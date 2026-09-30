Receta de hojaldre de plátano y manzana, rápida y fácil

Un postre tibio, crocante y listo en pocos minutos, ideal para esos momentos en los que se busca algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Este hojaldre de banana y manzana combina el sabor suave de la fruta madura con el perfume de la canela, el dulzor del azúcar y una masa dorada que sale del horno con una textura liviana y crujiente.
El contraste entre el exterior hojaldrado y el relleno tierno convierte a esta preparación en una opción muy tentadora para servir durante la merienda, acompañar el mate o presentar como postre después de una comida. Además, permite aprovechar bananas maduras y manzanas que haya en casa, con ingredientes simples y fáciles de conseguir.
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Receta de hojaldre de banana y manzana
Se trata de una preparación dulce elaborada con masa de hojaldre, manzana, banana, azúcar, manteca y canela. La fruta se cocina brevemente (para concentrar los sabores) y luego se coloca dentro de la masa, la cual se cierra y hornea hasta quedar dorada, crocante y con un relleno tierno.
El resultado es un postre con una cubierta fina y quebradiza por fuera, y un interior húmedo, suave y aromático. La manzana aporta una leve acidez, mientras que la banana suma cremosidad y dulzor natural. La preparación es sencilla, rinde varias porciones y puede servirse tibia o a temperatura ambiente.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de masa de hojaldre rectangular
- 2 manzanas
- 2 bananas
- 30 g de manteca
- 40 g de azúcar
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 huevo
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharada de azúcar impalpable (opcional)
Cómo hacer hojaldre de banana y manzana, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar papel manteca sobre una placa para horno.
- Pelar las manzanas, retirarles las semillas y cortarlas en cubos pequeños. Cortar las bananas en rodajas.
- Calentar la manteca en una sartén a fuego medio. Agregar las manzanas, el azúcar, la canela y el jugo de limón.
- Cocinar durante 5 minutos, hasta que las manzanas se ablanden apenas. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Extender la masa de hojaldre sobre la mesada. Colocar el relleno de manzana en el centro y distribuir encima las rodajas de banana.
- Cerrar la masa formando un paquete o una trenza. Presionar bien los bordes para evitar que el relleno se escape.
- Batir el huevo y pintar toda la superficie. No cargar demasiado el relleno, porque la masa puede abrirse durante la cocción.
- Hacer 2 o 3 cortes pequeños en la parte superior para que salga el vapor.
- Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que el hojaldre esté bien dorado y crocante. El horno debe estar bien caliente para que la masa levante correctamente.
- Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 36 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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