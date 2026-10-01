De Shakira a Kate Moss: las celebridades brillaron con cuero y sastrería en la Semana de la Moda de París

Shakira asistió al evento con un vestido negro de espalda descubierta durante una pausa de su gira musical (Splash News/The Grosby Group)

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La Semana de la Moda de París reunió a Shakira, Tate McRae, Cara Delevingne, Cynthia Erivo y Kate Moss en una noche dominada por la sastrería afilada, el cuero negro, los brillos y las siluetas de inspiración nocturna.

Las figuras asistieron al desfile primavera-verano 2027 de Tom Ford, realizado el 30 de septiembre en la Place Vendôme, uno de los escenarios centrales de la moda parisina.

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La colección de Haider Ackermann propuso una nueva lectura de los códigos clásicos de la firma: hombros marcados, raya diplomática, transparencias y piezas de cuero negro definieron una pasarela de estética precisa y sensual.

En la primera fila, las invitadas llevaron esas claves a su propio terreno. Hubo vestidos de tirantes cubiertos de cristales, trajes de terciopelo, camisas anudadas y conjuntos de líneas estructuradas, en una muestra de las tendencias que buscarán imponerse en la próxima temporada.

Shakira eligió un vestido negro con espalda descubierta

La Semana de la Moda de París reunió a varias figuras del espectáculo en el desfile de primavera-verano 2027 celebrado en la Place Vendôme (Splash News/The Grosby Group)

Shakira asistió como invitada de honor y llevó un vestido negro de la colección preotoño 2026. La pieza tenía escote en V, espalda descubierta y tirantes decorados con cristales, elementos que concentraron la atención sobre una silueta ceñida y de líneas limpias.

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La cantante eligió un vestido negro con escote en V y tirantes con cristales de la colección de Tom Ford (Splash News/The Grosby Group)

La cantante colombiana hizo una pausa en su residencia de Madrid, correspondiente a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, para viajar a París.

Su aparición en la primera fila contrastó con los atuendos que utiliza en el escenario, diseñados para el movimiento y la puesta en escena de sus conciertos.

Tate McRae llevó un mono negro de tirantes finos

Tate McRae apostó por un mono negro de tirantes finos y pantalón de pernera amplia (ZUMA Press Wire)

Tate McRae apostó por un mono negro de tirantes finos y escote recto. La prenda se ajustaba en el torso y se abría en una pernera amplia, una fórmula que combinó una parte superior definida con volumen en el pantalón.

La cantante completó el conjunto con el cabello rubio recogido en una coleta alta. Su elección se vinculó con una de las líneas principales de la pasarela: las siluetas precisas y de pocos elementos, donde el corte de la prenda determina la imagen completa.

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Cara Delevingne sumó terciopelo morado y un bolso rojo

Cara Delevingne vistió un traje de terciopelo morado con la chaqueta abierta y un bolso rojo de contraste (Iammeysam / BACKGRID /YAMS / GROSBY GROUP)

Cara Delevingne llegó con un traje de terciopelo morado oscuro compuesto por una chaqueta entallada y un pantalón de pierna ancha. Llevó la chaqueta abierta, sin una prenda visible debajo, y añadió un bolso rectangular rojo que introdujo contraste en el conjunto.

Los zapatos puntiagudos del mismo tono, las gafas de montura clara y el cabello recogido terminaron de definir el estilismo. El terciopelo y la ausencia de camisa conectaron su propuesta con el diálogo entre sastrería y códigos nocturnos que se vio en la colección.

Cynthia Erivo llevó un traje negro con camisa blanca abierta

Cynthia Erivo lució un traje sastre negro de chaqueta corta junto a una camisa blanca abierta en el cuello (Grosby)

Cynthia Erivo optó por un traje sastre negro formado por una chaqueta corta con solapas claras y pantalón de pierna recta. La intérprete combinó el conjunto con una camisa blanca abierta en el cuello, zapatos negros de punta, un bolso pequeño y varios anillos.

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La actriz eligió una versión más clásica del traje, aunque la chaqueta corta modificó las proporciones convencionales. Su look se alineó con el protagonismo de los conjuntos formales dentro de una propuesta que los trasladó hacia materiales, transparencias y construcciones menos tradicionales.

Kate Moss combinó rayas, una falda brillante y gafas oscuras

Kate Moss reinterpretó la ropa de oficina mediante una camisa de rayas anudada a la cintura y una falda brillante (Grosby)

Kate Moss eligió una camisa celeste de rayas verticales anudada a la altura de la cintura y una falda negra de acabado brillante que caía por debajo de las rodillas. Completó el atuendo con gafas de sol oscuras, sandalias negras de tiras finas y el cabello rubio suelto.

Su propuesta introdujo una lectura más relajada de las prendas de oficina. La camisa de rayas y la falda de brillo conservaron el contraste entre día y noche que atravesó los diseños presentados en la pasarela.

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La colección primavera-verano 2027 incluyó trajes de raya diplomática, chaquetas de hombros estructurados, solapas de pico y pantalones sastre de tiro alto. Algunas combinaciones prescindieron de la camisa o la reemplazaron por prendas de malla semitransparente.

La sastrería se volvió más poderosa: la colección llevó los códigos del traje ejecutivo hacia una estética más sensual y nocturna, con el cuerpo como parte visible de la construcción de varios looks.