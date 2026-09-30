Economía

Por qué el futuro de la IA también se juega en Vaca Muerta: la mirada de dos expertos internacionales sobre la Argentina

Mark Esposito, de la Universidad Northeastern, y Julen Baztarrica, socio de McKinsey, coincidieron en que la infraestructura energética y los recursos de Vaca Muerta serán determinantes para que el país deje de ser un tomador de reglas en la carrera tecnológica global

Mark Esposito, Professor of Tech Policy at Northeastern University, Faculty Associate at Harvard University’s Berkman Klein Center and Chief Economist at micro1
Mark Esposito, profesor de Política Tecnológica en la Universidad Northeastern, durante su exposición en el Coloquio IDEA Fuente IDEA
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Mar del Plata.- Enviada especial. La Argentina puede convertirse en colonia digital o en conformador de reglas dentro de la conversación tecnológica global, y buena parte de esa definición depende de un recurso que el país ya tiene bajo tierra: Vaca Muerta. Así lo plantearon, desde ángulos distintos pero complementarios, Mark Esposito, profesor de Política Tecnológica en la Universidad Northeastern, investigador asociado del Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard y economista jefe de la firma micro1, y Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía de la consultora, durante sus exposiciones en el Coloquio IDEA.

El destino del país, coincidieron ambos especialistas, depende de una decisión que trasciende la inteligencia artificial: la capacidad de articular energía, infraestructura y geopolítica en simultáneo.

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Esposito planteó que las naciones enfrentan hoy dos caminos frente a la revolución tecnológica. Uno es transformarse en rule taker, es decir, un país cuya participación queda determinada por decisiones ajenas. El otro es convertirse en rule shaper, con capacidad de incidir en las normas que rigen la adopción de tecnología a escala global.

“En este momento, Argentina es un tomador de reglas. No determina en ningún punto su participación en la conversación más amplia sobre tecnología. Pero esto puede cambiar”, afirmó el especialista. Según explicó, la representación internacional en la materia es limitada: solo siete países integran la iniciativa de gobernanza de inteligencia artificial más amplia del mundo, mientras la mayoría queda al margen de la mesa donde se diseñan las reglas.

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Julen Baztarrica, Socio de McKinsey y Líder de la práctica de Energía
Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía de la consultora, en su presentación sobre el potencial de Vaca Muerta Fuente IDEA

El académico vinculó esa participación con el desempeño económico. Los países que muestran apertura hacia la inversión en datos, infraestructura y centros de cómputo registran mejores resultados de producto bruto interno que aquellos con posturas más cautelosas, señaló, y agregó que la fragmentación regulatoria ralentiza la adopción tecnológica y termina por reflejarse en una caída visible del desempeño económico.

Cuatro modelos de gobernanza tecnológica en el mundo

Esposito describió cuatro tipologías de países según su relación con la innovación. Estados Unidos representa el modelo impulsado por el sector privado, donde el gobierno interviene lo mínimo posible. La Unión Europea, en cambio, prioriza los derechos y la gobernanza, lo que —según el especialista— generó una tensión que retrasó la adopción tecnológica: “La Unión Europea no tiene un solo laboratorio de frontera. Ni siquiera Mistral, que es un laboratorio francés, trabaja el modelado de la misma manera que lo hacen en China o en Estados Unidos”.

Un tercer grupo, integrado por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur, tiene al Estado como motor del desarrollo digital, con la mayor penetración de servicios digitales para ciudadanos del mundo en el caso saudita. El cuarto grupo agrupa a gobiernos que dependen de préstamos e inversión externa para construir infraestructura tecnológica, categoría en la que el especialista ubicó a Argentina junto con Sudáfrica y otras economías emergentes.

La energía como condición previa a la inteligencia artificial

El profesor sostuvo que la discusión pública sobre inteligencia artificial suele omitir el sustento físico que la hace posible. “La conversación no es solo sobre la tecnología de la IA. Eso es lo que leemos en los titulares. Se trata más de la infraestructura que sostiene a la inteligencia artificial”, explicó, y precisó que esa infraestructura depende de manera directa de la energía, el agua y los minerales.

