Receta de hojaldre de plátano y manzana, rápida y fácil

Una preparación casera, rápida y rendidora para la merienda: la masa de hojaldre se rellena con manzana cocida en manteca, azúcar y canela, además de rodajas de banana que aportan dulzor y una textura suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un postre tibio, crocante y listo en pocos minutos, ideal para esos momentos en los que se busca algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Este hojaldre de banana y manzana combina el sabor suave de la fruta madura con el perfume de la canela, el dulzor del azúcar y una masa dorada que sale del horno con una textura liviana y crujiente.

El contraste entre el exterior hojaldrado y el relleno tierno convierte a esta preparación en una opción muy tentadora para servir durante la merienda, acompañar el mate o presentar como postre después de una comida. Además, permite aprovechar bananas maduras y manzanas que haya en casa, con ingredientes simples y fáciles de conseguir.

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Receta de hojaldre de banana y manzana

Se trata de una preparación dulce elaborada con masa de hojaldre, manzana, banana, azúcar, manteca y canela. La fruta se cocina brevemente (para concentrar los sabores) y luego se coloca dentro de la masa, la cual se cierra y hornea hasta quedar dorada, crocante y con un relleno tierno.

El resultado es un postre con una cubierta fina y quebradiza por fuera, y un interior húmedo, suave y aromático. La manzana aporta una leve acidez, mientras que la banana suma cremosidad y dulzor natural. La preparación es sencilla, rinde varias porciones y puede servirse tibia o a temperatura ambiente.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 lámina de masa de hojaldre rectangular

2 manzanas

2 bananas

30 g de manteca

40 g de azúcar

1 cucharadita de canela molida

1 huevo

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de azúcar impalpable (opcional)

La combinación de manzana, banana y canela transforma una lámina de masa de hojaldre en un postre sencillo, ideal para acompañar el mate o servir después de una comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hojaldre de banana y manzana, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar papel manteca sobre una placa para horno. Pelar las manzanas, retirarles las semillas y cortarlas en cubos pequeños. Cortar las bananas en rodajas. Calentar la manteca en una sartén a fuego medio. Agregar las manzanas, el azúcar, la canela y el jugo de limón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que las manzanas se ablanden apenas. Retirar del fuego y dejar entibiar. Extender la masa de hojaldre sobre la mesada. Colocar el relleno de manzana en el centro y distribuir encima las rodajas de banana. Cerrar la masa formando un paquete o una trenza. Presionar bien los bordes para evitar que el relleno se escape. Batir el huevo y pintar toda la superficie. No cargar demasiado el relleno, porque la masa puede abrirse durante la cocción. Hacer 2 o 3 cortes pequeños en la parte superior para que salga el vapor. Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que el hojaldre esté bien dorado y crocante. El horno debe estar bien caliente para que la masa levante correctamente. Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 36 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.