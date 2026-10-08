Cómo mejorar la higiene del mate en pocos pasos

La higiene del mate comienza con la eliminación completa de la yerba usada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un mate limpio requiere atención después de cada uso. Mantener la higiene del mate y la bombilla ayuda a retirar restos orgánicos, conservar los utensilios en condiciones adecuadas y reducir contactos evitables con suciedad o secreciones al compartir la infusión.

Las pautas para lograrlo surgen de las recomendaciones difundidas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), elaboradas sobre la base de los criterios de manipulación segura de utensilios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Los residuos y humedad requieren una limpieza regular

El recipiente, bombilla y manos intervienen en la preparación y el consumo. Por eso, la higiene no se limita al aspecto visible. Los restos de yerba y humedad que quedan en las piezas deben retirarse antes de guardarlas.

El lavado con agua y detergente remueve los residuos orgánicos adheridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS señala que el lavado con detergente y agua limpia, acompañado de fricción manual, elimina residuos orgánicos de los utensilios. En sus orientaciones sobre higiene, la entidad indica que la limpieza debe preceder a una desinfección cuando esta haga falta, ya que la materia orgánica puede interferir con ese proceso.

Como pauta doméstica, al terminar de tomar, conviene vaciar el recipiente, eliminar toda la yerba usada y enjuagarlo. La bombilla también debe quedar sin partículas en el filtro ni en el conducto. No alcanza con agregar agua sobre los restos: la limpieza exige retirar el material acumulado.

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Una vez lavadas las piezas, el secado es parte del cuidado. La OMS aconseja dejar secar al aire los utensilios de cocina o repasarlos con un paño limpio y seco. En el caso del mate, los protocolos de higiene del INYM destacan que el secado al aire es clave para evitar la proliferación de hongos; además, guardarlo aún húmedo favorece la persistencia de olores y residuos. Además de dificultar su conservación. El recipiente debe quedar en un sitio ventilado y limpio hasta el próximo uso.

El secado completo evita la persistencia de humedad y olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua segura y manos limpias reducen riesgos evitables

La calidad del agua forma parte de la preparación segura de una bebida. La guía de la OMS recomienda usar agua segura para el consumo. Advierte que, si existe duda sobre su inocuidad, se debe recurrir a métodos como hervido, filtración o cloración, según corresponda. Para el mate, la precaución comienza antes de cebar: el agua usada debe ser apta para beber.

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También importa el estado de las manos. La OMS aconseja lavarlas con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos y bebidas, después de ir al baño y tras toser, estornudar o sonarse la nariz.

El agua segura forma parte de una preparación adecuada de la infusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa medida evita trasladar suciedad desde las manos hacia la yerba, mate o bombilla. Estos son pasos simples para incorporar a la rutina:

Vaciar por completo el recipiente al finalizar.

Enjuagar el mate y la bombilla para retirar los restos de yerba

Lavar las piezas con agua y detergente cuando tengan suciedad adherida.

Usar un cepillo limpio para alcanzar el interior de la bombilla si quedan residuos.

Enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de guardar.

Lavarse las manos antes de preparar la infusión.

El uso individual de la bombilla limita el contacto con saliva y secreciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la bombilla exige más precauciones

Compartir el mate implica que varias personas usan el mismo utensilio en contacto con la boca. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que los vasos y utensilios para beber que están en uso no deben compartirse en determinados contextos sanitarios. Que la combinación de agua y detergente es suficiente para descontaminar vajilla y cubiertos.

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Esa recomendación ilustra un criterio aplicable al cuidado cotidiano: la limpieza entre usos es relevante y el uso individual reduce contactos.

En especial, resulta prudente evitar compartir la bombilla cuando una persona tiene síntomas respiratorios, lesiones en la boca o una enfermedad transmisible. No se trata de reemplazar la consulta médica, sino de limitar una vía directa de contacto con saliva y secreciones mientras persistan los síntomas.

La bombilla necesita una limpieza interior para retirar partículas acumuladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una limpieza profunda de la bombilla, puede sumergirse en agua hirviendo durante 30 minutos con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Después, conviene pasar un cepillo limpio por el interior para desprender los restos que hayan quedado en el conducto, enjuagar con agua limpia y dejar secar por completo antes de volver a usarla.

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La higiene no requiere productos especiales ni procedimientos complejos. Para el lavado habitual, el agua, detergente y fricción permiten remover restos. Si se decide aplicar un desinfectante apto para utensilios, deben respetarse las instrucciones del producto, el tiempo de contacto y el enjuague posterior con agua limpia.

La OMS establece que, cuando se usan desinfectantes químicos sobre utensilios, hay que enjuagar y dejar secar antes de volver a utilizarlos. El cuidado del mate se sostiene con una secuencia constante: manos limpias, agua segura, eliminación de restos, lavado y secado completo. Así, el utensilio queda preparado para el siguiente uso sin acumular residuos de jornadas anteriores.

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