Tendencias

Receta de hojaldre de plátano y manzana, rápida y fácil

Una alternativa práctica para resolver un antojo dulce sin complicaciones, con ingredientes cotidianos y una presentación que invita a servirla apenas sale del horno

Tarta de hojaldre cuadrada con rodajas de plátano y manzana fileteada en la parte superior, colocada sobre un plato blanco.
Una preparación casera, rápida y rendidora para la merienda: la masa de hojaldre se rellena con manzana cocida en manteca, azúcar y canela, además de rodajas de banana que aportan dulzor y una textura suave (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un postre tibio, crocante y listo en pocos minutos, ideal para esos momentos en los que se busca algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Este hojaldre de banana y manzana combina el sabor suave de la fruta madura con el perfume de la canela, el dulzor del azúcar y una masa dorada que sale del horno con una textura liviana y crujiente.

El contraste entre el exterior hojaldrado y el relleno tierno convierte a esta preparación en una opción muy tentadora para servir durante la merienda, acompañar el mate o presentar como postre después de una comida. Además, permite aprovechar bananas maduras y manzanas que haya en casa, con ingredientes simples y fáciles de conseguir.

PUBLICIDAD

Receta de hojaldre de banana y manzana

Se trata de una preparación dulce elaborada con masa de hojaldre, manzana, banana, azúcar, manteca y canela. La fruta se cocina brevemente (para concentrar los sabores) y luego se coloca dentro de la masa, la cual se cierra y hornea hasta quedar dorada, crocante y con un relleno tierno.

El resultado es un postre con una cubierta fina y quebradiza por fuera, y un interior húmedo, suave y aromático. La manzana aporta una leve acidez, mientras que la banana suma cremosidad y dulzor natural. La preparación es sencilla, rinde varias porciones y puede servirse tibia o a temperatura ambiente.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de masa de hojaldre rectangular
  • 2 manzanas
  • 2 bananas
  • 30 g de manteca
  • 40 g de azúcar
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharada de azúcar impalpable (opcional)
Un hojaldre horneado, plátanos, una manzana, tazones con fruta picada, mantequilla, azúcar, canela y masa sobre una tabla de madera.
La combinación de manzana, banana y canela transforma una lámina de masa de hojaldre en un postre sencillo, ideal para acompañar el mate o servir después de una comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hojaldre de banana y manzana, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar papel manteca sobre una placa para horno.
  2. Pelar las manzanas, retirarles las semillas y cortarlas en cubos pequeños. Cortar las bananas en rodajas.
  3. Calentar la manteca en una sartén a fuego medio. Agregar las manzanas, el azúcar, la canela y el jugo de limón.
  4. Cocinar durante 5 minutos, hasta que las manzanas se ablanden apenas. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  5. Extender la masa de hojaldre sobre la mesada. Colocar el relleno de manzana en el centro y distribuir encima las rodajas de banana.
  6. Cerrar la masa formando un paquete o una trenza. Presionar bien los bordes para evitar que el relleno se escape.
  7. Batir el huevo y pintar toda la superficie. No cargar demasiado el relleno, porque la masa puede abrirse durante la cocción.
  8. Hacer 2 o 3 cortes pequeños en la parte superior para que salga el vapor.
  9. Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que el hojaldre esté bien dorado y crocante. El horno debe estar bien caliente para que la masa levante correctamente.
  10. Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de avena con chocolate y vainilla para desayunar, rápida y fácil

Incorporar la esencia justo al retirar la olla del fuego evita que el calor arruine su aroma natural, logrando que la primera comida del día colme de sabor el paladar

Receta de avena con chocolate y vainilla para desayunar, rápida y fácil

Jennifer López revolucionó París: el accesorio que se robó todas las miradas en la Semana de la Moda

La artista asistió al desfile de Stella McCartney con un velo negro de malla que aportó una referencia vintage a un conjunto en tonos marrones y oscuros

Jennifer López revolucionó París: el accesorio que se robó todas las miradas en la Semana de la Moda

“No es normal que te falte el aire a ninguna edad”: los síntomas que pueden revelar una enfermedad pulmonar poco conocida

La fibrosis puede pasar inadvertida hasta dos años, tras confusiones frecuentes con asma, bronquitis o el envejecimiento. En diálogo con Infobae, especialistas explican qué indicios orientan la sospecha, por qué algunos pacientes no presentan manifestaciones y cuándo consultar de urgencia

“No es normal que te falte el aire a ninguna edad”: los síntomas que pueden revelar una enfermedad pulmonar poco conocida

Cómo convertir 5 rincones olvidados en espacios de almacenamiento, según expertos

Piezas versátiles y decisiones simples de distribución ayudan a aprovechar mejor cada ambiente, reducir el desorden visual y facilitar las tareas diarias

Cómo convertir 5 rincones olvidados en espacios de almacenamiento, según expertos

Los 25 mejores destinos para viajar en 2027: el único elegido de Sudamérica está en la Patagonia

La guía Lonely Planet ubicó en el segundo puesto de su ranking anual a una zona de Río Negro. Cuál es la localidad que combina arquitectura alpina, paisaje de montaña y bosques

Los 25 mejores destinos para viajar en 2027: el único elegido de Sudamérica está en la Patagonia

DEPORTES

Argentina vs Bolivia, el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina vs Bolivia, el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los mejores memes del sorpresivo retiro de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal: la “reacción” de Lionel Messi

La historia detrás de la salida de Esteban Ocon de Haas en la F1: los roces internos y el “efecto post Alpine”

Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo: las nuevas imágenes del coloso de 38 mil millones de dólares

La nueva vida de una leyenda del fútbol en medio de las montañas: “Es muy tranquila y es lo que me gusta

TELESHOW

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

La reacción de Marta Fort tras sufrir un accidente en su debut en MasterChef

Quién es Lucía Scarpa, la chef privada de Enzo Fernández y Tagliafico que se volvió viral y sueña con cocinar para Lionel Messi

Oriana Sabatini compartió postales de septiembre junto Paulo Dybala en Italia y celebró el crecimiento de Gia

Guido Kaczka habló sobre la situación de Joaquín Levinton luego de conocerse la denuncia en su contra

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

El registro de 2026 alcanza 52 feminicidios verificados en Cuba hasta el 14 de septiembre

Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México

Nuevo ajuste de combustibles en Panamá: la gasolina de 95 llegará a $5.39 por galón

Laura Fernández aún no define el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y convoca a sectores productivos