Los tres residuos que pueden dañar la aspiradora y cómo limpiarlos sin riesgos

Las aspiradoras convencionales están diseñadas exclusivamente para la limpieza de residuos secos y compatibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una aspiradora resuelve buena parte de la limpieza cotidiana, pero hay residuos que no deberían terminar en su depósito, bolsa, filtros o mangueras. Antes de encender el aparato, conviene identificar qué se derramó y elegir la herramienta adecuada para retirarlo.

La aspiración sigue siendo una parte útil del mantenimiento del hogar: permite retirar polvo, pelusas y partículas acumuladas en pisos, alfombras, tapizados y rincones de difícil acceso.

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Limpiar el polvo de los muebles antes de aspirar el suelo evita volver a ensuciar las zonas ya tratadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, su efectividad depende de usarla sobre residuos secos y compatibles con el modelo disponible. Una aspiradora convencional no reemplaza a una pala, un recogedor, paños absorbentes o una aspiradora diseñada para sólidos y líquidos.

La especialista Mary Marlowe enumeró materiales a Real Simple que requieren precauciones especiales. Entre ellos, los cristales rotos, las cenizas de chimenea y los derrames líquidos o pegajosos son los que demandan un plan de limpieza alternativo.

1- Cristales rotos

Los fragmentos de vidrio pueden perforar las mangueras de succión y dañar las bolsas recolectoras del aparato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se rompe un vaso, un plato o una ventana, la reacción inmediata suele ser acercar la aspiradora para retirar los fragmentos pequeños. Ese método puede dañar el equipo. Las piezas de vidrio, incluso las que parecen diminutas, pueden perforar la manguera, incrustarse en el cepillo o rodillo y romper una bolsa recolectora.

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Los trozos grandes deben recogerse primero con guantes resistentes, sin presionarlos con las manos ni barrerlos hacia zonas donde puedan dispersarse. Una pala o un cartón rígido pueden servir para trasladarlos a un recipiente seguro.

Una vez retirado el material, revisar el suelo con una luz intensa ayuda a detectar astillas que permanecen cerca de zócalos, debajo de muebles o entre las fibras de una alfombra.

La iluminación desde distintos ángulos permite localizar reflejos del vidrio que no se distinguen a simple vista. Al vaciar el equipo, también deben utilizarse guantes y respetarse las indicaciones de eliminación del fabricante.

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2- Las cenizas

Las cenizas de chimenea con calor residual representan un riesgo de incendio si entran al depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cenizas de una chimenea, estufa o brasero representan otro caso en el que una aspiradora doméstica no es la primera opción. Una brasa que aún conserva temperatura puede prender materiales en el interior del aparato. Aunque a la vista parezca apagada, no debe suponerse que una acumulación de ceniza está completamente fría.

Las cenizas deben retirarse con una pala y colocarse en un cubo metálico, lejos de materiales combustibles. El recipiente no debe cerrarse de inmediato ni llevarse a un contenedor común si existe alguna posibilidad de que queden brasas. Esperar el enfriamiento total es una medida básica antes de desecharlas según las normas locales.

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Incluso las cenizas frías pueden ocasionar problemas. Su polvo fino puede saturar filtros y mangueras, disminuir la circulación de aire y afectar la succión de una aspiradora convencional.

El mismo criterio vale para derrames abundantes de harina, bicarbonato de sodio o talco: primero es preferible recoger la mayor cantidad posible con escoba, recogedor y, si corresponde, una mopa.

3- Los líquidos y residuos pegajosos

El contacto de líquidos con partes eléctricas ocasiona averías en el motor y favorece los malos olores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vaso de leche caído, agua sobre una alfombra o restos de bebidas no deben aspirarse con equipos pensados exclusivamente para polvo. El contacto del líquido con partes eléctricas puede provocar fallas, mientras que la humedad retenida dentro de una manguera, el depósito o los filtros favorece los malos olores y dificulta la limpieza posterior.

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Para un derrame reciente, lo indicado es absorberlo con toallas de papel, paños limpios o una mopa, de acuerdo con el tipo de superficie.

En alfombras y tapizados, conviene presionar con un paño seco para levantar la humedad sin frotar, ya que el arrastre puede extender la mancha. Después, el área debe secarse de manera completa antes de reanudar la limpieza habitual.

Los alimentos pegajosos plantean un problema adicional. Restos de mermelada, mantequilla de cacahuete o bebidas azucaradas pueden adherirse dentro de las mangueras y ser difíciles de retirar.

Una luz intensa proyectada desde distintos ángulos ayuda a localizar astillas de vidrio en el suelo (Freepik)

Los residuos orgánicos retenidos en el aparato pueden generar olores y favorecer la aparición de moho si no se eliminan correctamente.

Evitar estos tres errores no implica renunciar a la aspiradora, sino reservarla para la tarea que puede realizar sin riesgos.

Antes de comenzar, despejar zapatos, juguetes, cables y otros objetos del piso reduce la posibilidad de obstrucciones o daños en el rodillo. También permite recorrer la habitación con menos interrupciones.

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El polvo de muebles, lámparas y objetos decorativos conviene retirarlo antes de aspirar el suelo. Las partículas que caen durante esa limpieza podrán recogerse después, en lugar de volver a quedar sobre una superficie ya aspirada.

Una habitación bien iluminada facilita, por último, detectar pelusas y restos en esquinas, debajo de los muebles y junto a las paredes.