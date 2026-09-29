Receta de queso de ricota casero, rápida y fácil

La receta de ricota casera utiliza leche entera, sal opcional y un agente ácido como jugo de limón o vinagre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar queso de ricota casero permite obtener un alimento fresco en menos de una hora, gracias al uso de leche entera, jugo de limón o vinagre y, de forma opcional, sal. Su textura húmeda y suave lo hace adecuado para untar tostadas, rellenar pastas, elaborar tartas y sumar a distintas preparaciones dulces o saladas.

La ricota casera se elabora al calentar la leche y añadir un ingrediente ácido, que separa los sólidos del suero. Luego, el escurrido define la consistencia final: un tiempo menor da como resultado una preparación más cremosa, mientras que uno más prolongado permite obtener una textura firme.

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Receta de queso de ricota casero

Esta receta explica cómo hacer ricota casera paso a paso, con ingredientes de uso habitual y sin equipamiento especializado. El resultado puede utilizarse en canelones, ravioles, empanadas, postres o como acompañamiento de panes y tostadas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Reposo y escurrido: 30 minutos.

Ingredientes

2 l de leche entera .

60 ml de jugo de limón o vinagre de alcohol.

5 g de sal fina, opcional.

Una porción de esta preparación contiene 110 calorías, ocho gramos de proteínas y siete gramos de grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer queso de ricota casero, paso a paso

Colocar la leche entera en una olla limpia y calentar a fuego medio hasta alcanzar 85-90 ℃, sin permitir que hierva. Apagar el fuego e incorporar el jugo de limón o el vinagre. Mezclar con suavidad durante 10 segundos. Dejar reposar la preparación durante 10 minutos, hasta observar el corte de la leche y la formación de grumos blancos separados del suero amarillento. Cubrir un colador con una gasa, un lienzo fino o un repasador limpio y colocar sobre un bowl grande. Volcar la preparación en el colador para separar la ricota del suero. Incorporar la sal y mezclar con suavidad. Dejar escurrir durante 20-30 minutos. Para obtener una ricota más cremosa, retirar antes; para lograr una textura más firme, prolongar el escurrido. Pasar la ricota a un recipiente con tapa y conservar en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones, con un total estimado de 350-400 g de ricota.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal.

Grasas: 7 g.

Carbohidratos: 4 g.

Proteínas: 8 g.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez lista, la ricota debe guardarse en un recipiente hermético y mantenerse refrigerada. En esas condiciones, conserva sus características para el consumo durante hasta 3 días.

No se recomienda congelarla, porque puede perder cremosidad y quedar granulosa al descongelarse. Si se congela, utilizarla después en rellenos, tartas o preparaciones cocidas.