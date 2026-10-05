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Receta de pollo grillado con zucchini y zanahoria, rápida y fácil

Cocinar las pechugas a la plancha con la sartén bien caliente garantiza la textura adecuada La preparación incluye marinar con limón ajo y pimentón antes de saltear los vegetales en bastones

Vista superior de dos platos sobre madera con pechugas de pollo marcadas a la plancha, rodajas de zucchini, bastones de zanahoria y limón.
La preparación completa requiere un tiempo total estimado en veinticinco minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pollo grillado con zucchini y zanahoria es una receta práctica para resolver una comida casera en pocos minutos, sin recurrir a preparaciones pesadas. La cocción a la plancha permite obtener una preparación simple, con pocos ingredientes y sin demasiados pasos.

La combinación de verduras salteadas y pollo dorado funciona bien para un almuerzo liviano o una cena rápida. También es una alternativa para sumar vegetales de manera sencilla y aprovechar los ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina.

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El zucchini y la zanahoria aportan color y textura al plato, además de acompañar el pollo sin necesidad de guarniciones adicionales. Se pueden cortar en tiras, rodajas o bastones y cocinar en la misma sartén para reducir el tiempo de preparación.

Receta de pollo grillado con zucchini y zanahoria

Se trata de pechugas de pollo doradas en sartén o plancha, acompañadas con zucchini y zanahoria salteados. El plato se completa con ajo, limón y condimentos simples que realzan el sabor sin sumar demasiada preparación.

El resultado es una comida equilibrada, con una base de proteína y vegetales cocidos en poco tiempo. La cocción por separado o en la misma sartén permite conservar distintas texturas y presentar el plato de forma ordenada.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
Pechugas de pollo en una sartén y una tabla de madera con zucchini, zanahorias, ajo, limones y aceite de oliva.
Las pechugas se cocinan en la sartén durante seis minutos por lado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo sin piel, de aproximadamente 200 gr cada una.
  • 1 zucchini mediano.
  • 2 zanahorias medianas.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de pimentón.
  • 0,5 cucharadita de orégano seco.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • Perejil fresco picado, opcional.

Cómo hacer pollo grillado con zucchini y zanahoria, paso a paso

  1. Limpiar las pechugas de pollo y secarlas con papel de cocina. Si son muy gruesas, abrirlas en forma de mariposa o golpearlas suavemente para emparejar el grosor.
  2. Condimentar el pollo con sal, pimienta, pimentón, orégano y jugo de limón. Dejar reposar durante 5 minutos.
  3. Lavar el zucchini y cortarlo en medias lunas finas. Pelar las zanahorias y cortarlas en bastones delgados para que se cocinen en poco tiempo.
  4. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregar las zanahorias y cocinar durante 4 minutos.
  5. Incorporar el zucchini y los dientes de ajo picados. Saltear durante 4 a 5 minutos, hasta que las verduras estén tiernas pero todavía firmes. Retirar y reservar.
  6. Calentar la cucharada de aceite restante en la misma sartén. Colocar las pechugas y cocinar durante 5 a 6 minutos por lado, según el grosor.
  7. La sartén debe estar bien caliente antes de colocar el pollo, así se forma una superficie dorada y la carne conserva mejor sus jugos.
  8. Comprobar que el pollo esté completamente cocido en el centro, sin zonas rosadas. No cocinar de más, porque puede quedar seco.
  9. Servir el pollo grillado junto con el zucchini y la zanahoria. Terminar con perejil fresco y unas gotas extra de limón, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, sumado al paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal.
  • Grasas: 17 gr.
  • Carbohidratos: 16 gr.
  • Proteínas: 44 gr.

Los daros numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados y los tamaños de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo con verduras se puede conservar en la heladera dentro de un recipiente cerrado durante 3 días.

Para congelarlo, guardar el pollo y las verduras en recipientes aptos para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar dentro de la heladera y recalentar a fuego bajo o en microondas.

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