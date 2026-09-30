Receta de avena con chocolate y vainilla para desayunar, rápida y fácil

La esencia de vainilla se agrega tras retirar la olla del fuego para evitar que el calor reduzca su aroma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay mañanas en las que el tiempo apremia, pero el estómago pide algo que rinda hasta el mediodía. La avena con chocolate y vainilla resuelve ese dilema en menos de 10 minutos, sin ensuciar más de una olla.

En Argentina, cada vez más gente arranca el día con este tipo de desayuno, sobre todo quienes van al gimnasio o salen temprano a trabajar. Es una preparación que se hizo popular en cafeterías y también en casa, como alternativa a las tostadas de siempre.

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Receta de avena con chocolate y vainilla

La avena con chocolate y vainilla es una papilla tibia, cremosa, hecha con copos de avena cocidos en leche y saborizados con cacao y esencia de vainilla. Se cocina en una sola olla, a fuego bajo, y se sirve caliente, apenas espesa. Es una base neutra que admite frutas, semillas o dulce de leche arriba, según lo que haya en la alacena.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 10 minutos: 2 minutos de preparación de ingredientes y 8 minutos de cocción a fuego bajo.

Ingredientes

1/2 taza de avena arrollada (no instantánea)

1 taza de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)

1 cucharada de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de azúcar o miel, a gusto

1 pizca de sal

Chips de chocolate o chocolate picado, para decorar (opcional)

El valor nutricional estimado por porción alcanza las 320 calorías y los 11 gramos de proteínas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer avena con chocolate y vainilla, paso a paso

Colocar la leche en una olla chica y llevar a fuego bajo, sin dejar que rompa el hervor. Agregar la avena y la pizca de sal, y revolver con cuchara de madera. Cocinar durante 5 minutos, revolviendo cada tanto para que no se pegue en el fondo. Incorporar el cacao en polvo y mezclar bien hasta que se disuelva por completo, sin grumos. Sumar el azúcar o la miel y cocinar 2 minutos más, hasta lograr una textura cremosa pero no muy espesa. Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla. Este es el momento clave: si se agrega antes, el calor le quita aroma. Servir de inmediato en un bowl y decorar con chips de chocolate por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción generosa, ideal para un desayuno individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 50 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir la avena recién hecha para disfrutar su textura cremosa. Si se prepara de más, se puede guardar en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético, y recalentar agregando un poco de leche para recuperar la consistencia.