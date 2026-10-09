Receta de mermelada de tomate casera, rápida y fácil

La mermelada de tomate es una alternativa dentro de las preparaciones caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mermelada de tomate es una de esas preparaciones caseras que sorprenden desde la primera cucharada: dulce, ligeramente ácida y con un color intenso que alegra cualquier mesa.

En Argentina se sirve con tostadas, quesos, carnes frías o como parte de una picada. También es una buena forma de aprovechar tomates maduros, especialmente durante la temporada de mayor abundancia.

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Receta de mermelada de tomate casera

Se trata de una conserva dulce preparada con tomate fresco, azúcar y jugo de limón. La cocción concentra los sabores hasta lograr una textura espesa, untable y apenas brillante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

500 gr de tomates maduros

180 gr de azúcar

30 cc de jugo de limón

15 cc de vinagre de manzana, opcional

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra, opcional

La madurez de los tomates es una condición para los 500 gramos indicados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mermelada de tomate casera, paso a paso

Lavar los tomates, retirarles el cabito y cortarlos en cubos pequeños. Si se desea una mermelada más fina, quitar también las semillas. Colocar los tomates en una olla junto con el azúcar, el jugo de limón, la sal y el vinagre de manzana. Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos para que los tomates comiencen a liberar sus jugos. Llevar la olla a fuego medio hasta que la preparación empiece a hervir. Bajar el fuego y cocinar durante 30 a 35 minutos, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue. La cocción debe hacerse a fuego bajo, ya que un fuego fuerte puede quemar el azúcar antes de que la mermelada alcance la textura adecuada. Para comprobar el punto, colocar una cucharadita sobre un plato frío. Esperar 1 minuto y pasar el dedo por el centro. Si la preparación no vuelve a unirse rápidamente, está lista. No hay que esperar a que quede completamente espesa dentro de la olla, porque toma más cuerpo al enfriarse. Retirar del fuego y dejar entibiar. Para una textura más lisa, procesar brevemente con mixer. Envasar en un frasco limpio y previamente esterilizado. Dejar enfriar por completo antes de guardarlo en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 1 frasco de 350 a 400 gr, equivalente a 12 porciones de 1 cucharada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 55 kcal

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 14 gr

Proteínas: 0,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez fría, guardar la mermelada en un frasco limpio, tapado y dentro de la heladera. Se conserva durante 10 a 14 días.

Para una conservación más prolongada, se puede colocar en un recipiente apto y llevar al freezer durante un máximo de 3 meses. Descongelar en la heladera y revolver antes de consumir.

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No se recomienda dejarla a temperatura ambiente durante varios días si no se aplicó un método de envasado y control de acidez específico para conservas.