Receta de migas españolas con huevo y chorizo, rápida y fácil

El pan duro se humedece y se deja reposar antes de saltearlo en aceite de oliva perfumado con ajo. Luego se suma panceta y chorizo para que aporten grasa y sabor, y las migas se doran hasta quedar sueltas y crocantes. Se sirve todo coronado con un huevo frito de yema jugosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay platos que nacen del rebusque y terminan convertidos en un clásico, y las migas españolas son uno de esos casos. Pan duro, un chorro de aceite de oliva y la voluntad de no desperdiciar nada: así empezó todo en los campos de Castilla y Extremadura.

Hoy es un plato que se cocina los fines de semana, a la hora del almuerzo o incluso como cena liviana. Combina perfecto con un vino tinto joven o una cerveza bien fría, y en muchas casas con raíces españolas se repite receta tras receta, generación tras generación.

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Receta de migas españolas con huevo y chorizo

Las migas españolas son un salteado de pan duro desmenuzado, humedecido y luego frito en aceite de oliva hasta quedar dorado y crocante por fuera. Se completa con chorizo colorado o chorizo español en rodajas, panceta y huevo frito o revuelto por encima. Es una preparación rústica, de aprovechamiento, que se arma en una sola sartén grande.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 45 minutos, de los cuales 20 minutos corresponden a la preparación previa (remojo del pan y corte de ingredientes) y 25 minutos a la cocción en la sartén.

Ingredientes

400 gr de pan duro (del día anterior, mejor si es pan de campo o baguette)

200 ml de agua tibia con una pizca de sal

100 ml de aceite de oliva

2 chorizos colorados o chorizos españoles, cortados en rodajas

150 gr de panceta en cubos o tiras

4 dientes de ajo, enteros y pelados

1 morrón rojo cortado en tiras finas (opcional)

4 huevos

Sal y pimienta negra a gusto

1 puñado de perejil fresco picado

Las migas españolas son un salteado crocante de pan duro con chorizo, panceta y huevo frito, ideal para aprovechar el pan sobrante. Una receta rápida, rendidora y con mucho sabor de camp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer migas españolas con huevo y chorizo, paso a paso

Cortar o desmenuzar el pan en trozos pequeños e irregulares, de no más de 2 cm. Rociar el pan con el agua con sal, mezclar bien con las manos y dejar reposar tapado con un repasador durante 2 horas (o toda la noche en la heladera si hay tiempo). Calentar el aceite de oliva en una sartén grande y honda, a fuego medio. Dorar los dientes de ajo enteros hasta que tomen color y retirarlos. Este paso perfuma el aceite y es clave para el sabor final. Agregar la panceta y cocinar hasta que largue grasa y quede crocante. Sumar el chorizo en rodajas y el morrón, si se usa. Cocinar 5 minutos más. Incorporar el pan humedecido a la sartén. Revolver poco y de forma constante para que se dore parejo sin quemarse. Cocinar a fuego medio-alto durante 15 a 20 minutos, hasta que las migas queden doradas y sueltas. El punto justo es cuando el pan suena crocante al tacto de la cuchara. Condimentar con sal y pimienta a gusto. En otra sartén, freír los huevos con un poco de aceite bien caliente, dejando la yema jugosa. Servir las migas calientes, con un huevo frito encima de cada porción y perejil picado por arriba.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal

Grasas: 36 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las migas se conservan en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético, sin el huevo frito (que conviene preparar al momento de servir). No se recomienda congelar, porque el pan pierde la textura crocante al descongelar.