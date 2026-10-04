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Cruce de estilos entre Taylor Swift y Dakota Johnson: así impactaron con sus looks nocturnos

Ambas exhibieron dos conceptos contrapuestos en Saturday Night Live. Los detalles de una noche de moda y glamour

Dakota Johnson con un vestido rojo y Taylor Swift con un vestido a cuadros están de pie en un escenario con instrumentos musicales de fondo
Dakota Johnson y Taylor Swift exhibieron estilos opuestos durante una emisión del programa Saturday Night Live
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Taylor Swift y Dakota Johnson apostaron por dos estéticas opuestas durante una emisión de Saturday Night Live, donde la actriz debutó como anfitriona y la cantante sorprendió al público con una aparición en el monólogo de apertura.

Luego de coincidir en el videoclip de “Patient Zero” con looks deliberadamente coordinados, ambas eligieron caminos distintos para el estudio televisivo. La diferencia estuvo en las siluetas, los materiales y la paleta de colores.

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Dakota Johnson se inclinó por el impacto del látex rojo con un minivestido ajustado de Versace, de largo por encima de la rodilla. Taylor Swift, en cambio, llevó una propuesta de inspiración preppy: un minivestido a cuadros de Simkhai, botas altas de cuero y accesorios metálicos.

El contraste puso frente a frente dos de las fórmulas que marcan tendencia: el glamour audaz del rojo y las texturas brillantes, frente a la estética colegial renovada con piezas de cuero y detalles de metal.

Dakota Johnson llevó el rojo y el látex al centro del escenario

Dakota Johnson con un vestido rojo en el centro de un escenario de televisión con focos de luz y músicos al fondo
Johnson lució un minivestido rojo de látex de Versace en combinación con calzado de Giuseppe Zanotti

Johnson eligió una prenda de látex escarlata que concentró la atención por su textura brillante y su silueta ceñida.

El vestido de Versace remitió a una estética de alfombra roja vinculada con los años 2010, aunque se integró al contexto de un programa de televisión mediante accesorios puntuales y una propuesta sin capas adicionales.

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La actriz sumó mules negros Intriigo 90 de Giuseppe Zanotti. El calzado, abierto en el talón y de taco alto, mantuvo el protagonismo del vestido y prolongó el contraste entre el rojo del látex y el negro. La combinación evitó recargar un estilismo construido a partir de una única pieza principal.

Las joyas completaron el conjunto con una selección de diamantes y rubíes de Roberto Coin. Entre las piezas se incluyeron un collar Wide Cobra y un anillo Cento Circle of Life. El uso de piedras rojas permitió extender la paleta del vestido sin alterar el registro de noche que proponía el diseño.

Dakota Johnson sonríe con un vestido rojo sobre un escenario de televisión con músicos al fondo
La actriz vistió también un diseño negro de Saint Laurent y un conjunto eucalipto de Yana Matkivski

Durante otros segmentos de la emisión, Johnson utilizó un segundo minivestido, esta vez strapless y negro, de Saint Laurent.

Para las imágenes promocionales previas al programa, se inclinó por una combinación de top de seda y minifalda en tono eucalipto de la diseñadora Yana Matkivski. Los tres atuendos mostraron una misma preferencia por las prendas cortas, aunque con materiales y climas diferentes.

La elección de Johnson se apoyó en el impacto visual del color, el brillo y una silueta de líneas simples. Ese recurso se vincula con varias de sus apariciones públicas, en las que alterna prendas relajadas con vestidos de noche que incorporan transparencias, bordados, lentejuelas o referencias a la estética disco.

Taylor Swift eligió cuadros, botas altas y accesorios de aire otoñal

Dos mujeres sobre un escenario iluminado, una con vestido rojo y otra con vestido a cuadros, frente a una banda de música al fondo
Taylor Swift optó por el minivestido a cuadros Wells de la firma Simkhai para su aparición en la televisión

La propuesta de Taylor Swift se construyó desde otra dirección. La cantante llevó el modelo Wells de Simkhai, un minivestido a cuadros con escote off-the-shoulder.

El estampado introdujo una referencia más vinculada a los conjuntos de temporada y estableció un contraste inmediato con la superficie uniforme y brillante del látex que usó Johnson.

Swift ajustó el vestido con un cinturón de cadena Cassandre de Saint Laurent. El accesorio definió la cintura y añadió un punto dorado a una prenda dominada por los tonos del tartán. En los pies, eligió botas Pillar de cuero hasta la rodilla de Burberry, un elemento que reforzó la lectura otoñal del conjunto.

La cantante completó el look con aros de Dana Rebecca Designs, una pulsera Cartier Unlimited y joyas de inspiración vintage.

Dakota Johnson con vestido rojo y Taylor Swift con vestido a cuadros permanecen sobre un escenario con músicos al fondo
La cantante complementó su atuendo con un cinturón Cassandre de Saint Laurent y botas altas de Burberry

Los cuadros, las botas y el cinturón de cadena organizaron una silueta más estructurada y de mayor cobertura, a pesar de que el vestido también tenía un largo mini.

El vestuario se ubicó dentro de referencias que Swift repitió en distintas apariciones: abrigos definidos, botas altas, minivestidos con textura o estampado y accesorios clásicos.

En este caso, la elección del calzado elevó la presencia del conjunto y permitió que el vestido mantuviera una lectura menos formal que un diseño de gala.

El programa dejó atrás el vestuario coordinado de “Patient Zero”

Una mujer sentada en un sillón gris con una copa de vino, un hombre de pie con una chaqueta y una mujer parada al fondo.
Ambas figuras recurrieron a casas de moda compartidas como Versace y Saint Laurent desde enfoques estéticos independientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre ambos looks fue más visible por el antecedente inmediato de “Patient Zero”. Johnson comparte el videoclip con Swift y Colin Farrell, y en varias escenas ella y la cantante aparecen con atuendos pensados como reflejos.

Entre esas elecciones figuran abrigos de cuero de Toteme y prendas básicas combinadas a partir de una paleta similar.

Johnson también acompañó a Swift en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, donde le entregó el reconocimiento Artist Director Honors antes del estreno del video.

En Saturday Night Live, el planteo fue distinto: cada una conservó un código de moda propio sin buscar una imagen gemela.

Swift celebró el cumpleaños número 37 de Johnson en el escenario tras finalizar la emisión televisiva (Foto AP/Chris Pizzello)
Swift celebró el cumpleaños número 37 de Johnson en el escenario tras finalizar la emisión televisiva (Foto AP/Chris Pizzello)

Las dos artistas comparten afinidad por algunas casas de moda, entre ellas Saint Laurent y Versace. Sin embargo, sus selecciones para el programa expusieron dos recorridos separados.

Johnson priorizó un vestido de impacto sostenido por el color y la textura; Swift armó su propuesta mediante el estampado, el calzado y los accesorios.

La aparición también marcó el regreso de Swift al ciclo desde octubre de 2023, cuando había presentado a Ice Spice como invitada musical. Tras el cierre del programa, la cantante volvió al escenario con una torta para celebrar el cumpleaños número 37 de Johnson.

La escena reunió otra vez a las dos artistas, esta vez con una diferencia de estilo que quedó tan visible como su complicidad frente a las cámaras.

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