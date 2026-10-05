Receta de pollo grillado con zucchini y zanahoria, rápida y fácil

El pollo grillado con zucchini y zanahoria es una receta práctica para resolver una comida casera en pocos minutos, sin recurrir a preparaciones pesadas. La cocción a la plancha permite obtener una preparación simple, con pocos ingredientes y sin demasiados pasos.
La combinación de verduras salteadas y pollo dorado funciona bien para un almuerzo liviano o una cena rápida. También es una alternativa para sumar vegetales de manera sencilla y aprovechar los ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina.
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El zucchini y la zanahoria aportan color y textura al plato, además de acompañar el pollo sin necesidad de guarniciones adicionales. Se pueden cortar en tiras, rodajas o bastones y cocinar en la misma sartén para reducir el tiempo de preparación.
Receta de pollo grillado con zucchini y zanahoria
Se trata de pechugas de pollo doradas en sartén o plancha, acompañadas con zucchini y zanahoria salteados. El plato se completa con ajo, limón y condimentos simples que realzan el sabor sin sumar demasiada preparación.
El resultado es una comida equilibrada, con una base de proteína y vegetales cocidos en poco tiempo. La cocción por separado o en la misma sartén permite conservar distintas texturas y presentar el plato de forma ordenada.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo sin piel, de aproximadamente 200 gr cada una.
- 1 zucchini mediano.
- 2 zanahorias medianas.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 0,5 cucharadita de orégano seco.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- Perejil fresco picado, opcional.
Cómo hacer pollo grillado con zucchini y zanahoria, paso a paso
- Limpiar las pechugas de pollo y secarlas con papel de cocina. Si son muy gruesas, abrirlas en forma de mariposa o golpearlas suavemente para emparejar el grosor.
- Condimentar el pollo con sal, pimienta, pimentón, orégano y jugo de limón. Dejar reposar durante 5 minutos.
- Lavar el zucchini y cortarlo en medias lunas finas. Pelar las zanahorias y cortarlas en bastones delgados para que se cocinen en poco tiempo.
- Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar las zanahorias y cocinar durante 4 minutos.
- Incorporar el zucchini y los dientes de ajo picados. Saltear durante 4 a 5 minutos, hasta que las verduras estén tiernas pero todavía firmes. Retirar y reservar.
- Calentar la cucharada de aceite restante en la misma sartén. Colocar las pechugas y cocinar durante 5 a 6 minutos por lado, según el grosor.
- La sartén debe estar bien caliente antes de colocar el pollo, así se forma una superficie dorada y la carne conserva mejor sus jugos.
- Comprobar que el pollo esté completamente cocido en el centro, sin zonas rosadas. No cocinar de más, porque puede quedar seco.
- Servir el pollo grillado junto con el zucchini y la zanahoria. Terminar con perejil fresco y unas gotas extra de limón, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, sumado al paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal.
- Grasas: 17 gr.
- Carbohidratos: 16 gr.
- Proteínas: 44 gr.
Los daros numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados y los tamaños de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo con verduras se puede conservar en la heladera dentro de un recipiente cerrado durante 3 días.
Para congelarlo, guardar el pollo y las verduras en recipientes aptos para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar dentro de la heladera y recalentar a fuego bajo o en microondas.
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