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Cómo convertir 5 rincones olvidados en espacios de almacenamiento, según expertos

Piezas versátiles y decisiones simples de distribución ayudan a aprovechar mejor cada ambiente, reducir el desorden visual y facilitar las tareas diarias

Ilustración de una sala con sofá beige, mesa de centro con libros y una lámpara, y un cuadro verde con patrones rojos en la pared.
Los rincones olvidados de la vivienda ofrecen nuevas posibilidades para organizar objetos sin modificar la distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aprovechar zonas que suelen quedar libres puede ampliar la capacidad de almacenamiento sin modificar la vivienda.

Detrás de un sillón, bajo una ventana o al final de un pasillo, una pieza de escala baja y una distribución precisa permiten ordenar elementos cotidianos sin alterar los recorridos.

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La diseñadora Chelsea Reale y el arquitecto Tommy Zung brindaron recomendaciones, en diálogo con Architectural Digest, para obtener espacio extra.

1. Detrás del sillón, una superficie de apoyo y espacio para ordenar

Un sofá en forma de L, una mesa de centro de madera, un sillón y ventanales con cortinas claras en un salón amueblado.
Una consola detrás del sillón suma una superficie de apoyo y compartimentos para guardar elementos de uso ocasional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una consola o mueble estrecho colocado contra el respaldo del sofá puede resolver dos necesidades en la sala de estar. Ofrece una superficie para libros, controles remotos o bandeja, y admite estantes inferiores para cajas, juegos, mantas y objetos de uso ocasional. La clave es medir el paso que queda alrededor del conjunto y elegir una pieza cuya profundidad no invada la circulación.

El recurso funciona mejor cuando el sillón está separado de la pared. En ese caso, también ayuda a definir el límite del área de estar. El sitio especializado en decoración, House Beautiful, propone aprovechar esa franja con muebles que combinen superficie y estantes, en lugar de dejarla sin uso.

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2. Las puertas permiten ordenar sin ocupar el piso

Una cómoda con plantas y cuadros junto a una puerta blanca con perchero, ropa colgada y un espejo de cuerpo entero.
El reverso de las puertas permite ordenar accesorios y productos sin ocupar espacio en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reverso de una puerta admite percheros y organizadores para abrigos, bolsos, toallas, accesorios o elementos de limpieza. Esta alternativa resulta útil en baños, dormitorios, cocinas y recibidores porque libera el suelo y no exige sumar un mueble voluminoso.

Antes de instalar cualquier soporte, conviene revisar el grosor de la hoja, el sentido de apertura y la distancia con los marcos o muebles próximos. También es preferible reservar estos accesorios para objetos livianos.

Así, la puerta puede cerrar con normalidad y el sistema conserva una función práctica en vez de convertirse en un punto de acumulación.

3. Un banco bajo la ventana

Dos perros de montaña bernés tumbados en camas integradas en un banco de madera bajo grandes ventanas con vistas a árboles. Cojines claros y una planta.
Un banco bajo la ventana combina un asiento funcional con compartimentos para textiles, juguetes y objetos de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio bajo una ventana suele quedar libre para preservar la entrada de luz. Un banco bajo, con cajones o compartimentos cerrados, puede convertirlo en asiento y sitio para mantas, juguetes, zapatos o textiles de temporada.

Reale explicó a Architectural Digest que en viviendas pequeñas cada metro cuadrado requiere una función definida. En uno de sus proyectos, incorporó asientos con almacenaje bajo las ventanas.

La altura del banco debe respetar el alféizar y no bloquear el mecanismo de apertura. Si el ambiente recibe sol directo, los frentes cerrados protegen mejor el contenido que los estantes expuestos. Los cajones bajos, además, facilitan que niñas y niños guarden sus propios objetos sin depender de estantes altos.

4. El extremo del pasillo

Un pasillo interior con estanterías de madera, espejos y adornos que da paso a una sala con sofá, mesa y ventana.
Un gabinete poco profundo en el extremo del pasillo aprovecha una pared vacía y mantiene organizados documentos y artículos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pasillo termina a menudo en una pared vacía. Si el ancho disponible lo permite, un aparador o gabinete poco profundo ofrece lugar para ropa de cama, papel, documentos y otros artículos que no necesitan estar a la vista.

Sobre el mueble, una bandeja evita que las llaves, la correspondencia o pequeños objetos se dispersen por otras habitaciones.

Para que esta solución no estreche el paso, hay que medir tanto el fondo del mueble como el espacio de circulación con puertas y cajones abiertos. Zung recomienda observar áreas que suelen quedar relegadas y recurrir a piezas a medida con compartimentos discretos. En un artículo de Architectural Digest, el profesional mostró cómo estos bancos de entrada con armarios integrados en la base son aliados indiscutidos.

5. Un banco a los pies de la cama

Una cama matrimonial con cojines, un baúl de mimbre a los pies, dos lámparas sobre mesas de madera y una ventana con cortinas.
Un banco a los pies de la cama guarda almohadas, mantas y ropa estacional mientras aporta una superficie auxiliar al dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector al pie de la cama admite un banco con tapa abatible, cajones o un compartimento abierto. Sirve como apoyo para vestirse y concentra almohadas, cubrecamas o ropa de uso estacional. Es importante que la pieza no impida abrir cajones cercanos ni reduzca el espacio necesario para hacer la cama.

Los muebles de doble función permiten evitar piezas adicionales en dormitorios con pocos metros. Otra posibilidad es usar el interior de la cama mediante cajones o una base elevada, una estrategia que Architectural Digest incluye entre sus guías.

La decisión depende del tipo de objeto. Lo que se usa a diario conviene mantenerlo al alcance; lo estacional puede quedar en compartimentos menos accesibles.

El criterio común es asignar una categoría a cada mueble y evitar llenar los nuevos espacios sin una lógica previa. Esa organización permite que el guardado adicional responda a necesidades concretas y conserve libres las superficies de uso diario.

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