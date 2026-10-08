¿Adiós a la mesa tradicional? Cuál es la tendencia a la hora de comer que gana protagonismo en las cocinas

La cocina contemporánea incorpora funciones de convivencia, trabajo y encuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La barra integrada a la cocina redefine el comedor cotidiano al reunir superficie de apoyo, lugar para comer y zona de encuentro en una misma pieza.

Esta solución se adapta sobre todo a viviendas con plantas abiertas o metros limitados, aunque exige planificar con precisión los recorridos y el uso real de cada hogar.

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La península permite sumar una superficie de apoyo cuando la isla central no cabe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina suma funciones que antes estaban separadas

La mesa de comedor independiente conserva su utilidad para reuniones extensas, pero una barra vinculada a la mesada, península o isla permite concentrar actividades que ocurren a lo largo del día. Puede servir para desayunos, comidas informales, tareas breves o trabajo con computadora, siempre que la superficie y la circulación lo permitan.

La transformación parte de un cambio en el uso de la cocina. El ambiente dejó de estar destinado solo a la preparación de alimentos. Pasó a ocupar un lugar de convivencia dentro de la vivienda. Un articulo de Architectural Digest sobre cocinas contemporáneas señala que estos espacios deben poder responder a usos simultáneos, como cocinar, comer, trabajar y recibir visitas.

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La isla central combina espacio de preparación y asientos si conserva pasos suficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una guía internacional de Dezeen, sitio especializado en arquitectura e interiorismo, coincide en que la integración de cocina y comedor configura ámbitos multifuncionales para cocinar, comer y socializar.

En ese contexto, el desayunador integrado evita incorporar otro mueble exento. Cuando la cocina se abre hacia el estar, una prolongación de la mesada puede establecer una separación visual entre áreas sin cerrar el paso ni levantar un tabique.

La superficie volada libera el suelo bajo la cubierta y favorece una distribución ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Penínsulas, islas y superficies voladas resuelven distribuciones distintas

No existe una única configuración. La elección depende de la planta, de las conexiones con el resto de la casa y cantidad de personas que usarán el asiento de forma habitual. Entre las alternativas más frecuentes se encuentran:

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Península: se prolonga desde una pared o una mesada existente; resulta útil cuando no hay espacio para rodear una isla.

Isla central: añade apoyo para preparación y puede incorporar asientos si quedan pasos suficientes alrededor.

Superficie volada: libera el suelo bajo el borde y puede funcionar en cocinas reducidas, siempre que cuente con soporte adecuado.

Barra adosada a un muro: aprovecha una franja libre y puede ofrecer un punto de comida rápida sin ocupar el centro del ambiente.

En cocinas pequeñas, la península permite sumar una superficie de apoyo cuando una isla no cabe en la planta. La guía de distribución de interiores de Dezeen describe las penínsulas como extensiones de una pared o mesada que añaden cubierta y asientos. Las sitúa entre las opciones habituales para superficies reducidas.

La circulación define la comodidad y el funcionamiento de una barra con banquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación define si la barra aporta comodidad o congestión

El mayor riesgo de añadir asientos a la cocina es interrumpir el recorrido entre las áreas de guardado, lavado y cocción. La distancia libre detrás de las banquetas debe evaluarse antes de definir las medidas, en particular si por ese lugar pasan otras personas mientras alguien está sentado.

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Arch Daily, sitio internacional especializado en arquitectura, recomienda dejar al menos 1,2 metros alrededor de una isla para permitir el paso y la apertura de los elementos de la cocina. También advierte que una isla sobredimensionada puede dificultar el trabajo cotidiano y que el diseño debe definirse según su función principal.

La iluminación adecuada mejora el uso de la barra y del sector de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene verificar estos puntos antes de avanzar:

El espacio para las piernas bajo la cubierta

La apertura de puertas, cajones y electrodomésticos

El retiro de las banquetas sin bloquear un paso principal

La iluminación sobre la superficie y sobre el sector de preparación

La necesidad de enchufes si la barra también tendrá uso de trabajo

Los materiales resistentes y fáciles de limpiar acompañan el uso diario de la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material y asientos deben responder al uso previsto

La continuidad entre la cubierta de trabajo y la barra favorece una lectura unificada del ambiente, mientras que un cambio de material o de altura puede separar visualmente la zona de comidas. En ambos casos, la resistencia de la superficie y su facilidad de limpieza son criterios prácticos, sobre todo cuando se utilizará a diario.

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Los asientos requieren la misma atención. Un modelo sin respaldo puede deslizarse debajo de la mesada y dejar despejado el ambiente cuando no se usa.

La barra integrada complementa la mesa tradicional según las rutinas de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, un respaldo ofrece mayor apoyo si se prevén comidas largas o jornadas de trabajo. La diferencia de altura entre el asiento y la cubierta, así como el voladizo disponible, determina la comodidad.

La barra integrada, por lo tanto, no reemplaza de forma automática a la mesa tradicional. Su valor está en responder a una rutina de uso concreta, con una distribución que mantenga las tareas de cocina, circulación y encuentros cotidianos dentro de un mismo ambiente.

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