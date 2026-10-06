Por qué las charlas ocasionales despiertan interés científico frente al avance de la soledad

El informe de 2025 de la Organización Mundial de la Salud indicó que una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un saludo al entrar a un comercio, un comentario durante una espera o una breve charla con alguien del barrio suelen pasar inadvertidos. Sin embargo, las microinteracciones sociales pueden aportar una experiencia concreta de reconocimiento y pertenencia, una cuestión relevante en un escenario en el que la soledad ocupa un lugar creciente en la conversación sobre bienestar. El informe de 2025 de la Organización Mundial de la Salud indicó que una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad.

Para entender qué lugar pueden ocupar esos contactos, conviene distinguir dos situaciones que a menudo se confunden. El informe Social Isolation and Loneliness in Older Adults, de las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, define la soledad como una percepción subjetiva de aislamiento, mientras que el aislamiento social refiere a la falta objetiva o limitada de contactos y relaciones. Una conversación ocasional no resuelve por sí misma ninguna de esas situaciones, pero puede sumar calidad a la vida social cotidiana.

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La diferencia también aparece en el informe 2024 del Observatorio Integral del Sistema de Cuidados a Largo Plazo de Personas Mayores, un organismo oficial argentino. El documento define la soledad no deseada como la distancia entre la red social que una persona tiene y la que necesita o espera tener. El problema, por lo tanto, no se mide solo por la cantidad de gente alrededor, sino por cómo se perciben los vínculos disponibles.

La American Psychological Association señaló que la conexión social comprende la calidad de las relaciones, además de su frecuencia. Esa precisión permite delimitar el alcance de las microinteracciones: no reemplazan los vínculos de cuidado ni las redes de apoyo, pero tampoco son irrelevantes por ser breves. En un artículo de Psicología Hoy, Phil Lane, trabajador social clínico acreditado y psicoterapeuta, propuso observar el valor de esos intercambios cotidianos que suelen quedar fuera de la idea tradicional de vida social.

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El Observatorio del Sistema de Cuidados de Argentina define la soledad no deseada como la distancia entre la red social que se posee y la que se pretende tener (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las microinteracciones sociales son encuentros de corta duración con personas que no necesariamente integran el círculo íntimo. Una compra, una fila, una plaza o un trayecto habitual pueden dar lugar a estos contactos. El elemento que los distingue de la mera cercanía física es la reciprocidad: hay un saludo respondido, una pregunta, una escucha o una conversación breve entre quienes coinciden.

Lane relató en Psicología Hoy una charla con un camarero que comenzó alrededor de libros y escritores y terminó con recomendaciones de lectura de ambas partes. El autor describió que la situación dejó de sentirse como una transacción entre cliente y empleado y le produjo una sensación de conexión. Su ejemplo no plantea que todas las conversaciones casuales tengan el mismo efecto, sino que ilustra cómo un intercambio puede adquirir un sentido social aun sin continuidad posterior.

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Un estudio previo publicado por Gillian M. Sandstrom y Elizabeth W. Dunn, investigadoras en psicología social, en 2014 examinó interacciones mínimas con desconocidos. El trabajo, difundido en la revista Social Psychological and Personality Science, comparó la experiencia de personas que conversaban brevemente con el personal de una cafetería con la de quienes realizaban su compra de la manera más rápida posible. Según las autoras, el primer grupo informó un afecto más positivo y una mayor sensación de pertenencia.

El resultado se refiere a una asociación observada en un contexto determinado, no a una fórmula para combatir la soledad. También ayuda a precisar qué se analiza cuando se habla de contactos breves: no la obligación de entablar conversación, sino la posibilidad de que un intercambio cordial y recíproco tenga valor dentro de una rutina dominada por tareas funcionales.

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La evidencia disponible no convierte estos encuentros en una respuesta universal

Las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos definen el aislamiento social como una limitación objetiva de contactos y la soledad como una percepción subjetiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro trabajo citado por Lane fue realizado por el investigador Itaru Ishiguro y publicado en 2023 en Social Sciences & Humanities Open. La investigación analizó datos de una encuesta realizada en Japón a comienzos de 2022. De 2.100 personas relevadas, 957 integraron el análisis final, luego de excluir los casos con información incompleta.

Según el estudio de Ishiguro, las interacciones sociales mínimas se asociaron de manera positiva con la felicidad declarada y de manera negativa con la soledad. El trabajo también examinó el sentido de pertenencia, entendido como la percepción de formar parte de un entorno social, y lo identificó como un factor que intervino en esa relación.

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La forma de lectura de estos hallazgos es central. El estudio identifica vínculos entre variables, pero no demuestra que iniciar una conversación breve cause de forma directa una mejora emocional. Sus resultados, además, corresponden a una muestra de residentes de Japón. Presentar las microinteracciones como un antídoto contra la soledad excedería lo que la investigación permite afirmar.