4 alternativas al sofá cama para resolver dormitorios pequeños

Las soluciones de interiorismo permiten sumar una cama sin sacrificar el uso diario de los espacios pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una vivienda de pocos metros, recibir visitas no exige convertir la sala en un dormitorio permanente. Cuatro estrategias de distribución permiten incorporar una cama adicional sin renunciar a las actividades diurnas, siempre que el mobiliario se defina junto con los recorridos, luz y guardado.

Las ideas se desprenden de los cuatro proyectos reunidos por Architectural Digest. En lugar de replicar cada intervención, el criterio puede trasladarse a distintos hogares según la planta disponible y uso que se priorice.

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1. Delimitar el descanso con una plataforma y usar su base para guardar

Una plataforma elevada separa el descanso y aprovecha su base para guardar objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevar el colchón sobre una plataforma sirve para separar el área de descanso sin construir un tabique. El cambio de altura organiza visualmente el ambiente y, si se combina con un cerramiento transparente, deja que la luz circule hacia la zona posterior. Esta alternativa resulta útil cuando el dormitorio comparte planta con la sala o con la cocina.

La clave es que la estructura cumpla más de una función. El volumen bajo la cama puede incorporar un arcón o compartimentos para ropa de cama y objetos de uso estacional.

La distribución, el almacenamiento y la circulación determinan la funcionalidad de un dormitorio flexible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el mueble de descanso también resuelve una parte del almacenamiento y evita sumar piezas sueltas. Antes de optar por esta disposición, conviene revisar:

La altura total del ambiente y la comodidad para sentarse sobre el colchón

El acceso a la plataforma mediante escalones o una base baja

La ubicación de las aberturas para no bloquear el ingreso de luz

El sistema de apertura del guardado bajo la cama

2. Ocultar una cama corrediza bajo un desnivel cuando la sala sea prioridad

Una cama corrediza bajo un desnivel mantiene despejada la sala durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es mantener libre el sector social durante gran parte del día, una cama corrediza puede alojarse bajo una tarima. Al quedar recogida, la superficie superior conserva otro uso; al extenderse, ofrece un lugar de descanso separado de los asientos habituales. El recurso exige planificar desde el inicio el espacio que ocupará el colchón cuando esté abierto.

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Los arquitectos Noa Peer y Flore Raimbault, citados por el medio citado, describieron un encargo en el que se priorizaba una sala amplia y una cama convencional para alojar familiares. El planteo aporta una referencia concreta: la flexibilidad depende de que los usos no compitan entre sí.

Para aplicarlo, hay que dejar despejado el frente desde el cual saldrá la estructura y prever dónde se guardarán almohadas, mantas y sábanas. Un banco bajo o mesas auxiliares que se desplacen con facilidad pueden acompañar el sistema, siempre que no obstaculicen el recorrido de apertura.

3. Concentrá cama, escritorio y guardado en un único frente de carpintería

Una carpintería a medida reúne la cama, el escritorio y el almacenamiento en un solo frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cama abatible permite liberar superficie vertical cuando no se utiliza. Su mayor ventaja aparece cuando se integra a una pared de carpintería que también contiene biblioteca, vestidor o módulos de guardado. El mecanismo deja de ser una pieza aislada y forma parte de una organización continua del ambiente.

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La disposición debe contemplar qué ocurrirá con las otras actividades cuando el colchón esté desplegado. En uno de los proyectos relevados, la cama abierta funcionaba además como asiento vinculado al escritorio. Por eso, el área de trabajo no quedaba anulada. Esa compatibilidad entre funciones es el punto que conviene trasladar a cualquier reforma.

La medida del módulo, radio de apertura y posición del escritorio deben definirse antes de fabricar la pieza. También es necesario asignar un lugar cercano para edredones y ropa, para evitar que el cambio entre día y noche implique trasladar elementos a otro ambiente.

4. Convertí una cama fija en asiento al modificar la profundidad

Una cama fija se convierte en asiento cuando su profundidad se adapta a cada momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las soluciones requieren ocultar el colchón. Otra opción consiste en mantener la cama armada y acondicionarla con almohadas para que funcione como asiento durante el día. La transformación se produce al reducir la profundidad de la base y ampliar la estructura cuando llega la noche.

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El arquitecto Nicolas Payet explicó al medio una resolución de este tipo para una vivienda de uso temporal. El sistema permitía retraer una parte del mueble hacia la pared y extender el armazón al final del día hasta formar una superficie para dos personas. La operación evita armar y desarmar por completo el lugar de descanso.

Para que esta estrategia sea práctica, la base debe admitir ambos tamaños sin perder estabilidad. También hace falta reservar una zona libre frente al mueble para el despliegue nocturno. Las almohadas y textiles cumplen una doble tarea: vuelven utilizable la estructura como asiento y luego se retiran o reordenan al preparar el descanso.

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