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Jennifer López revolucionó París: el accesorio que se robó todas las miradas en la Semana de la Moda

La artista asistió al desfile de Stella McCartney con un velo negro de malla que aportó una referencia vintage a un conjunto en tonos marrones y oscuros

Jennifer Lopez lució un velo negro de malla en el desfile Primavera-Verano 2027 de Stella McCartney (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Jennifer Lopez lució un velo negro de malla en el desfile Primavera-Verano 2027 de Stella McCartney (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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Jennifer López volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes del estilo al desfilar por la pasarela de Stella McCartney en la Semana de la Moda de París, y lo hizo con un accesorio que se robó todas las miradas: un velo negro de malla que le dio un aire misterioso y sofisticado a todo el look.

La diva apostó por una paleta en tonos marrones y negros, con una prenda de textura suave que abrazaba el cuello y los hombros. Pero el verdadero protagonista fue ese velo semitransparente, que tapaba parte de su rostro con un guiño directo a la estética vintage de la sombrerería clásica.

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El pelo, lacio y con raya al medio, acompañó la propuesta con líneas prolijas y minimalistas. El maquillaje siguió la misma línea: delineado intenso y labios en un marrón rosado que combinó perfecto con el resto del outfit. Y el detalle que marcó la diferencia: la trama del velo dibujó un punteado sutil sobre la piel, jugando con la expresión sin esconder del todo el rostro.

El maquillaje de la artista combinó un delineado oscuro con labios en tono marrón rosado bajo la trama de la malla (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El maquillaje de la artista combinó un delineado oscuro con labios en tono marrón rosado bajo la trama de la malla (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El resultado fue una mezcla perfecta entre lo sobrio y lo teatral. Este velo de red negro no solo se llevó todos los flashes, sino que puso sobre la mesa una de las tendencias que están pisando fuerte esta temporada: accesorios con volumen, transparencias y textura en su máxima expresión.

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Guantes largos, medias estampadas, tocados, gafas envolventes y velos ya son el combo ganador para renovar prendas de siluetas simples y darles ese plus de personalidad. En el caso de JLo, el accesorio fue la estrella absoluta, mientras que el peinado, el maquillaje y la paleta de colores jugaron en equipo para potenciar el efecto visual total.

La Semana de la Moda de París reúne las colecciones femeninas de prêt-à-porter para la temporada Primavera-Verano 2027. El calendario se extiende del 28 de septiembre al 6 de octubre y sitúa a la capital francesa en el último tramo del circuito internacional de desfiles, después de Nueva York, Londres y Milán.

Durante estos días, las casas presentan las claves que comenzarán a influir en editoriales, alfombras rojas y armarios de la próxima temporada. La agenda combina firmas históricas, diseñadores de alcance internacional y nuevas marcas, con desfiles, presentaciones y citas paralelas.

La propuesta de Stella McCartney incorporó vestidos con cinturas peplum de volumen marcado y escotes en U (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La propuesta de Stella McCartney incorporó vestidos con cinturas peplum de volumen marcado y escotes en U (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Por eso, las primeras filas también funcionan como un espacio de observación: los invitados no solo asisten a los shows, sino que proponen interpretaciones personales de los códigos que circulan en la pasarela.

Stella McCartney presentó su colección este 30 de septiembre, en una programación que continuará hasta el 6 de octubre.

Dentro de ese marco, el look de Jennifer López dialogó con una semana que puso en circulación siluetas trabajadas, capas ligeras y accesorios capaces de alterar la proporción de una figura.

Stella McCartney llevó el foco hacia el volumen y la sastrería ajustable

Una gabardina fluida y semitransparente sobre un conjunto blanco roto aportó ligereza a la pasarela (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Una gabardina fluida y semitransparente sobre un conjunto blanco roto aportó ligereza a la pasarela (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En la pasarela, la colección de Stella McCartney Primavera-Verano 2027 combinó vestidos midi, sastrería y prendas de materiales ligeros.

Entre las siluetas centrales aparecieron modelos con tirantes anchos, escote pronunciado en U y parte superior ceñida, que desembocaban en una cintura peplum de volumen marcado. El efecto desplazó la atención hacia las caderas y reformuló la proporción tradicional del vestido ajustado.

Los mismos códigos aparecieron en marfil y negro, dos colores que modificaron el carácter de una construcción semejante. En el primero, la forma se percibió con mayor claridad; en el segundo, el volumen adquirió una lectura más gráfica.

Accesorios con textura y volúmenes en la cintura marcaron la propuesta Primavera-Verano 2027 de Stella McCartney en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Accesorios con textura y volúmenes en la cintura marcaron la propuesta Primavera-Verano 2027 de Stella McCartney en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los peplums amplios confirmaron una de las vías de la temporada: la cintura vuelve a ser un punto de intervención, con estructuras que se alejan del volante discreto y toman presencia sobre la silueta.

La sastrería propuso otra forma de movimiento. Un traje en marfil incorporó un blazer de proporción amplia y cordones a la altura de la cintura.

El detalle permite modificar el contorno y variar la caída de la prenda sin renunciar al volumen. Esta clase de ajuste traslada códigos funcionales a piezas formales y responde a la búsqueda de ropa adaptable, con opciones de uso dentro de una misma estructura.

La sastrería de la firma incluyó cordones ajustables en la cintura para modificar la estructura y la caída del blazer (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La sastrería de la firma incluyó cordones ajustables en la cintura para modificar la estructura y la caída del blazer (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Transparencias, tonos marfil y accesorios con textura marcaron la colección

Las prendas exteriores ligeras también ocuparon un lugar relevante. Una gabardina fluida y semitransparente en blanco roto apareció sobre un top corto y pantalones amplios del mismo tono.

La superposición aportó movimiento y definió una silueta menos rígida, en contraste con la construcción de los vestidos peplum y los trajes.

La Semana de la Moda de París se extiende hasta el 6 de octubre y reúne las colecciones femeninas de prêt-à-porter para la primavera-verano 2027 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La Semana de la Moda de París se extiende hasta el 6 de octubre y reúne las colecciones femeninas de prêt-à-porter para la primavera-verano 2027 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La paleta se sostuvo en negro, marfil y blanco roto, mientras los accesorios introdujeron variaciones de superficie. Bolsos estructurados en tonos tierra y zapatos con acabados de piel de serpiente o dibujo animal sumaron textura a conjuntos de color contenido.

La transparencia, el volumen y los detalles táctiles articularon una colección que trabaja las proporciones desde lugares distintos.

Los diseños en marfil y negro mostraron distintas lecturas de una misma construcción: el primero destacó las formas y el segundo reforzó el contraste de volúmenes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Los diseños en marfil y negro mostraron distintas lecturas de una misma construcción: el primero destacó las formas y el segundo reforzó el contraste de volúmenes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En ese contexto, el atuendo de Jennifer López encontró una correspondencia clara con la pasarela. El marrón de su prenda se vinculó con los acentos terrosos de los accesorios, y el velo sumó una capa de transparencia sobre el rostro.

Con la Semana de la Moda de París todavía en marcha hasta el 6 de octubre, los próximos desfiles ampliarán el mapa de tendencias que definirá la primavera-verano 2027.

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