atraviesan la moda urbana.

Su influencia no depende de seguir una única fórmula. La clave de su estilo está en la capacidad de alternar registros sin perder reconocimiento visual.

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Lali en River
Lali Espósito llega a los 35 años con una identidad de moda construida a lo largo de más de una década de carrera solista (RS Fotos)

En una misma etapa puede llevar botas de caña alta, piezas de cuero, lentes de sol envolventes o pantalones cargo, y trasladar esos elementos a un vestuario de escenario pensado para el movimiento y la cámara.

Esa continuidad entre música, videoclips, recitales y apariciones públicas explica por qué sus looks se leen como parte de una narrativa pop.

Lali Espósito
El estilo urbano de la artista integra pantalones cargo, prendas oversize y calzado deportivo con piezas ceñidas

Del vestuario juvenil a una identidad visual propia

El lanzamiento de A Bailar en 2014 abrió una etapa en la que el cuerpo, la coreografía y los códigos del pop internacional empezaron a ordenar la propuesta visual.

En esa transición, el vestuario dejó de funcionar solo como acompañamiento y pasó a integrar la puesta. Los conjuntos coordinados, los tops, las prendas ajustadas y los materiales con brillo se volvieron recursos frecuentes para construir una silueta definida sobre el escenario.

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La Voz Argentina: se presentó una cantante que en 2016 había acusado de plagio a Lali Espósito
La cantante declaró a la revista GQ que participa en la creación del vestuario de sus presentaciones en vivo

La elección respondía a una necesidad práctica: las piezas debían sostener coreografías, luces intensas y múltiples cambios de vestuario sin perder impacto en plano general.

La moda pop suele trabajar con signos de alta visibilidad, y la artista incorporó esa lógica sin quedar atada a un único uniforme. El negro, el metalizado y los acabados de charol aparecen como una base recurrente, mientras que los accesorios agrandan la escala de cada conjunto.

El look de Lali Espósito en La Voz
Los cortes de pelo y variaciones de color acompañan las transformaciones narrativas de cada lanzamiento musical

Así, una bota alta o una campera de cuero adquieren peso visual incluso cuando se combinan con prendas de líneas sencillas.

El diálogo con la moda urbana redefinió sus looks cotidianos

El rasgo más constante de su evolución es la convivencia entre glamour de escenario y moda urbana. En apariciones informales, Espósito suele acercarse a proporciones más relajadas: pantalones anchos, buzos, remeras cortas, zapatillas y camperas de volumen.

Festival de San Sebastian Lali Esposito
La sastrería, el cuero y la corsetería aportan una estructura de estilo nocturno a la imagen madura de la intérprete (EFE)

La tensión entre una prenda amplia y otra ceñida evita que el conjunto quede reducido a una lectura deportiva.

Esa combinación coincide con un cambio amplio en el vestuario contemporáneo. Los códigos antes asociados al deporte o a la calle entraron a las alfombras rojas, los recitales y las campañas de moda, con cargos, calzado técnico y siluetas oversize como piezas habituales.

En el caso de la cantante, esos elementos se integran con maquillaje marcado, joyería de escala visible o materiales de acabado brillante.

Las fotos de Lali Espósito en San Sebastián: su estadía con Pedro Rosemblat y las intimidades del festival de cine
Las gafas de sol, las botas de caña alta y la joyería de escala grande sostienen el sello reconocible de sus conjuntos

La cantante contó a GQ que en sus días libres prefiere prendas amplias y que participa en el diseño del vestuario de sus shows. Ese dato permite leer sus elecciones como una construcción sostenida, y no solo como una sucesión de tendencias.

También explicó que cada videoclip puede proponer una identidad de pelo distinta, una decisión que amplía el papel de la belleza dentro de su lenguaje visual.

Lali Espósito en el Festival de San Sebastián
Los looks de la cantante funcionan como una referencia de estilismo para seguidoras que combinan moda diaria y escénica

Los cambios de color y corte de cabello acompañan esa búsqueda. El rubio, el negro, las raíces a la vista y el corte mullet operaron como recursos de transformación ligados a proyectos concretos.

Lejos de ser detalles aislados, modifican la relación entre el rostro, la ropa y la imagen de cada lanzamiento.

La sastrería y el cuero llevan el pop hacia una imagen más adulta

La consolidación de su carrera musical incorporó prendas de estructura más definida. Trajes, tapados, pantalones de tiro alto y corsetería comparten espacio con siluetas de inspiración club. Una referencia clásica de la sastrería se desplaza hacia una estética nocturna gracias al material y al color.

Lali Espósito cantó junto a Kylei Minogue en su show en River Plate
Lali Espósito combina brillo escénico, sastrería oscura, siluetas amplias y códigos de calle en sus proyectos (RSFOTOS)

En este punto, el cuero y sus alternativas sintéticas cumplen una función central. Aportan textura bajo las luces y dan continuidad a una paleta en la que predominan los tonos oscuros.

El resultado suele alejarse de la formalidad estricta: la sastrería aparece con piel a la vista, plataformas, recortes o accesorios que la conectan con el escenario.

Su vestuario muestra la presencia de zapatillas, joyas de gran tamaño, pantalones cargo y tops. Más que una lista de prendas, esa combinación describe un mecanismo de estilismo: una base urbana se eleva con accesorios y se vincula con el pop mediante el brillo, la proporción y la exposición del cuerpo.

Lali Espósito sostiene un micrófono negro con la mano izquierda y gesticula con la mano derecha sobre un escenario con luces
La cantante argentina celebra el 10 de octubre una trayectoria solista marcada por el brillo escénico, la sastrería oscura, las siluetas amplias y los códigos deportivos

La influencia de la artista se percibe, precisamente, en esa forma de reunir referencias que circulan tanto en redes sociales como en recitales y editoriales.

Los accesorios sostienen una firma reconocible

Los anteojos de sol, las botas y la joyería permiten que sus conjuntos mantengan una identidad incluso cuando cambian las prendas principales.

Lali Espósito en el escenario bajo una lluvia intensa, vestida con un top brillante, camisa blanca abierta y pantalones negros a rayas. Su cabello está mojado
La transición desde las ficciones juveniles hacia la carrera solista convirtió la indumentaria en parte de la puesta

Las gafas aportan una distancia visual asociada a la cultura de celebridad; las botas alargan la figura y resisten el ritmo de la performance; los aros, cadenas y anillos suman destellos sin exigir una prenda compleja.

También hay una dimensión generacional en esa selección. Su estilo dialoga con artistas que usan el vestuario para circular entre el videoclip, la calle y la pasarela, sin separar de manera tajante la ropa diaria de la escénica.

Las fotos de Lali Espósito en San Sebastián: su estadía con Pedro Rosemblat y las intimidades del festival de cine
La cantante participa en el diseño de sus vestuarios y prefiere prendas amplias en sus días libres

En ese cruce, los looks de Lali funcionaron como referencia para seguidoras que buscan combinar prendas básicas, calzado urbano y detalles de mayor impacto.

Al cumplir 35 años, la cantante llega con una identidad de moda construida durante más de una década de carrera solista. Su vestuario mantiene el vínculo con el pop, pero suma la comodidad, las proporciones y los accesorios de la ciudad. Esa mezcla sigue siendo el eje de una imagen que cambia de era sin abandonar sus señales reconocibles.

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