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Ordenar sin reglas rígidas: cómo decidir qué conservar y qué dejar ir

Expertos en organización plantean un enfoque flexible para administrar objetos, prendas y lugares de guardado en la vivienda

Ilustración en acuarela de una persona guardando ropa de diversos colores en una caja de cartón junto a un armario.
El orden sostenible se adapta a las necesidades cambiantes de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las reglas para ordenar pueden servir como guía, pero aplicarlas de forma automática puede convertir el descarte en una obligación y dejar fuera las necesidades reales de cada hogar.

El orden sostenible deja espacio para las nuevas necesidades

La consigna “uno entra, uno sale” propone desprenderse de un objeto por cada compra nueva. Sin embargo, las organizadoras consultadas por House Beautiful, sitio especializado en decoración, plantearon que el método puede resultar demasiado rígido si se usa como una regla invariable.

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Kenika Williams sostuvo que una adquisición no debería exigir necesariamente una purga inmediata. Su criterio pone el foco en evitar que los objetos se acumulen sin un sitio asignado: cada elemento nuevo debe tener un lugar lógico, accesible y útil dentro de la casa.

Infografía con una ilustración de una mujer en una habitación ordenada y seis recuadros informativos con texto e íconos explicativos.
La regla de retirar un objeto por cada compra puede resultar demasiado rígida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, Jayna Lattimore señaló que revisar las pertenencias de manera periódica puede ser más efectivo que reaccionar ante cada compra.

La propuesta implica que cajones, estantes y armarios no queden ocupados por completo después de una sesión de orden. Porque un sistema sin margen se vuelve difícil de sostener cuando cambian las rutinas o se incorporan artículos necesarios.

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La Asociación Nacional de Profesionales de Productividad y Organización (NAPO) define el trabajo de sus profesionales como un acompañamiento para evaluar, decidir y actuar sobre objetos, espacios y datos con el objetivo de lograr funcionalidad, orden y claridad. Esa definición desplaza la atención de una cifra fija de cosas hacia el uso concreto que cada persona da a su espacio.

Imagen generada por IA. Una mujer sentada en el piso de su habitación seleccionando ropa que ya no usa
Cada pertenencia nueva necesita un lugar lógico, accesible y útil. (Imagen ilustrativa Infobae)

La frecuencia de uso no alcanza para decidir qué ropa conservar

La regla de descartar toda prenda que no se usó en 12 meses también admite matices. El paso del tiempo puede ser un dato útil, aunque no determina por sí solo si una pieza debe salir del placard. Una prenda reservada para una ocasión poco frecuente, una estación particular o una actividad específica puede seguir teniendo una función.

Millie Naor recomendó identificar cuáles son las piezas realmente especiales y limitar su cantidad. Por su parte, Beth Ruck propuso evaluar si cada prenda combina con otras disponibles y si responde al estilo de vida actual de quien la guarda.

Un gabinete de baño blanco y su cajón abierto muestran toallas, papel higiénico, cepillos de dientes y productos de cuidado personal organizados en contenedores transparentes y cestas blancas.
Las revisiones periódicas ayudan a evitar que los espacios queden completamente saturados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos enfoques apuntan a una selección razonada, en lugar de un descarte basado únicamente en el calendario. Antes de tomar una decisión, pueden considerarse preguntas concretas:

  • ¿La prenda cumple una función que no cubre otra del guardarropa?
  • ¿Puede integrarse en al menos un conjunto que la persona usaría hoy?
  • ¿Se conserva por una necesidad real, por valor afectivo o por una expectativa poco probable?
  • ¿Su volumen permite mantener el espacio de guardado accesible y ordenado?

Estas preguntas no obligan a conservar ni a descartar. Buscan distinguir entre pertenencias que tienen un propósito y aquellas que permanecen por inercia.

Tres pilas de ropa doblada sobre una cama blanca, un armario de madera abierto y una caja de cartón con la palabra donar en el suelo.
Las prendas especiales, estacionales o destinadas a ocasiones concretas pueden conservar una función. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las revisiones regulares reemplazan las purgas forzadas

En lugar de imponer un descarte inmediato, las especialistas mencionadas por el medio citado sugieren incorporar revisiones durante el año.

El momento y frecuencia dependerán del tamaño de la vivienda, de las personas que la habitan y de los cambios en sus actividades. La meta es detectar artículos que perdieron utilidad antes de que impidan usar cómodamente los ambientes.

Este criterio también permite organizar por zonas y no como una tarea total. Un armario, repisa o cajón pueden revisarse por separado, con decisiones que se adapten a lo que guardan. De ese modo, el mantenimiento no depende de una jornada excepcional ni de una fórmula idéntica para todos los objetos.

Una mano con anillos coloca una prenda gris doblada en una caja de cartón marrón con la etiqueta 'CAJA TEMPORAL', junto a libros y otros objetos.
La selección del guardarropa considera el estilo de vida actual y las combinaciones disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desorden clínicamente relevante requiere otra clase de ayuda

Ordenar y desprenderse de pertenencias no equivale a tratar un problema de salud mental. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) explica que el trastorno de acumulación se caracteriza por una dificultad persistente para desechar objetos, malestar ante esa posibilidad y acumulación que interfiere con el uso previsto de espacios. La entidad aclara que coleccionar no es lo mismo que padecer este trastorno.

Cuando el volumen de objetos afecta la seguridad, el uso de habitaciones o la vida cotidiana, la recomendación es consultar a un profesional de salud mental. La APA indica que existen tratamientos y que la evaluación debe contemplar el impacto de la situación en el funcionamiento de la persona, no solo el aspecto visual de la vivienda.

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