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Cuando comer juntos deja de ser una obligación en pareja: qué es el divorcio culinario

La etiqueta que circula en redes pone en discusión cómo compatibilizar horarios y dietas sin perder espacios cotidianos de conexión

Un hombre con auriculares cena sushi y una mujer mira una tableta comiendo ensalada, sentados a una mesa partida al centro por una grieta.
El divorcio culinario describe la tendencia de parejas convivientes que deciden comprar, cocinar y consumir sus alimentos de forma independiente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las cenas pueden reunir discusiones sobre horarios, compras, tareas domésticas y gustos alimentarios. Cuando esa rutina se vuelve motivo de roces, algunas parejas deciden organizar las comidas por separado: cada persona compra, cocina o pide lo que prefiere y come a su hora. La práctica, conocida como divorcio culinario, plantea una pregunta sobre la convivencia: cuándo resuelve una dificultad de organización y cuándo desplaza uno de los pocos momentos cotidianos de encuentro.

La expresión circuló recientemente en redes sociales. Sin embargo, no hay cifras que permitan medir su alcance ni presentarla como un hábito extendido. Suele aparecer en parejas con horarios laborales distintos, dietas específicas o desacuerdos repetidos sobre qué preparar y quién se ocupa de hacerlo.

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El divorcio culinario separa las comidas, pero no obliga a dejar de compartir tiempo

El diario estadounidense New York Post describió el divorcio culinario como una forma de convivencia en la que la pareja deja de planificar, preparar y comer como una sola unidad. Cada integrante resuelve sus comidas de acuerdo con sus horarios, gustos y necesidades.

Una investigación ofrece contexto, aunque no estudia de manera directa el llamado divorcio culinario. Un trabajo publicado en la revista Appetite analizó a 12.686 participantes y 5.276 de sus parejas de una encuesta realizada en Alemania y observó que comer juntos con mayor frecuencia se vinculaba con una mayor satisfacción con la relación y con la vida, menos síntomas de depresión y una mejor percepción de la salud.

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Una mujer cocina junto a ollas y verduras picadas, mientras un hombre come sopa con pan sentado en una barra de madera.
La terapeuta Erin Pash señaló que organizar las comidas por separado busca eliminar el estrés generado por la planificación del menú y el lavado de platos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio muestra vínculos entre esos factores, pero no prueba que cenar juntos produzca por sí solo esos resultados. La frecuencia de las comidas compartidas también puede depender de otras condiciones de la convivencia.

Erin Pash, terapeuta de pareja y fundadora de Caveman to Casanova, explicó que la decisión puede sacar de la discusión diaria la planificación del menú, la preparación y el lavado de los platos. El objetivo es reducir el cansancio que generan las disputas reiteradas por una tarea de la casa.

La modalidad no supone que la pareja renuncie a todo momento compartido alrededor de la comida. Puede darse, por ejemplo, cuando una persona prefiere cocinar y la otra pedir comida, o cuando ninguna de las dos llega a casa a la hora de la cena. En esos casos, organizarse por separado puede ser una forma de repartir responsabilidades, no una señal sobre el estado del vínculo.

La clave es conservar otros momentos para hablar y estar juntos

La nutricionista dietista registrada Tanya Freirich advirtió, en declaraciones recogidas por Fox News, que las dietas diferentes, las intolerancias y los horarios laborales pueden llevar a las parejas a preparar y comer por separado. A la vez, señaló que las comidas pueden ser una oportunidad para conversar y sentirse cerca.

Mesa de madera con un cuenco de granos y verduras, un plato con salmón y espárragos, cuencos con frutos secos y bayas, y una copa de vino.
La redistribución de responsabilidades alimentarias en el hogar busca evitar discusiones recurrentes sin calificar la calidad del vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia no está necesariamente en que cada integrante elija un plato distinto. Conviene prestar atención cuando esa decisión coincide con la pérdida de otros espacios para hablar o pasar tiempo juntos. Si comer por separado resuelve una cuestión práctica y la pareja conserva otros momentos de intercambio, puede aliviar un foco de conflicto. Si reemplaza una rutina que no tiene alternativa, puede dejar al descubierto una distancia anterior.

Freirich también propuso preparar comidas cuyos componentes puedan combinarse de distintas maneras, para que cada persona ajuste su plato a sus gustos o necesidades. Así, es posible conservar un momento común sin que todos deban comer lo mismo.

Una investigación sobre parejas, publicada en Contemporary Family Therapy, aporta un dato que va en la misma dirección. A partir de las respuestas de 589 adultos, los autores observaron que quienes solían detenerse a disfrutar y valorar experiencias agradables junto a su pareja declaraban mayor satisfacción con la relación, menos conflictos en la comunicación y más confianza en su continuidad. El trabajo no se centró en las comidas, pero respalda la importancia de cuidar momentos compartidos, aun cuando no haya coincidencia en el menú.

Para quienes eligen organizarse por separado, el punto no es sostener una única mesa, sino reservar algún momento habitual de conexión que no gire alrededor de qué comer.

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