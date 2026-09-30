Los 25 mejores destinos para viajar en 2027: el único elegido de Sudamérica está en la Patagonia

Bariloche y la Región de los Lagos ocuparon el segundo puesto en la lista Best in Travel 2027 de la guía Lonely Planet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ciudad argentina de Bariloche y la Región de los Lagos quedaron en el segundo puesto de la lista Best in Travel 2027 de Lonely Planet, que reúne 25 recomendaciones turísticas para el próximo año. El reconocimiento ubica a la Patagonia entre destinos de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

La selección distingue a Bariloche y la Región de los Lagos como el único destino situado en Sudamérica. El primer lugar fue para el archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá, mientras que la propuesta patagónica aparece por delante de lugares como los bosques de secuoyas de California, Chengdú, Okinawa y el Véneto italiano.

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Bariloche y la Región de los Lagos ocuparon el segundo lugar del ranking

La selección distingue a la propuesta patagónica como el único destino situado en Sudamérica dentro del ranking de 25 lugares (Turismo Bariloche)

La guía de viajes presenta a San Carlos de Bariloche como la “puerta de entrada a la Patagonia” y un punto de acceso a un territorio marcado por lagos, montañas y bosques. También la identifica como una capital de los deportes de aventura, por sus actividades de nieve, senderismo, excursiones lacustres y propuestas al aire libre.

El destino se encuentra en la provincia de Río Negro, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y junto a la cordillera de los Andes. Su ubicación, a orillas del lago Nahuel Huapi, permite combinar recorridos urbanos con salidas a miradores, playas, senderos y zonas de montaña.

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La distinción de Lonely Planet abarca tanto la ciudad como su entorno natural. De ese modo, la recomendación incluye los circuitos que conectan Bariloche con la región cordillerana de lagos y áreas protegidas de la Patagonia norte.

La “Suiza argentina”: paisajes de montaña, lagos y nieve

La infraestructura turística de la región dispone de alojamientos que van desde hoteles y hosterías hasta cabañas, campings y refugios de montaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bariloche suele ser llamada la “Suiza argentina” por su paisaje de montaña, sus bosques y la presencia de nieve durante el invierno. La comparación también alude a la arquitectura de inspiración centroeuropea que forma parte de la identidad visual de la ciudad.

La ciudad reúne miradores, playas lacustres, senderos y accesos a zonas de montaña. El entorno del parque nacional del mismo nombre, con cumbres, bosques y cursos de agua de deshielo, refuerza esa imagen alpina y explica por qué la naturaleza es uno de los ejes de la visita.

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Qué hacer en Bariloche según la época del año

La oferta turística incluye actividades durante las cuatro estaciones, con centros de esquí en invierno y navegación o senderismo en verano (Turismo Bariloche)

Durante el invierno, entre junio y septiembre, los centros de esquí y las propuestas vinculadas con la nieve concentran buena parte de la actividad turística. Esquí, snowboard y paseos por los paisajes nevados forman parte de las opciones en la ciudad y sus alrededores.

En verano, los lagos y senderos abren alternativas como navegación, pesca, caminatas, ciclismo y excursiones. El otoño modifica el paisaje de los bosques con tonos ocres y ofrece un escenario propicio para recorrer la zona con menor movimiento en algunos circuitos.

La primavera, por su parte, combina temperaturas más templadas con nieve aún presente en las zonas de mayor altura. Bariloche ofrece actividades durante las cuatro estaciones, de acuerdo con la información oficial de Bariloche Turismo.

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Del chocolate al curanto: la gastronomía que completa el viaje

Chocolaterías, cervecerías y platos regionales completan la experiencia de viajar a Bariloche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los paisajes, la gastronomía es uno de los atractivos de la ciudad. Bariloche fue declarada capital nacional del chocolate en 2015 y reúne chocolaterías, casas de té, cervecerías y restaurantes con productos de la región.

Entre las preparaciones y materias primas habituales figuran la trucha, las carnes ahumadas, los quesos, los frutos del bosque y el curanto de Colonia Suiza. La oferta se completa con alojamientos que van desde hoteles y hosterías hasta cabañas, campings y refugios de montaña.

Los otros 24 destinos elegidos por Lonely Planet para viajar en 2027

Okinawa, en Japón, también ocupa un lugar en la guía de Lonely Planet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de Bariloche y la Región de los Lagos, la selección de Lonely Planet reúne estos lugares:

Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá: islas caribeñas con playas, deportes acuáticos, observación de fauna y gastronomía. Bariloche y Región de los Lagos, Argentina Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos: costa y bosques donde crecen los árboles más altos del planeta. Chengdú, China: capital de Sichuan, conocida por el té, la cocina local y su estilo de vida relajado. Danang, Vietnam: ciudad costera con playa urbana y excursiones a Hue, Hoi An y el santuario de My Son. Dessau, Alemania: destino vinculado con la Bauhaus y su legado arquitectónico y de diseño. Dunedin y Ōamaru, Nueva Zelanda: localidades sureñas con patrimonio, identidad local y paisajes costeros. El Tweed, Australia: región cercana a Byron Bay que promueve una forma de viajar responsable. Fulidhoo, Maldivas: isla de arena blanca y aguas transparentes, con opciones de alojamiento más accesibles. Granada, Nicaragua: ciudad de arquitectura histórica y acceso a los espacios naturales de su entorno. Gujarat, India: estado de templos, salinas, artesanías, costa y reservas de leones. Isla del Príncipe Eduardo, Canadá: provincia insular de faros, playas, acantilados rojizos y gastronomía. León, España: ciudad de origen romano con patrimonio medieval y tradición vinculada al Camino de Santiago. Maryland, Estados Unidos: estado con paisaje costero, cultura marítima y cocina de mariscos. Montserrat: isla caribeña de playas de arena negra, montañas y huellas de actividad volcánica. Nueva Caledonia: territorio del Pacífico que combina tradiciones melanesias, polinesias y francesas. Nuevo México, Estados Unidos: destino de rutas, paisajes desérticos, culturas nativas y gastronomía regional. Okinawa, Japón: archipiélago subtropical con arrecifes, naturaleza y una cultura diferenciada del Japón continental. Omán: país de desiertos, cordilleras y litoral, con alternativas de turismo de aventura. Parque Nacional Tsavo, Kenia: área de sabanas, elefantes, formaciones de lava y safaris. Quebec, Canadá: provincia de ciudades históricas, montañas, avistaje de ballenas y tradición francocanadiense. Rabat, Marruecos: capital con monumentos, jardines, arquitectura contemporánea, música y playas para surfear. Šibenik, Croacia: ciudad adriática de calles históricas, gastronomía y festivales durante el año. Skanör-Falsterbo, Suecia: localidad costera de playas y casas tradicionales, asociada al verano escandinavo. Véneto, Italia: región con los Dolomitas, el lago de Garda, Verona, Padua y producción de vinos.