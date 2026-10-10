Cómo agrandar o achicar un ambiente sin hacer obra, con pintura en paredes y techos

Cómo el color de las paredes modifica la percepción de un ambiente. Male Eirin, diseñadora de interiores, repasa las técnicas de pintura que agrandan, achican o dan profundidad a cualquier habitación

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Hace años que trabajo como diseñadora de interiores y todavía me sorprende la cantidad de gente que subestima el color a la hora de renovar un ambiente. La pintura no solo define el tono de una pared: define cómo se percibe el espacio completo. Y esto no es una sensación subjetiva mía: la neurociencia del color explica por qué pasa. El cerebro no capta el color como un dato fijo del mundo, sino que lo construye en la corteza visual, en un área llamada V4, a partir de la comparación entre la luz que recibe cada superficie y la que la rodea.

Desde bajar la altura de un techo hasta ensanchar un cuarto angosto, la elección del color puede alterar por completo la forma en que se percibe un espacio

Por eso un mismo tono puede parecer más cercano, más lejano, más amplio o más chico según cómo se lo combine con el resto del ambiente. Con los mismos metros cuadrados, un color puede hacer que un cuarto se sienta más alto, más angosto, más profundo o más compacto. Y lo mejor es que no hace falta romper nada ni mover un solo mueble para lograrlo.

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Estos son los efectos que más uso cuando alguien me consulta cómo modificar la sensación de un ambiente solo con pintura.

El techo oscuro baja la altura percibida

Cuando un techo es muy alto y el ambiente se siente frío o poco acogedor pinto el techo de un color oscuro. El ojo interpreta esa superficie como más cercana y la altura del cuarto se achica visualmente.

Un techo pintado en tono oscuro reduce la altura percibida del ambiente

Es un recurso simple para lograr una sensación de calidez en espacios que, de otro modo, resultan demasiado amplios en sentido vertical.

Este recurso funciona especialmente en ambientes con techos muy altos

El techo claro estira las paredes hacia arriba

El efecto contrario se logra con la misma lógica, invertida. Si pinto el techo de blanco o de un tono más claro que las paredes, el cuarto se estira hacia arriba y se percibe más alto y más aireado. Funciona especialmente bien en dormitorios o living con techos bajos, donde se busca justamente lo opuesto al truco anterior.

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Un techo blanco o claro estira visualmente el ambiente hacia arriba

Las paredes cortas oscuras comprimen el ambiente

Otro recurso que aplico seguido es pintar las paredes laterales, de un color oscuro o intenso. Esas paredes parecen acercarse entre sí y el cuarto se percibe más angosto de lo que es en realidad. Sirve para dar la sensación de un espacio más compacto en ambientes muy alargados.

Un techo blanco o claro estira visualmente el ambiente hacia arriba

Una pared de fondo oscura agrega profundidad

Si en cambio la idea es separar visualmente el espacio y sumar profundidad, pinto solo la pared del fondo de un color más oscuro y dejo las laterales en un tono claro.

El contraste entre el fondo y las paredes laterales amplía visualmente el cuarto

El fondo se aleja visualmente y el cuarto gana una sensación de mayor extensión, sin necesidad de tocar el resto de la habitación.

Solo la pared del fondo en un tono más oscuro alarga la sensación de profundidad

El mismo color en todo agranda el ambiente

Para agrandar un espacio de manera simple, uso el mismo color claro en paredes y techo, sin cortes ni contrastes.

Un único tono claro en paredes y techo elimina los límites visuales del espacio

Al borrar los límites visuales entre una superficie y otra, el cerebro pierde las referencias de dónde termina una pared y empieza el techo, y el ambiente se siente mucho más grande de lo que es.

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La continuidad cromática es la clave de este efecto

El tono medio a oscuro uniforme compacta y da calidez

Cuando el objetivo es el opuesto, es decir que un ambiente muy grande se sienta más íntimo, aplico un color de tonalidad media a oscura en todas las superficies por igual, paredes y techo.

Este recurso funciona en espacios muy amplios que buscan sentirse más íntimos

El espacio se achica visualmente y gana una sensación de calidez que en ambientes muy amplios suele faltar.

Paredes y techo en el mismo tono oscuro generan una atmósfera más cerrada

Un zócalo alto acorta la sensación de largo

Para acortar visualmente una pared muy extensa, pinto la parte inferior de un color y la parte superior de otro, como si fuera un zócalo alto.

El zócalo alto reduce la sensación de largo en paredes extensas

Ese corte horizontal interrumpe la continuidad visual de la pared y reduce la sensación de largo del cuarto.

Dos tonos en una misma pared alteran su percepción de longitud

Las franjas horizontales ensanchan y las verticales alargan

Como bonus, uno de los trucos que más recomiendo cuando alguien no quiere pintar todo un ambiente: las franjas horizontales ensanchan la superficie donde se aplican, mientras que las franjas verticales la alargan.

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Las franjas verticales generan una sensación de mayor altura

Es un recurso que funciona muy bien en un solo mueble o en una sola pared, sin necesidad de intervenir todo el cuarto.

Las franjas horizontales ensanchan la superficie donde se aplican

Por qué el cerebro se deja engañar por estos contrastes

Todos estos efectos funcionan porque la percepción visual no es un registro pasivo de la realidad, sino una construcción activa del sistema nervioso. Las células de la retina y de la corteza visual responden sobre todo a los bordes y a los cambios de luminancia entre superficies, no tanto a las superficies planas y homogéneas.

La percepción del color se construye en la corteza visual, en el área conocida como V4

Cuando elimino esos bordes, como en el truco de pintar todo del mismo color claro, el cerebro tiene menos referencias para calcular los límites del espacio y termina sobreestimando su tamaño. Cuando en cambio marco un contraste fuerte, como una pared oscura frente a otras claras, el sistema visual usa esa diferencia de luminosidad para ubicar esa superficie más cerca o más lejos de lo que está en realidad.

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La neuroarquitectura estudia cómo el color influye en la orientación y el estado de ánimo

Es el mismo principio que estudia la neuroarquitectura: el color no decora, también moldea la orientación espacial y el estado de ánimo de quien habita ese ambiente. Antes de elegir la próxima pintura para tu casa, vale la pena pensar qué efecto buscás lograr, más allá del tono que más te guste.

Fotos: Ilustrativas Infobae