Mark Esposito, Professor of Tech Policy at Northeastern University, Faculty Associate at Harvard University’s Berkman Klein Center and Chief Economist at micro1
El académico advirtió que la Argentina puede convertirse en colonia digital si no participa en el diseño de las reglas tecnológicas globales Fuente IDEA

Según su planteo, la secuencia correcta de desarrollo ubica a la energía en primer lugar, a los datos en segundo término y a la inteligencia artificial en tercero. Los países que invierten en centros de datos sin haber consolidado su infraestructura energética corren el riesgo de sostener anuncios sin respaldo fáctico, advirtió, en referencia a compromisos asumidos en foros internacionales que luego no logran materializarse por falta de capacidad eléctrica.

En este escenario, Esposito introdujo el concepto de “colonia digital” para describir a los países que no logran ejercer agencia sobre ninguna de las tres transiciones que identifica en su trabajo: la postura frente a la inteligencia artificial y los datos, la integración de la infraestructura energética y el posicionamiento geopolítico. Parte de esta investigación fue publicada por el especialista en el Foro Económico Mundial desde comienzos de 2026, bajo el concepto de “triple transición”.

“Perder la oportunidad en estas tres preguntas posiciona naturalmente a un país como colonia digital sin agencia. Este no es el tipo de futuro que uno quiere para ningún país”, sostuvo. El especialista llevó esta misma conversación a estados de Estados Unidos, a Australia, a países del Golfo como Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, y a distintos foros europeos antes de presentarla en Argentina.

Pese al diagnóstico inicial, Esposito remarcó que Argentina cuenta con una apertura concreta para avanzar hacia un rol más activo. “Cuando me invitaron a sumarme, si este fuera un país sin ninguna chance, jamás habría hecho una presentación como esta. Por eso Argentina tiene una apertura. No es una hoja en blanco, pero este es un país que tiene oportunidad”, afirmó.

El especialista identificó talento técnico suficiente, disponibilidad de minerales y una transición energética en marcha: el 49% de la matriz energética del país todavía depende del gas fósil, pero 2025 marcó el mayor consumo de energía no basada en ese recurso hasta la fecha. También destacó el carácter democrático del sistema político como un activo, aunque advirtió que construir confianza institucional requiere una visión que exceda los ciclos de gobierno de pocos años. Como contrapartida, señaló que el país permanece por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los índices de gobierno digital y datos abiertos.

Julen Baztarrica, Socio de McKinsey y Líder de la práctica de Energía
El consultor proyectó una inversión acumulada de hasta 100.000 millones de dólares en Vaca Muerta hacia 2030 Fuente IDEA

Vaca Muerta como respuesta a la demanda energética global

La perspectiva de Esposito sobre la infraestructura energética encontró un desarrollo específico en la exposición de Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía de la consultora, quien ubicó a Vaca Muerta en el centro de la propuesta de valor energética argentina. Según explicó, el consumo eléctrico mundial pasará de 27.000 teravatios/hora actuales a más de 60.000 teravatios/hora en 2050, impulsado por la electrificación del transporte, la industria, la climatización en países emergentes y la expansión de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Baztarrica proyectó que los combustibles fósiles, que hoy explican cerca del 65% del consumo energético final, seguirán representando entre el 40% y el 55% hacia 2050. En ese escenario, el gas natural conserva un rol central por su flexibilidad logística, su capacidad de integrar energías renovables y su menor intensidad de emisiones de dióxido de carbono frente al petróleo. El consultor señaló además que el impacto de la guerra en Irán y las restricciones sobre los trenes de licuefacción de Catar generaron una demanda adicional de gas que Estados Unidos ya no puede cubrir en su totalidad, lo que abrió una ventana para nuevos proveedores.

Según datos presentados por el especialista, Vaca Muerta constituye la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, con recursos equivalentes a dos años de consumo global, y la cuarta reserva de petróleo no convencional, con volúmenes similares a un año de demanda mundial. El costo de equilibrio ronda los 40 dólares por barril, frente a un precio de mercado cercano a los 100 dólares, con una intensidad de emisiones de dióxido de carbono considerada baja en comparación con otras cuencas.

McKinsey estima una inversión acumulada de hasta 100.000 millones de dólares hacia 2030, exportaciones que podrían superar los 30.000 millones de dólares anuales en ese mismo año, la generación de 200.000 empleos directos e indirectos y un aporte de hasta cinco puntos porcentuales al producto bruto interno argentino. “Pocas oportunidades económicas tienen una escala comparable”, sostuvo Baztarrica durante su exposición.

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