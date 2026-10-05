Jornada financiera: impulsado por el optimismo en Brasil, el riesgo país cayó debajo de los 600 puntos básicos

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Las acciones y los bonos de Argentina exhibieron un interesante rebote de cotizaciones este lunes, en base a fundamentos que vienen desde el exterior, por una sesión de negocios positiva en los influyentes mercados de Brasil y los EEUU.

En Wall Street los principales indicadores marcaron un ascenso en un rango de 0,2% a 1,1%, con renovado impulso de los valores tecnológicos, mientras que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo subió un firme 8,9%, en los 209.176 puntos, luego del triunfo del candidato Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil.

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La plaza accionaria de Argentina operó en alza tras las importantes caídas recientes, apoyada por la mejora en papeles del sector financiero. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 3,7% en pesos, en los 2.869.488 puntos. El panel líder de la Bolsa porteña venía de retroceder un 4,4% la semana previa y finalizar septiembre con una merma de 7,1 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street destacaron las mejoras de Mercado Libre (+9,6%), Banco Francés (+7,7%), Banco Supervielle (+7,6%) y Telecom (+7,1%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un importante 2,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, descontó 49 unidades (-7,6%)para la Argentina, en los 599 puntos básicos.

En Wall Street, las acciones brasileñas más representativas estuvieron negociadas con muy amplias subas: Petrobras (+11,5%), Vale (+2,9%), Nu Holding (+13%), Bradesco (+18,8%) y Banco Itaú (+15,5%).

Brasil, principal socio comercial de Argentina, celebró sus comicios presidenciales el domingo, donde se definió que el senador Bolsonaro se enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje que se llevará a cabo el 25 de octubre.

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Sergio González, experto de Cohen Aliados Financieros, consideró que “gran parte de la probabilidad de una victoria de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta ya está incorporada en los precios. Creemos que el mercado comenzó a descontar este escenario en julio y que el resultado del domingo contribuyó a acelerar el rally”.

“En renta variable, creemos que una victoria de Flávio Bolsonaro favorecería a las empresas más expuestas al ruido político, particularmente a las estatales, como Banco do Brasil y Petrobras. También consideramos que las small caps brasileñas podrían mostrar una recuperación. En cambio, si gana Lula, el rally pre y poselectoral podría revertirse. Las más afectadas por ese movimiento serían precisamente las compañías domésticas estatales, Banco do Brasil y Petrobras, ante la percepción de que la gestión no sería tan promercado”, agregó González.

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“Vimos subas fuertes en Argentina, principalmente en los bancos, esto otra vez de la expectativa de este resultado que favorecería también en Argentina. En donde un real apreciado le asigna una mayor competitividad a la Argentina en el mundo, más que nada con las exportaciones y productos commodities que tanto Argentina como Brasil le ofrecen al mundo”, afirmó Damián Palais, asesor financiero de Cocos.

“Cuando hay una apreciación del tipo de cambio, los bancos argentinos comienzan una suba. Vimos a Grupo Galicia, Banco Supervielle subiendo entre 6 y 8 por ciento respectivamente, el día de hoy, pero el sector energético, a pesar de tener un día negativo para el petróleo (el Brent cayó 2,4%, a USD 99,96 el barril) también se vieron muy demandados YPF, Vista, Pampa y TGS. Por la expectativa que podría estar generando el resultado de las presidenciales brasileñas, y el impacto que podría tener en Argentina, el mercado se empieza adelantar y se pone a demandar papeles locales”, continuó Palais.

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En Wall Street, donde el Nasdaq y Nvidia (+2,2%) alcanzan máximos históricos gracias a la fortaleza del sector tecnológico -que contrarresta la debilidad de los bonos- “el mercado se encuentra atrapado en una paradoja donde la renta variable continúa escalando gracias a la liquidez y al rally ininterrumpido de las megacaps asociadas a la IA, ignorando temporalmente la seria degradación en las condiciones crediticias y energéticas globales”, estimó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

“Una nueva temporada de resultados para las compañías del S&P 500 se asoma en el horizonte, donde el foco estará en la validación de expectativas de crecimiento en las ganancias corporativas, así como también en el gasto de capital de las llamadas hyperscalers”, aportó Balanz.

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Con un monto operado de USD 412,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó sin variantes este lunes, a 1.520 pesos.

“La divisa abrió cinco pesos debajo del cierre anterior, en $1.515, y tras unas pocas operaciones en esa banda -precio que resultó ser el piso de la jornada- logró acomodarse algo por encima, en la zona de $1.519, donde encontró el equilibrio y operó hasta casi el final de la rueda”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA amplió el techo de las bandas cambiarias a 1.924,62 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 404,62 pesos o 26,6% de ese límite teórico para la libre flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), unos 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

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“El foco estará en confirmar si la aceleración en las compras de dólares por parte del Central se mantiene en el tiempo, lo cual ayudaría a estabilizar las expectativas. Además, si esto es así, el manejo de esta nueva liquidez y su impacto sobre las tasas, las curvas en pesos y el tipo de cambio será fundamental”, subrayó el equipo de Research de Puente.

El dólar al público se sostuvo a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.540,24 para la venta y $1.487,15 para la compra. El dólar blue cayó diez pesos o 0,7% en el día, a 1.550 pesos.

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Los analistas asocian además la estabilización cambiaria doméstico con el avance de 2,5% del real brasileño respecto del dólar norteamericano, que este lunes se operó a 5 reales por unidad luego de las elecciones presidenciales en el país vecino, un piso desde mayo.

El BCRA absorbió USD 14 millones con su intervención cambiaria, el 3,4% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 144 millones, a USD 48.797 millones, con el aporte de una leve apreciación del oro (+0,2%), a USD 4.169,70 la onza.